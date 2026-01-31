Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка отдыхает после тренировки
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 19:03

Тренируюсь регулярно, а вес стоит — причина оказалась не в питании и не в лени

Даже при регулярных тренировках и внимании к питанию вес у многих женщин может "застревать" на месте. Усилия есть, дисциплина соблюдается, а результат не появляется или быстро сходит на нет. Причина часто кроется не в лени и не в ошибках мотивации, а в особенностях женского метаболизма и реакции организма на нагрузку. Об этом сообщает correiodopovo.

Почему одних тренировок бывает недостаточно

Женский организм чувствительнее к физическому, гормональному и воспалительному стрессу, чем мужской. Стратегии, построенные исключительно вокруг сжигания калорий, нередко работают против цели. При таком подходе тело может терять сухую массу — мышцы, которые играют ключевую роль в поддержании активного обмена веществ.

Сухая масса считается главным "двигателем" метаболизма: чем её больше, тем выше расход энергии даже в покое. При этом женщины изначально имеют меньшую мышечную базу, а после 35 лет потеря мышц ускоряется, особенно в период после менопаузы. В ответ на дефицит стимулов для сохранения мышц организм переходит в защитный режим, снижает энергозатраты и начинает активнее накапливать жир.

"Когда мы корректируем стратегию и защищаем сухую массу, тело снова реагирует", — объясняет врач, специалист по метаболическим функциям и гормональной модуляции Артур Виктор де Карвалью.

Роль гормонов и стресса

На результат тренировок напрямую влияют гормоны — эстроген, прогестерон и тестостерон. Они определяют не только состав тела, но и восстановление мышц, настроение и уровень воспаления. Гормональные сбои могут сводить на нет даже правильно выстроенные тренировки и питание.

Отдельную роль играет восприятие нагрузки. Чрезмерные или плохо распределённые тренировки организм может расценивать как угрозу. В таком состоянии он экономит энергию и снижает эффективность жиросжигания, отдавая приоритет выживанию, а не адаптации.

"Когда организм входит в состояние постоянной тревоги, он перестаёт реагировать на потерю веса", — отмечает Артур Виктор де Карвалью.

Когда тренировки приводят к выгоранию

Если стратегия игнорирует физические и эмоциональные пределы, упражнения перестают быть поддержкой. Постоянные интенсивные нагрузки без достаточного восстановления усиливают усталость, раздражительность и снижают мотивацию. Всё чаще это сопровождается симптомами выгорания — физического и эмоционального истощения.

"Физическая активность помогает регулировать стресс и снижать уровень кортизола, но только при уважении к индивидуальному ритму", — подчёркивает технический менеджер Companhia Athletica Кака Феррейра.

Хронически повышенный кортизол ускоряет потерю мышечной массы, способствует накоплению жира, особенно в области живота, и ухудшает восстановление. В результате ежедневные интенсивные тренировки могут давать эффект, противоположный ожидаемому.

Как скорректировать стратегию и сохранить результат

Понимание механизмов — первый шаг к изменениям. Далее важно выстроить рутину, которую можно поддерживать долго, а не на короткой дистанции.

Начать стоит с небольших, реалистичных целей: прогулок, коротких домашних тренировок, регулярной растяжки. Важна не интенсивность, а повторяемость. Дополнительное движение в течение дня — подъём по лестнице, короткие пешие маршруты, активные паузы — повышает общий уровень активности без перегрузки.

Фиксированные "якоря" в расписании помогают превратить движение в привычку: растяжка после пробуждения или прогулка после кофе. Силовые упражнения минимум два раза в неделю остаются обязательным элементом — они поддерживают мышцы, суставы, осанку и метаболизм.

Комфорт тоже имеет значение: неудобная одежда или экипировка легко превращаются в барьер. Устойчивый результат формируется там, где движение воспринимается как забота о себе, а не как обязанность.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

