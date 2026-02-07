Кабели становятся лишними: финский эксперимент показал, как электричество летит лучом

Электричество, которое не нужно тянуть по проводам, а можно буквально "направить" по воздуху — звучит как фантастика, но финские исследователи приблизили эту идею к реальности. В рамках эксперимента им удалось передавать энергию без кабелей и физического контакта, используя управляемые электромагнитные волны и высокоточные лазерные системы. Это может стать новым шагом в развитии беспроводного энергоснабжения и изменить подход к инфраструктуре будущего. Об этом сообщает Magno Oliver.

Как работает передача энергии без проводов

Суть технологии в том, что электрическая энергия сначала преобразуется в высоконаправленный электромагнитный луч. Он способен проходить расстояние в пространстве и достигать конкретного приёмника, где снова превращается в пригодное для использования электричество.

В отличие от более ранних попыток, нынешние испытания сделали акцент не на самом факте передачи, а на практических параметрах: устойчивости луча, энергоэффективности и безопасности эксплуатации. Исследователи старались снизить потери по пути и избежать опасного рассеивания излучения, которое могло бы создавать риски для людей и окружающей среды.

Учёные подчёркивают, что эксперимент не отменяет фундаментальные ограничения физики, но показывает: многие проблемы, которые раньше мешали вывести технологию за пределы лабораторий, постепенно становятся решаемыми. Передача энергии шла непрерывно и в контролируемом режиме, а это один из ключевых признаков, что разработка может иметь прикладной потенциал.

Где технология может пригодиться в реальной жизни

Пока речь идёт о ранней стадии, но уже сейчас исследователи называют несколько направлений, где беспроводная передача электричества может дать ощутимый эффект. В первую очередь это ситуации, когда прокладка кабелей слишком дорогая, опасная или требует постоянного обслуживания.

Среди наиболее перспективных применений:

энергоснабжение удалённых районов, где строительство линий электропередачи экономически невыгодно; помощь регионам, пострадавшим от стихийных бедствий, когда инфраструктура разрушена; питание городских датчиков и систем мониторинга; зарядка или поддержка работы дронов; медицинское оборудование, которому важна автономность; критически важные объекты, где любые повреждения кабелей становятся угрозой.

В городах технология потенциально может снизить зависимость от сложных подземных и воздушных сетей. Сейчас такие коммуникации уязвимы к механическим авариям, износу и экстремальной погоде, а также требуют дорогого обслуживания и ремонта.

Почему до массового внедрения ещё далеко

Несмотря на впечатляющий результат, сами учёные призывают не ждать мгновенной революции. Масштабное применение потребует длительных испытаний и инженерной доработки, потому что важны сразу несколько факторов: эффективность передачи, стабильность системы, воздействие на окружающую среду и безопасность для людей.

Отдельная задача — международные правила и стандарты. Для технологии, которая работает через направленное излучение, потребуется чёткое регулирование: где и как её можно использовать, какие параметры допустимы, кто отвечает за контроль и возможные риски.

Тем не менее эксперимент в Финляндии уже выглядит как сигнал: подход к распределению энергии может меняться. Если раньше электросети всегда строились вокруг физической инфраструктуры — кабелей, опор, подстанций, — то в перспективе часть задач может перейти в сферу высокоточного управления лучами и передовых систем передачи.

Финский опыт показывает, что беспроводное электричество постепенно перестаёт быть идеей из научной фантастики и начинает превращаться в технологию, с которой инженерам придётся считаться в ближайшие годы.