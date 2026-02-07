Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Трансформатор
Трансформатор
© https://pixabay.com by Neil_Crook is licensed under Free
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 16:09

Кабели становятся лишними: финский эксперимент показал, как электричество летит лучом

Электричество, которое не нужно тянуть по проводам, а можно буквально "направить" по воздуху — звучит как фантастика, но финские исследователи приблизили эту идею к реальности. В рамках эксперимента им удалось передавать энергию без кабелей и физического контакта, используя управляемые электромагнитные волны и высокоточные лазерные системы. Это может стать новым шагом в развитии беспроводного энергоснабжения и изменить подход к инфраструктуре будущего. Об этом сообщает Magno Oliver.

Как работает передача энергии без проводов

Суть технологии в том, что электрическая энергия сначала преобразуется в высоконаправленный электромагнитный луч. Он способен проходить расстояние в пространстве и достигать конкретного приёмника, где снова превращается в пригодное для использования электричество.

В отличие от более ранних попыток, нынешние испытания сделали акцент не на самом факте передачи, а на практических параметрах: устойчивости луча, энергоэффективности и безопасности эксплуатации. Исследователи старались снизить потери по пути и избежать опасного рассеивания излучения, которое могло бы создавать риски для людей и окружающей среды.

Учёные подчёркивают, что эксперимент не отменяет фундаментальные ограничения физики, но показывает: многие проблемы, которые раньше мешали вывести технологию за пределы лабораторий, постепенно становятся решаемыми. Передача энергии шла непрерывно и в контролируемом режиме, а это один из ключевых признаков, что разработка может иметь прикладной потенциал.

Где технология может пригодиться в реальной жизни

Пока речь идёт о ранней стадии, но уже сейчас исследователи называют несколько направлений, где беспроводная передача электричества может дать ощутимый эффект. В первую очередь это ситуации, когда прокладка кабелей слишком дорогая, опасная или требует постоянного обслуживания.

Среди наиболее перспективных применений:

  1. энергоснабжение удалённых районов, где строительство линий электропередачи экономически невыгодно;
  2. помощь регионам, пострадавшим от стихийных бедствий, когда инфраструктура разрушена;
  3. питание городских датчиков и систем мониторинга;
  4. зарядка или поддержка работы дронов;
  5. медицинское оборудование, которому важна автономность;
  6. критически важные объекты, где любые повреждения кабелей становятся угрозой.

В городах технология потенциально может снизить зависимость от сложных подземных и воздушных сетей. Сейчас такие коммуникации уязвимы к механическим авариям, износу и экстремальной погоде, а также требуют дорогого обслуживания и ремонта.

Почему до массового внедрения ещё далеко

Несмотря на впечатляющий результат, сами учёные призывают не ждать мгновенной революции. Масштабное применение потребует длительных испытаний и инженерной доработки, потому что важны сразу несколько факторов: эффективность передачи, стабильность системы, воздействие на окружающую среду и безопасность для людей.

Отдельная задача — международные правила и стандарты. Для технологии, которая работает через направленное излучение, потребуется чёткое регулирование: где и как её можно использовать, какие параметры допустимы, кто отвечает за контроль и возможные риски.

Тем не менее эксперимент в Финляндии уже выглядит как сигнал: подход к распределению энергии может меняться. Если раньше электросети всегда строились вокруг физической инфраструктуры — кабелей, опор, подстанций, — то в перспективе часть задач может перейти в сферу высокоточного управления лучами и передовых систем передачи.

Финский опыт показывает, что беспроводное электричество постепенно перестаёт быть идеей из научной фантастики и начинает превращаться в технологию, с которой инженерам придётся считаться в ближайшие годы.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лес, которого больше нет: в пещере нашли птиц и лягушек, исчезнувших задолго до человека 05.02.2026 в 19:32

В Новой Зеландии нашли неизвестную пещеру с окаменелостями возрастом около миллиона лет. Находка меняет взгляд на вымирание видов.

Читать полностью » Мозг включает турборежим — и день складывается сам: скрытый фактор даёт до 40 минут продуктивности 05.02.2026 в 18:25

Ежедневная ясность мышления может дать эффект дополнительных 40 минут работы. Новое исследование показывает, почему сила воли и мотивация не всегда решают.

Читать полностью » Марсоход Perseverance прошёл маршрут под управлением ИИ — NASA 05.02.2026 в 18:20
ИИ сел за руль на Марсе: Perseverance доверили путь, который раньше считался слишком опасным

NASA впервые применило ИИ для прокладки маршрута марсохода Perseverance на Марсе. Эксперимент показал, как автономные технологии могут изменить будущие миссии.

Читать полностью » Космическая погода стала опаснее: поток с Солнца снова разогревается до миллионов градусов 05.02.2026 в 17:46

Солнечный ветер может оставаться активным дольше, чем считалось, повышая риски для спутников, электросетей и полётов в Арктике.

Читать полностью » Повышение уровня грунтовых вод снизило выбросы CO2 в Арктике – Global Change Biology 05.02.2026 в 11:15
Арктические почвы перестают быть угрозой для климата: решение найдено на глубине 25 сантиметров

Исследование в Арктике показало, как простой контроль уровня воды на торфяниках может изменить баланс выбросов парниковых газов и повлиять на климат.

Читать полностью » Wi-Fi сети распознали личности людей без смартфонов — Sci Tech Daily 05.02.2026 в 2:21
Wi-Fi выходит из-под контроля: обычные роутеры тайно собирают данные, о которых предпочитают молчать

Учёные выяснили, что обычные Wi-Fi-сети способны незаметно распознавать людей вокруг. Почему это вызывает тревогу и какие риски несёт новая технология.

Читать полностью » Аграрное образование нового уровня: Ростовская область усиливает партнёрство с Иннопрактикой 04.02.2026 в 19:28

Ростовская область делает ставку на системное развитие аграрного образования и науки. На заседании попечительского совета Донского государственного технического университета (ДГТУ) было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и компанией "Иннопрактика".

Читать полностью » Кислород обнаружили на глубине 4000 метров без солнечного света — The Debrief 04.02.2026 в 18:10
Без света и без растений: странный кислород на дне океана заставил начать рискованную миссию

В глубинах Тихого океана нашли кислород там, где нет света. Экспедиция ищет источник тёмного кислорода и проверяет химические и биологические версии.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Отопление загородного дома становится ловушкой для бюджета: ошибки, о которых жалеют зимой
Еда
Захотелось пиццы, но без тяжести — этот вариант с песто и рикоттой приятно удивил
Красота и здоровье
После 40 подводка может старить — одна ошибка утяжеляет взгляд сразу
Питомцы
Не просто сны и подёргивания: ночные блуждания собаки могут указывать на проблему
Авто и мото
Новый Nissan Xterra показали за закрытыми дверями — первые впечатления удивили даже дилеров
Авто и мото
Их не берут даже на перепродажу: подержанные машины, от которых отворачивается вторичка
Питомцы
Питомец чувствует, когда день идёт "не по плану" — и это отражается на поведении
Спорт и фитнес
Бегать не хочется, а тренировка нужна — необычный способ разогнать пульс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet