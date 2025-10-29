Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка с красивой спиной
Девушка с красивой спиной
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:58

Мышцы не знают пола: почему "мужские" тренировки делают женщин сильнее и стройнее

Учёные опровергли миф о женских тренировках: мышцы не зависят от пола

Ещё совсем недавно фитнес-пространство казалось разделённым по полу: мужчины поднимали штанги, а женщины усердно бегали на дорожках в надежде "уменьшиться" и не выглядеть чересчур мускулисто. Этот миф настолько прочно укоренился, что многие до сих пор считают силовые тренировки сугубо мужским занятием. Но последние научные данные говорят обратное — мышцы не знают гендера, а эффективная программа тренировок зависит не от пола, а от подхода.

Основы физиологии: кто и как строит мышцы

Многие годы предполагалось, что мужчинам и женщинам нужны разные методы для наращивания мышечной массы. Основанием для этого стала гормональная гипотеза: мужчины вырабатывают больше тестостерона, а значит, растут быстрее. Действительно, концентрация тестостерона у мужчин примерно в 15 раз выше. Это объясняет, почему у них изначально больше мышц.

Однако современные мета-анализы показывают: скорость роста мышц у женщин и мужчин одинакова, если оба регулярно тренируются с нагрузкой, близкой к пределу своих возможностей. Ключевое значение имеет не уровень гормонов, а сама структура тренировочного процесса — прогрессирующая нагрузка, восстановление и системность.

"Женщины набирают мышечную массу так же эффективно, как и мужчины", — отметил исследователь в журнале PeerJ.

Таким образом, различие между полами касается лишь стартовых данных, но не способности тела к развитию силы и выносливости.

Сравнение подходов к тренировкам

Параметр

Мужчины

Женщины

Стартовый уровень силы

Выше из-за тестостерона

Ниже, но разница сокращается при тренировках

Скорость гипертрофии

Сопоставимая

Сопоставимая

Влияние гормонов

Существенно влияет на объём мышц

Эстроген защищает мышцы от разрушения

Реакция на силовые тренировки

Хорошо выражена

Аналогичная при равной нагрузке

Основные ошибки

Чрезмерные веса без техники

Излишний акцент на "лёгком тоне" и кардио

Цикл и тренировки: стоит ли синхронизировать

В последние годы стало популярным "согласовывать" тренировки с менструальным циклом — идея, что в разные фазы цикла нужно менять интенсивность упражнений. Эта практика активно распространяется в соцсетях, но научных доказательств её эффективности пока нет.

"Любая программа, которая побуждает вас радикально менять то, как вы тренируетесь из недели в неделю, не будет оптимизировать прогресс", — пояснила доктор Лорен Коленсо-Семпл.

По сути, если симптомы менструации не мешают — можно заниматься как обычно. Если же самочувствие ухудшается, лучше дать телу отдых. Главное — постоянство, а не календарные расчёты.

Советы шаг за шагом: как тренироваться эффективно

  1. Поставьте цель. Определите, чего хотите — выносливости, силы или изменения композиции тела.
  2. Выберите базу. Подойдёт сочетание упражнений с собственным весом, гантелями и тренажёрами.
  3. Работайте до "почти отказа". В конце подхода должно оставаться 1-5 повторений "в запасе".
  4. Следите за прогрессом. Повышайте вес или количество повторов каждые 2-3 недели.
  5. Не бойтесь сложных упражнений. Приседания, выпады, жим лёжа и тяга укрепляют большие группы мышц и ускоряют метаболизм.
  6. Отдыхайте. Мышцы растут не во время тренировки, а после неё - сон и восстановление обязательны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Слишком лёгкие веса.
    Последствие: Отсутствие прогресса и заметных изменений в теле.
    Альтернатива: Работайте с нагрузкой, которая требует усилия, но позволяет сохранять правильную технику.
  • Ошибка: Частая смена программ.
    Последствие: Мышцы не успевают адаптироваться, прогресс "обнуляется".
    Альтернатива: Следуйте одной схеме минимум 2-3 месяца.
  • Ошибка: Игнорирование восстановления.
    Последствие: Перетренированность и повышенный риск травм.
    Альтернатива: 1-2 дня отдыха в неделю, массаж, контрастный душ, магниевые добавки для мышечного тонуса.

А что если…

Что, если у женщины менопауза или гормональные изменения? Потеря мышечной массы в этом возрасте — не уникально женская проблема. Мужчины тоже теряют силу с возрастом. Лучшее средство против этого — те же силовые тренировки. Никакие "розовые добавки" или модные порошки не заменят регулярные занятия и сбалансированный рацион с достаточным количеством белка.

Плюсы и минусы разных типов нагрузок

Тип тренировки

Плюсы

Минусы

Кардио (бег, велосипед)

Улучшает выносливость, работу сердца

Не способствует росту мышц

Силовые (гантели, тренажёры)

Повышают силу, ускоряют обмен веществ

Требуют техники и прогрессии

Йога, пилатес

Улучшают гибкость, снижают стресс

Недостаточны для мышечного роста

Комбинированные тренировки

Баланс между выносливостью и силой

Нужно планирование и контроль нагрузки

FAQ

Как часто тренироваться женщинам?
3-4 раза в неделю — оптимально. Главное, чтобы между тренировками было время на восстановление.

Стоит ли пить белковые коктейли?
Если рацион сбалансирован и вы получаете достаточно белка из пищи (рыба, яйца, творог, бобовые), добавки не обязательны.

Можно ли похудеть только с помощью силовых упражнений?
Да, ведь мышцы увеличивают расход энергии даже в покое. При этом важно сочетать тренировки с умеренным дефицитом калорий.

Что выбрать — гантели или тренажёры?
Для новичков безопаснее тренажёры, они контролируют траекторию. Со временем стоит добавить свободные веса для развития стабилизирующих мышц.

Мифы и правда

Миф: Поднятие тяжестей сделает женщину громоздкой.
Правда: Женщины не имеют такого уровня тестостерона, чтобы "перекачаться". Силовые тренировки создают подтянутое тело, а не мужскую фигуру.

Миф: Во время месячных нужно полностью исключить спорт.
Правда: Если нет сильной боли и слабости, умеренная активность даже помогает снять спазмы и улучшить настроение.

Миф: Для женщин существуют особые "женские" упражнения.
Правда: Мышцы у всех работают одинаково — нет гендерного различия в физиологии движений.

Интересные факты

  • Эстроген защищает мышцы от повреждений после интенсивных тренировок.
  • Женщины быстрее восстанавливаются после упражнений на выносливость.
  • Регулярная физическая активность, в том числе силовые тренировки, может положительно влиять на психическое здоровье.

Исторический контекст

В 1967 году Кэтрин Швитцер стала первой женщиной, пробежавшей Бостонский марафон. В те годы женщинам было запрещено участвовать в марафонских забегах, так как считалось, что это «опасно, неженственно и стирает межполовые границы. Сегодня силовые тренировки — часть жизни миллионов женщин, от фитнес-энтузиасток до профессиональных спортсменок.

Наука говорит однозначно: женщинам не нужны отдельные "женские тренировки". Работают те же принципы — прогрессия нагрузки, дисциплина и регулярность. Силовые упражнения укрепляют тело, улучшают осанку, поддерживают здоровье костей и дают уверенность, которую не измерить килограммами.

