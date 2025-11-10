Больше не нужно садиться: учёные Алтая научили дроны заряжаться прямо в небе

Учёные Алтайского государственного аграрного университета разработали уникальную батарею для дронов, которая способна заряжаться прямо в воздухе — без проводов и контакта с наземной станцией. Технология основана на бесконтактной передаче электроэнергии с помощью электромагнитных волн и, по словам специалистов, не имеет аналогов в России.

Зарядка на лету

Разработка открывает возможность создавать беспилотники, которые смогут находиться в воздухе практически беспрерывно, не тратя время на возврат к базе для подзарядки.

"У нас в стране такая технология разработана впервые", — рассказал "Российской газете" руководитель проекта, доцент кафедры технологии конструкционных материалов и ремонта машин Виктор Иванайский.

Суть новации заключается в прямом преобразовании тепловой энергии в электрическую. В отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, где используется дорогой и токсичный материал, в основе новой батареи — графитовый сердечник. Под воздействием электромагнитного излучения графит нагревается, а встроенные термопары преобразуют полученное тепло в электрический ток.

Экологичнее и дешевле лития

Учёные подчёркивают, что новая система не только безопаснее, но и значительно дешевле в производстве. Графит является доступным материалом, а сам принцип работы батареи снижает риски перегрева и возгорания, характерные для литий-ионных технологий.

Такая конструкция позволяет передавать электроэнергию на расстояние до нескольких сотен метров, что делает возможным создание целых зон автономного полёта. "Это открывает новые возможности для использования беспилотных летательных аппаратов, которые смогут оставаться в воздухе длительное время", — отметил Иванайский.

Прототип и перспективы

Пока в университете создан экспериментальный прототип станции, который прошёл первые успешные испытания. При помощи стандартного промышленного инвертора исследователям удалось добиться стабильной генерации тока на расстоянии до 70 сантиметров от источника излучения.

В дальнейшем разработчики планируют увеличить радиус действия и адаптировать систему для агродронов и промышленных беспилотников, применяемых в сельском хозяйстве, энергетике и мониторинге территорий.

Если технология будет доведена до промышленного уровня, она способна изменить принципы работы дронов, сделав их полностью автономными и независимыми от наземных зарядных станций.