Анализы "в норме", а проблема остаётся: почему болезни сердца у женщин часто не находят

Чувство силы определяется не количеством поднятых килограммов, а тем, насколько стабильно и надёжно работает организм в долгосрочной перспективе. В центре этой системы находится сердце — орган, от которого напрямую зависит качество и продолжительность жизни. При этом женское сердечно-сосудистое здоровье по-прежнему остаётся в тени других тем. Об этом сообщает mindbodygreen.

Почему болезни сердца у женщин долго остаются незамеченными

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности среди женщин, однако долгое время они воспринимались как "мужская" проблема. Классический образ сердечного приступа — резкая боль в груди — не всегда применим к женскому опыту. У женщин симптомы часто проявляются иначе и выглядят менее очевидно, особенно в период перименопаузы, когда уровень эстрогена начинает снижаться и защитное влияние гормона ослабевает.

"Есть признаки и симптомы, которые могут остаться без внимания и игнорироваться, если они не связаны с потенциальными сердечными проблемами", — объясняет сертифицированный гинеколог и эксперт по менопаузе Джессика Шеперд.

Женщины нередко списывают усталость, одышку, проблемы со сном или дискомфорт в пищеварении на стресс, возраст или гормональные изменения, не связывая их с состоянием сердца.

Когда риск резко возрастает

Переход к перименопаузе становится ключевым моментом для сердечно-сосудистой системы. Эстроген помогает поддерживать эластичность сосудов и замедляет образование бляшек, но при его снижении риск заболеваний сердца увеличивается даже у тех, кто ранее не входил в группу риска. Дополнительную нагрузку создаёт хронический стресс, с которым сталкиваются многие женщины среднего возраста.

"Женщины в среднем возрасте часто совмещают несколько ролей — заботятся о пожилых родителях, поддерживают детей, управляют карьерой и несут невидимую "ментальную нагрузку"", — отмечает Шеперд.

Постоянное напряжение связано с повышением артериального давления, воспалительными процессами и нарушением сна, что напрямую отражается на здоровье сердца.

Симптомы, которые не стоит игнорировать

Сердечные приступы у женщин нередко протекают без выраженной боли в груди. Среди тревожных сигналов — необъяснимая усталость, одышка при лёгкой нагрузке, дискомфорт в области шеи или челюсти, тошнота, головокружение и отёки ног. Такие проявления могут быть связаны с микрососудистыми нарушениями, которые не всегда выявляются стандартными обследованиями.

"Болезни сердца у женщин не всегда следуют учебнику, и "нормальные анализы" не всегда означают, что всё в порядке", — подчёркивает Шеперд.

Анализы и образ жизни как основа профилактики

Эксперты советуют женщинам заранее отслеживать ключевые показатели: артериальное давление, уровень глюкозы и HbA1c, липидный профиль, маркеры воспаления и частоту сердечных сокращений в покое. Дополнительные исследования, включая кальциевый индекс коронарных артерий и анализ на липопротеин(a), помогают точнее оценить индивидуальный риск.

Параллельно важную роль играет образ жизни: полноценный сон, сбалансированное питание, регулярная физическая активность и управление стрессом. Такой подход позволяет снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и вовремя скорректировать риски.

Сердечные заболевания у женщин часто развиваются незаметно, но внимательное отношение к сигналам тела и профилактика дают возможность изменить этот сценарий. Осознанность и знание своих показателей становятся ключевыми инструментами для сохранения здоровья сердца на долгие годы.