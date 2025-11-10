Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дрон
дрон
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:50

Больше не нужно садиться: учёные Алтая научили дроны заряжаться прямо в небе

Учёные Алтайского аграрного университета создали батарею для дронов с зарядкой в воздухе

Учёные Алтайского государственного аграрного университета разработали уникальную батарею для дронов, которая способна заряжаться прямо в воздухе — без проводов и контакта с наземной станцией. Технология основана на бесконтактной передаче электроэнергии с помощью электромагнитных волн и, по словам специалистов, не имеет аналогов в России.

Зарядка на лету

Разработка открывает возможность создавать беспилотники, которые смогут находиться в воздухе практически беспрерывно, не тратя время на возврат к базе для подзарядки.

"У нас в стране такая технология разработана впервые", — рассказал "Российской газете" руководитель проекта, доцент кафедры технологии конструкционных материалов и ремонта машин Виктор Иванайский.

Суть новации заключается в прямом преобразовании тепловой энергии в электрическую. В отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, где используется дорогой и токсичный материал, в основе новой батареи — графитовый сердечник. Под воздействием электромагнитного излучения графит нагревается, а встроенные термопары преобразуют полученное тепло в электрический ток.

Экологичнее и дешевле лития

Учёные подчёркивают, что новая система не только безопаснее, но и значительно дешевле в производстве. Графит является доступным материалом, а сам принцип работы батареи снижает риски перегрева и возгорания, характерные для литий-ионных технологий.

Такая конструкция позволяет передавать электроэнергию на расстояние до нескольких сотен метров, что делает возможным создание целых зон автономного полёта. "Это открывает новые возможности для использования беспилотных летательных аппаратов, которые смогут оставаться в воздухе длительное время", — отметил Иванайский.

Прототип и перспективы

Пока в университете создан экспериментальный прототип станции, который прошёл первые успешные испытания. При помощи стандартного промышленного инвертора исследователям удалось добиться стабильной генерации тока на расстоянии до 70 сантиметров от источника излучения.

В дальнейшем разработчики планируют увеличить радиус действия и адаптировать систему для агродронов и промышленных беспилотников, применяемых в сельском хозяйстве, энергетике и мониторинге территорий.

Если технология будет доведена до промышленного уровня, она способна изменить принципы работы дронов, сделав их полностью автономными и независимыми от наземных зарядных станций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В ХМАО темпы строительства жилья снизились на 20% в 2025 году, по данным Росстата 08.11.2025 в 17:16
Кризис дошел до недвижки — какие риски ожидают строительную сферу в ХМАО

В Югре темпы строительства жилья снизились на 20%, однако строительство индивидуальных домов остаётся стабильным.

Читать полностью » Имя Мухаммад стало самым популярным именем для новорожденных в ХМАО 08.11.2025 в 16:18
Самые модные имена в ХМАО в 2025 году: Мухаммад и Анна — кто ещё в тренде

В ХМАО самыми популярными именами у новорожденных в 2025 году стали Мухаммад и Анна. В числе лидеров также Амина и Ева.

Читать полностью » В Югре зарплаты специалистов нефтегазовой отрасли и ученых превышают 160 тысяч рублей 08.11.2025 в 15:17
Кому стоит ехать в Югру за деньгами: зарплаты от 160 тыс. и прочие льготы только для этих профессий

В Югре специалисты нефтегазовой отрасли и ученые получают самые высокие зарплаты, превышающие 160 тысяч рублей. В 10 самых высокооплачиваемых отраслях региона — авиация, добыча ископаемых и финансы.

Читать полностью » В ХМАО выдворили 873 мигранта за нарушение миграционных норм с начала года 08.11.2025 в 14:46
Минус 873 мигранта-нарушителя: как ХМАО очищает свои улицы от преступников

В ХМАО с начала 2025 года из страны выдворены более 870 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство. В центре содержания находятся еще 148 человек.

Читать полностью » В ХМАО началась подготовка зимников и ледовых переправ для улучшения транспортной доступности 08.11.2025 в 13:44
Больше никакой изоляции в тайге — в ХМАО понастроят зимники для "оторванных" поселков

В ХМАО началось строительство зимников и ледовых переправ, которые обеспечат важное сообщение с удалёнными районами. Завершение планируется в конце 2025 года.

Читать полностью » В Томске открылась школьная лаборатория микологии для подготовки юных биотехнологов 07.11.2025 в 18:59
Из школьной лаборатории — в большую науку: как Томск растит новое поколение биотехнологов

В томской школе открыли лабораторию микологии, где ученики смогут выращивать и изучать грибы, превращая школьные уроки в настоящие научные исследования.

Читать полностью » С 1 января 2026 года в Югре вырастет цена на сжиженный газ для населения — приказ службы по тарифам 06.11.2025 в 3:36
Плита и отопление подорожают: в Югре пересмотрели цену на сжиженный газ

С 2026 года в Югре подорожает бытовой сжиженный газ — цена вырастет до 82,57 рубля за килограмм. Когда вступят в силу новые тарифы и кого они коснутся?

Читать полностью » В ЯНАО новогодние подарки получат только дети в трудной жизненной ситуации 06.11.2025 в 2:46
Вместо всеобщей радости — выбор по критериям: в ЯНАО изменили традицию новогодних подарков

На Ямале новогодние подарки больше не будут вручать всем детям. Кто теперь получит праздничные наборы и почему изменился подход к традиции?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
ВСК: Lexus LX возглавил антирейтинг по угонам в России в 2025 году
ПФО
В Нижнем Новгороде реконструкцию трамвайных путей на маршруте № 11 завершат к январю
Туризм
Решил рискнуть и полетел через Китай — теперь знаю, что Корея того стоила
ДФО
В Якутии началась мунха — традиционный период коллективной подлёдной рыбалки
Еда
Эксперты: тростниковый сахар ценится за аромат, но не отличается по пользе от белого
Наука
Паландри: кодекс Хагенеса в переплёте из тюленьей кожи может быть старейшей книгой Норвегии
Дом
Украшаю ёлку без лишних трат — получилось стильнее, чем в магазине
Спорт и фитнес
Фитнес-миф разоблачен: “база” — не начало пути, а его вершина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet