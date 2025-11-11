Оделся потеплее — и всё равно заболел: врач объяснил, в чём подвох зимы
Зима традиционно считается сезоном простуд, но терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что под этим обобщением скрывается целый ряд инфекций. По его словам, именно в холодное время года активизируются вирусы, которые передаются воздушно-капельным путём и быстро распространяются среди людей.
"Если мы говорим про зимний период, то он практически всегда знаменит банальными, но проблематичными инфекциями. Первое — это грипп. Холод, разница температур, одежда не по погоде и прочее влияют на то, что человек заболевает. На втором месте, как ни странно, стоит коронавирусная инфекция. Слава богу, в достаточно мягком варианте и не несет таких опасностей, как уханьский вирус. Дальше у нас идет парагрипп. Он отличается от обычного тем, что у него менее тяжелые последствия", — отметил терапевт Андрей Кондрахин.
Эти три заболевания — грипп, ковид и парагрипп — остаются самыми массовыми инфекциями зимнего сезона. Однако список на этом не заканчивается.
Вирусы и бактерии: кто атакует зимой
По словам специалиста, после "тройной угрозы" идут ротавирусные и норовирусные инфекции, а замыкают перечень бактериальные воспаления верхних дыхательных путей — синуситы, фарингиты, тонзиллиты. Характерная особенность зимнего периода — снижение иммунитета на фоне холода, недостатка солнца и витаминов.
Сравнение вирусных инфекций зимнего периода
|Заболевание
|Основные симптомы
|Последствия
|Особенности
|Грипп
|Высокая температура, ломота, кашель
|Осложнения на лёгкие и сердце
|Тяжело переносится, требует постельного режима
|Ковид (мягкие формы)
|Насморк, кашель, слабость
|Возможна потеря обоняния
|Протекает легче, но заразен
|Парагрипп
|Боль в горле, охриплость, кашель
|Обычно без осложнений
|Часто путают с обычной простудой
|Ротавирус
|Тошнота, диарея, слабость
|Обезвоживание
|Часто поражает детей
|Бактериальные инфекции
|Боль в горле, температура
|Воспаление пазух, ангина
|Требуют лечения антибиотиками
Почему зима — время вирусов
Зимой люди проводят больше времени в закрытых помещениях, где вирусы распространяются быстрее. Холодный воздух снижает активность иммунных клеток, а пересушенные батареями помещения ухудшают состояние слизистых, лишая организм естественной защиты. Переохлаждение, усталость и недостаток сна также повышают восприимчивость к инфекциям.
Советы шаг за шагом: как защититься от зимних инфекций
-
Одевайтесь по погоде. Избегайте переохлаждения, особенно ног и горла.
-
Ешьте больше овощей и фруктов. Витамины С и А помогают укрепить иммунитет.
-
Пользуйтесь антисептиками и мойте руки. Это снижает риск заражения ротавирусами и бактериями.
-
Проветривайте помещения. Чистый воздух уменьшает концентрацию вирусных частиц.
-
Вакцинируйтесь от гриппа. Прививка остаётся самым эффективным способом профилактики.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать лёгкие симптомы насморка или кашля.
Последствие: Переход вируса в осложнённую форму.
Альтернатива: Начать лечение при первых признаках болезни, дав организму отдохнуть.
-
Ошибка: Ходить без перчаток и шапки.
Последствие: Переохлаждение, снижение иммунитета.
Альтернатива: Подбирать одежду в зависимости от температуры, не полагаясь на привычку.
-
Ошибка: Пренебрегать вакцинацией.
Последствие: Более тяжёлое течение инфекции.
Альтернатива: Сделать прививку от гриппа и коронавируса заранее.
А что если заболел?
Даже при лёгком течении важно соблюдать режим — отдых, питьё, правильное питание. Самолечение антибиотиками недопустимо: вирусы они не уничтожают, а могут только навредить микрофлоре кишечника. Если температура не спадает более трёх дней, стоит обратиться к врачу.
Таблица "Плюсы и минусы" вакцинации
|Плюсы
|Минусы
|Снижение риска заболевания
|Возможны лёгкие побочные реакции
|Мягкое течение при заражении
|Не защищает от всех штаммов
|Коллективный иммунитет
|Требует ежегодного обновления
FAQ
Как отличить грипп от простуды?
Грипп начинается резко, с высокой температуры и сильной слабости. Простуда развивается постепенно, чаще без высокой лихорадки.
Можно ли заболеть ковидом и гриппом одновременно?
Да, случаи коинфекции фиксируются, и они протекают тяжелее.
Когда лучше делать прививку от гриппа?
Оптимально — в октябре или начале ноября, чтобы иммунитет сформировался к зиме.
Мифы и правда
-
Миф: Грипп и ковид — одно и то же.
Правда: Возбудители разные, симптомы похожи лишь частично.
-
Миф: После прививки от гриппа можно заболеть.
Правда: Прививка не вызывает болезнь, но помогает легче перенести вирус.
-
Миф: Иммунитет зимой не зависит от питания.
Правда: Недостаток витаминов напрямую ослабляет защитные силы организма.
Интересные факты
-
Зимой частота вирусных инфекций вырастает почти в три раза.
-
Люди, которые спят не менее 7 часов, болеют вдвое реже.
-
Влажность воздуха 40-60% снижает риск заражения вирусами почти на 30%.
Исторический контекст
Первые массовые эпидемии гриппа фиксировались ещё в XIX веке. Тогда болезнь называли "инфлюэнцей" и связывали с переменой погоды. В XXI веке ситуация изменилась — появились вакцины, тесты и антивирусные препараты. Однако суть осталась прежней: зима — это испытание для иммунитета, и только осознанный подход помогает его пройти без потерь.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru