Сверхпузырь Орион–Эридан
© Pravda.Ru by Алёна Малова is licensed under public domain
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 12:48

Космический детектив в пустыне Атакама: умирающие звезды прячут пыль тоньше волоса в миллиард раз

В прохладном воздухе чилийской пустыни Атакама, где ветры несут пыль с высот тысяч метров, астрономы годами ловили сигналы от редких гигантов космоса. Массивные звезды, умирающие в вихре ветров, всегда казались фабриками космической пыли — той самой, из которой рождаются новые миры. Но свежие данные с космического телескопа Джеймс Уэбб перевернули картину: в системе WR 112 эти титаны производят пыль не крупную, как песчинки, а нанометровую, тоньше волоса в миллиард раз.

Проблема в том, что такие открытия рушат шаблоны: ожидали грубых частиц для туманностей, а нашли элегантные нано-структуры. Объединив инфракрасные снимки JWST с миллиметровыми данными ALMA, ученые вычислили размеры — всего несколько нанометров. Это не просто факт, а ключ к пониманию, как умирающие звезды Вольфа-Райе кормят галактику.

"Звезды Вольфа-Райе — как взбесившиеся реакторы, выбрасывающие ветры со скоростью тысяч километров в секунду. В WR 112 эти потоки сталкиваются, охлаждаются и конденсируют углеродную пыль размером с молекулы. JWST увидел спирали, ALMA их не уловил — верный знак нано-масштаба".

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Редкая двойная система WR 112

Представьте горячую звезду Вольфа-Райе, масса которой в десятки раз превышает солнечную, — она не горит тихо, а ревет ветрами, сносящими оболочки. В WR 112 эта ярость усиливается компаньоном: их ветры сталкиваются, как цунами на пересечении, образуя зоны охлаждения. Там углерод сгущается в пыль, видимую как спиральные дуги на снимках JWST. Это не хаос, а структурированный танец, где масштаб звезды — квинтиллион раз больше ее порождений.

Такие системы редки, живут миг по космическим меркам. Как детектив, исключающий ложные следы, астрономы отметают оптические иллюзии: дуги реальны, пыль конденсируется непрерывно под ударами света. Органика в космосе часто начинается именно так — с углеродных наночастиц.

Синергия JWST и ALMA: почему отсутствие сигнала — ключ

JWST в среднем инфракрасном диапазоне поймал тепловые следы спиралей, но ALMA, мастер миллиметровых волн, промолчал. Этот молчаливый контраст — как рентген, не видящий мелких трещин: крупная пыль излучала бы ярко, но ее нет. Вывод? Частицы меньше микрометра, теплые и мелкие, ускользают от ALMA. Это рациональный фильтр: исключили большие зерна, остались нано.

Ведущий автор Донглин Ву из Йеля с командой смоделировали: радиация звезды фрагментирует средние частицы, оставляя экстремально мелкие. Будущее здесь: такие данные помогут понять, как пыль из звезд несет воду и органику к планетам.

"Нанометровая пыль в WR 112 — мост к ранней галактике. Она устойчива к ветрам, разлетается, сея семена туманностей. Через десятилетия это изменит модели звездообразования, сделав симуляции точнее".

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Две популяции наночастиц и их роль в космосе

Анализ выявил биполярность: доминируют наночастицы (менее 1 нм? Нет, несколько нм), плюс группа 0,1 мкм. Это разрешает давние споры — в других системах то мелочь, то крупа. Физика проста: радиация испаряет средние, как лазер режет бумагу, оставляя края. Аналогия: не пылесос, а молекулярный ситечко, отсеивающее по размеру.

Проекция: эта пыль — топливо для галактик. Завтрашние телескопы увидят, как она кристаллизуется в планеты, определяя взрывы сверхновых. Масштаб огромен — от нано к межзвездным облакам.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Что такое звезда Вольфа-Райе? Массивные умирающие гиганты с мощными ветрами, эволюционирующие в черные дыры или нейтронные звезды.
  • Почему ALMA не увидел пыль? Мелкие частицы не излучают на миллиметровых волнах — слишком теплые и крошечные.
  • Как нано-пыль влияет на галактику? Строит туманности, несет углерод для новых звезд и планет.
  • Будут ли новые наблюдения WR 112? Да, JWST продолжит, раскрывая динамику спиралей.
Проверено экспертом: астрономия, астрофизика, космические исследования Наталья Орлова

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

