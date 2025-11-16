Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пульсометр фирмы Xoss x2 Heart rate Monitor
Пульсометр фирмы Xoss x2 Heart rate Monitor
© tresdesign.com by Greg L is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 19:10

Считала пульс по-старому — зря старалась все эти годы, теперь делаю иначе

Расчёт женского пульса уточнён — мнение кардиолога Марты Гулати

Долгое время мы привыкли доверять единой формуле для расчёта пульса: 200 минус возраст, а затем 60-85 % от полученного числа — диапазон, в котором нужно держать пульс во время тренировки. Именно этот показатель используют спортивные часы и тренажёры, а врачи — для оценки состояния сердечно-сосудистой системы. Однако эта система изначально была выведена на основе данных, собранных у мужчин.

Исследователи из Северо-Западного университета впервые разработали формулу, учитывающую особенности женской физиологии. Выяснилось, что привычные расчёты могут вводить женщин в заблуждение, завышая предполагаемую нагрузку и искажая картину сердечного здоровья.

"Женщины — это не маленькие мужчины", — подчеркнула кардиолог, доцент медицины и профилактической медицины Марта Гулати. "Между полами есть различия в том, какую нагрузку организм способен выдержать и как на неё реагирует".

Новая формула для расчёта пульса

Результаты исследования показали: максимальная частота сердечных сокращений у женщин должна рассчитываться по формуле 206 — (0,88 x возраст). Показатель ниже, чем у мужчин, и отражает реальные физиологические различия. Хотя вычисление кажется чуть сложнее старого способа, в будущем, по словам исследователей, всё станет проще: специалисты уже разрабатывают мобильное приложение, которое позволит рассчитать нужные параметры автоматически.

Как спланировать тренировку для здорового сердца

Понимание собственного пульса помогает выстроить тренировки безопасно и эффективно.

  • Используйте фитнес-браслет или пульсометр, чтобы отслеживать частоту сердечных сокращений.

  • Не выходите за пределы своего диапазона: слишком высокая нагрузка не ускоряет прогресс, а повышает риск переутомления.

  • Чередуйте кардионагрузки с силовыми упражнениями — это помогает поддерживать сосудистый тонус.

  • Старайтесь тренироваться регулярно, а не интенсивно "раз в неделю".

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: применение мужской формулы при женских тренировках.
    Последствие: ощущение чрезмерной усталости, неправильная интерпретация результатов обследований.
    Альтернатива: переход на женскую формулу (206 — 0,88 x возраст) и использование современных фитнес-трекеров, которые позволяют автоматически корректировать параметры под индивидуальные данные.

А что если тренироваться без учёта пульса

Без контроля сердечного ритма женщины рискуют не заметить перегрузку, особенно при занятиях бегом или интервальными тренировками. Организм может реагировать головокружением, усталостью или повышенным давлением. Контроль пульса делает тренировку осознанной и помогает избежать переутомления.

Плюсы и минусы

Плюсы новой методики:

  • индивидуальный подход, основанный на данных о женской физиологии;

  • снижение риска перенапряжения;

  • повышение эффективности занятий.

Минусы:

  • формула чуть сложнее привычной;

  • старые фитнес-устройства могут не поддерживать обновлённые алгоритмы.

FAQ

Как рассчитать свою зону пульса?
Умножьте возраст на 0,88, вычтите из 206 — это ваш максимальный пульс. Умножьте его на 0,6 и 0,85, чтобы получить нижнюю и верхнюю границы диапазона.

Что лучше: считать вручную или использовать гаджет?
Фитнес-браслеты и смарт-часы делают расчёт автоматически, сохраняя динамику тренировок, поэтому использовать их удобнее.

Сколько стоит пульсометр?
Бюджетные модели начинаются от 3 000 ₽, продвинутые устройства с анализом сна и уровня стресса — от 10 000 ₽.

Мифы и правда

  • Миф: универсальная формула подходит всем.
    Правда: женская физиология требует отдельного подхода, иначе показатели оказываются завышенными.
  • Миф: чем выше пульс на тренировке, тем лучше результат.
    Правда: чрезмерная нагрузка снижает выносливость и может навредить сердцу.
  • Миф: формулы не имеют значения, если вы тренируетесь "по ощущениям".
    Правда: субъективное восприятие часто ошибается — только измерения дают точную картину.

Три интересных факта

  1. Женское сердце в среднем меньше мужского, но работает с большей частотой.

  2. После 30 лет пульс в покое у женщин стабильно выше примерно на 3-5 ударов.

  3. Женщины реже испытывают типичные симптомы сердечных заболеваний, что усложняет диагностику.

Исторический контекст

До 2010 года медицина использовала единую формулу пульса, не разделяя мужчин и женщин. Исследование Северо-Западного университета стало поворотным моментом: оно впервые доказало, что физиологические различия значимы и должны учитываться в диагностике и тренировках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выпады укрепляют мышцы ног и ягодиц при регулярных занятиях — врачи сегодня в 18:10
Раньше мучилась с растяжкой, теперь делаю одно упражнение — и спина не болит

Простое, но мощное упражнение, которое поможет подтянуть ноги и ягодицы перед летними праздниками. Главное — техника и ритм.

Читать полностью » Ванесса Миннило практикует Hot-body hop каждый день — тренер Эрин Курдила сегодня в 17:10
Нашла простой способ убрать живот без спортзала — делюсь секретом

Фитнес-рутина телеведущей Ванессы Миннило вдохновляет тысячи женщин. Узнай, как одно упражнение помогло ей достичь безупречной формы и уверенности в себе.

Читать полностью » Регулярная йога с весом снижает уровень тревожности — психологи сегодня в 16:10
Достала старый коврик для йоги — теперь мышцы подтянуты, а стресс ушёл за неделю

Узнай, как одно простое упражнение из йоги помогает расслабиться, обрести баланс и быстро укрепить тело без перегрузок.

Читать полностью » Метод пилатеса улучшает осанку и снимает напряжение — инструктор Мари Уинсор сегодня в 15:10
Делаю одно движение из пилатеса — стала стройнее всего за неделю

Простое упражнение из пилатеса поможет укрепить пресс и улучшить осанку прямо дома — без тренажёров и долгих тренировок.

Читать полностью » Тренер Артемсамбобджи порекомендовал упражнения для проработки проблемных зон сегодня в 14:07
Как я улучшила физическую форму за 30 минут — простая тренировка для всего тела

Какие упражнения помогут проработать все тело? Узнайте от фитнес-тренера Artemsambobjj о самых эффективных тренировках для улучшения физической формы.

Читать полностью » Тренер Юркова объяснила, что выработка гормонов счастья помогает справляться с тревогой сегодня в 13:03
Как фитнес помогает мне уменьшить стресс и улучшить настроение — три ключевых механизма

Как фитнес помогает бороться с тревожностью? Узнайте о трех механизмах воздействия упражнений на психоэмоциональное состояние от эксперта Анастасии Юрковой.

Читать полностью » Врач Антонов предупредил, что голодание опасно для кормящих матерей сегодня в 12:19
Как я вернулась к тренировкам после родов: что важно знать для безопасного восстановления

Как безопасно вернуться к физической активности после родов? Советы от эксперта по восстановлению физической формы после родов.

Читать полностью » Тренер Опальницкий предупредил, что неправильная техника может привести к травмам сегодня в 11:15
Как я избежала травм в тренажерном зале: ошибки новичков, которые я больше не совершаю

Какие ошибки совершают новички в зале и как их избежать? Тренер Артем Опальницкий рассказывает о важных аспектах правильных тренировок.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Тропические комнатные растения сохраняют способность к размножению зимой
Дом
Александр Тулс: удалить песок со дна бассейна можно обычной щёткой и сачком
Еда
Корица усиливает сладость кофейного аромата без сахара — производители
Садоводство
Выгонка тюльпанов зимой позволяет получить яркое праздничное цветение дома — Софья Корнилова
Наука
Эрозия почвы вызвала обрушение гробницы на английском кладбище — Филлери
Красота и здоровье
Таурин ускоряет восстановление после нагрузки — по данным диетолога Томасон Банн
Питомцы
Отказ собаки от миски вызывает переход к кормлению с руки
Садоводство
Неправильный полив комнатных растений зимой вызывает риск корневой гнили
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet