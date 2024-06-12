Ученые выяснили, что женщины могут лучше переносить стрессы, связанные с космическими полетами, по сравнению с мужчинами. Исследование, проведенное специалистами Медицинского колледжа Вейл Корнельского университета и опубликованное в Nature Communications, показало, что женский организм быстрее адаптируется к космическому стрессу.

Анализ здоровья четырех космических туристов и 64 профессиональных астронавтов выявил, что генная активность у мужчин более нарушена и восстановление происходит медленнее. Особенно это касается фибриногена, важного для свертывания крови.

Эти данные могут помочь в подборе экипажей для дальнейших миссий и разработке программ реабилитации.

Фото: flickr.com/Christopher Michel (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)