Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Kia Rio
Kia Rio
© commons.wikimedia.org by Self-Proclaimed-Car-Enthusiast is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:58

Ликвидность становится важнее блеска: эксперты назвали машины, которые не тянут деньги со дна

Весенний дождь моросит по стеклам автосалонов во Владивостоке, где воздух пропитан солью моря и запахом свежей резины. Цены на подержанные седаны из Пусана стартуют от 1,2 миллиона рублей, и женщины-водители, составляющие треть покупателей, все чаще выбирают модели, которые не подведут в пробках Москвы или на трассе к Сочи. По данным "СберАвто" за 2025 год, предпочтения россиянок сместились: корейцы обошли Lada, а японцы держат стабильный фланг. Это не просто статистика — это сигнал рынка, где надежность сочетается с выгодой.

Проблема выбора подержанного авто острее для тех, кто ездит ежедневно: пробег 50-100 тысяч км скрывает подводные камни вроде износа коробки или коррозии. Но данные показывают тренд: дамы ценят компактность, экономию и ликвидность, игнорируя громоздкие кроссоверы.

"Женщины чаще выбирают Kia и Hyundai за баланс цены и ресурса: эти машины теряют всего 25-30% стоимости за три года, в отличие от Lada с ее 40%. Надежность трансмиссии на уровне, если масло менять вовремя, но проверяйте VIN на отзывы".

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Лидеры по брендам среди подержанных авто

Kia захватила 11% спроса у женщин — это не случайность. Модели вроде Rio ликвидны: через год продашь на 15% дороже аналогов из Китая. Hyundai на втором месте с 9%, их Solaris экономит на топливе 0,5 л/100 км в городе. Lada Granta сдвинулась на 8,5%: дешево в обслуживании, но кузов ржавеет быстрее, чем у корейцев. Toyota (8%) и Nissan (6%) — вечная классика для тех, кто ценит пробег за 200 тысяч без капиталки.

С точки зрения перекупа, берите годовалую Kia: потеря в цене минимальна, а спрос стабилен. Ирония в том, что Lada, королева прошлого, теперь третья — рынок голосует рублем за импорт.

Рейтинг по странам-производителям

Японцы лидируют суммарно: Toyota и Nissan дают надежные АКПП, служащие 250 тысяч км при замене ATF каждые 60 тысяч. Корейцы вторые — пригон из Кореи выгоден, цены ниже на 20%. Немцы, россияне и китайцы замыкают пятерку: BMW теряет в ликвидности из-за сервиса, Lada дешева, но масло менять чаще.

Глобально это отражает прагматизм: женщины выбирают то, что не ломается на зимней дороге.

"Kia Rio и Hyundai Solaris — фавориты за клиренс 160 мм и бак на 50 л для трассы. Но проверяйте подвеску: сайлентблоки изнашиваются к 80 тысячам, иначе ремонт встанет в 50 тысяч рублей".

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Топ-модели у россиянок

Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta/Vesta, Volkswagen Polo, Ford Focus, Kia Ceed, Mazda 3, Opel Astra, Kia Sportage — эти хиты сочетают эргономику и цену. Rio: багажник 500 л, расход 7 л. Sportage для поездок: полный привод держит грунтовку.

Избегайте Focus с Powershift — коробка капризная после 100 тысяч.

Советы перекупа: как не переплатить

Ищите корейцев с аукциона: сэкономьте 300 тысяч. Техосмотр: эндоскоп в цилиндры, компрессия. Ликвидность Kia — плюс 10% при продаже. Аксессуары не берите лишние.

Проверено экспертом: технический аудит моделей, ликвидность на вторичке Иван Рогов

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Почему Kia обошла Lada? Лучшая ликвидность и ресурс.
  • Стоит ли брать Hyundai Solaris? Да, если пробег до 80 тыс. км.
  • Как проверить подержанную машину? VIN, эндоскоп, тест-драйв.
  • Корейцы надежны зимой? С хорошей резиной — да.

Читайте также

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Светофор замер на красном, а ехать можно: редкие случаи, когда ПДД разрешают игнорировать стоп-сигнал вчера в 8:59

В ПДД существуют скрытые сценарии, в которых запрещающий сигнал светофора перестает быть абсолютным препятствием для маневра и не влечет за собой наказание.

Читать полностью » Железный щит от инфляции: определённые модели седанов сохраняют стоимость лучше китайских авто вчера в 8:54

Морской бриз из Пусана приносит во Владивосток машины, которые стоят значительно меньше рыночного среднего и выдерживают суровые испытания российским бытом.

Читать полностью » Яблоко раздора на приборной панели: мультимедиа в авто стала важнее мощности двигателя для многих вчера в 7:55

Современные предпочтения молодых водителей в выборе смартфонов начали напрямую влиять на стоимость подержанных автомобилей и их популярность на вторичном рынке.

Читать полностью » Эволюция дизайна и семиричная гарантия: как Tiggo 5X 2027 зацепился за внимание потребителей и конкурентов вчера в 6:56

Обновленный Tiggo 5X 2027 обещает сочетание дизайна и надежности, а семилетняя гарантия привлекает внимание на фоне захватывающего рынка.

Читать полностью » Скрытая мощь под капотом такси: секретная Волга с мотором V8 едва не перевернула ход истории 05.03.2026 в 14:51

В секретных цехах ГАЗа рождались машины, опередившие время, но технические казусы и суровые реалии закрыли им путь к массовому водителю на долгие десятилетия.

Читать полностью » Невидимый поводок для иномарок: датчики в шинах транслируют личные данные прямо в эфир 05.03.2026 в 14:41

Современные системы контроля давления в шинах оказались уязвимы для радиоперехвата, что позволяет посторонним лицам отслеживать перемещения конкретных машин.

Читать полностью » Японский лоск за полцены: свежие иномарки бегут из Токио в Россию из-за одного строгого налога 05.03.2026 в 14:03

На российских рынках фиксируют наплыв почти новых иномарок с востока. Выяснилось, какие скрытые платежи заставляют обеспеченных иностранцев избавляться от машин.

Читать полностью » Легенда возвращается в новом кузове: российские дилеры начали тайную охоту на эксклюзивные Volga 05.03.2026 в 13:45

Ведущие дилерские центры начали борьбу за право первыми представить российскому рынку обновленную линейку машин, обещающую высокую надежность и ликвидность.

Читать полностью »

Новости
Еда
Сенсорный контраст на кончике языка: азиатская лапша дома получается вкуснее, чем в ресторане
Наука
Голод пришёл в тишине: как глобальные метрики не замечают городские кризисы продовольствия
Наука
Забытое прошлое на берегах Чирпана: современные находки ставят под сомнение истоки человеческой эволюции
Недвижимость
Ваша дорожка напоминает болотце: простые методы избавят от мха без затрат и заморочек
Недвижимость
Вещи больше не воруют воздух: алгоритм расхламления освобождает место для жизни даже в крохотной нише
Туризм
Цветущий рай в Фуцзянь: как сакура превращает китайскую провинцию в неповторимый розовый ковер для туристов
Спорт и фитнес
Гибкость без капли пота и боли: умные нагрузки заставляют мозг «видеть» забытые слои мускулатуры
Красота и здоровье
Глядя в зеркало на блонд, не забывайте о жертвах: как сохранить здоровье волос после обесцвечивания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet