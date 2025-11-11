Оделся потеплее — и всё равно заболел: врач объяснил, в чём подвох зимы

Зима традиционно считается сезоном простуд, но терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что под этим обобщением скрывается целый ряд инфекций. По его словам, именно в холодное время года активизируются вирусы, которые передаются воздушно-капельным путём и быстро распространяются среди людей.

"Если мы говорим про зимний период, то он практически всегда знаменит банальными, но проблематичными инфекциями. Первое — это грипп. Холод, разница температур, одежда не по погоде и прочее влияют на то, что человек заболевает. На втором месте, как ни странно, стоит коронавирусная инфекция. Слава богу, в достаточно мягком варианте и не несет таких опасностей, как уханьский вирус. Дальше у нас идет парагрипп. Он отличается от обычного тем, что у него менее тяжелые последствия", — отметил терапевт Андрей Кондрахин.

Эти три заболевания — грипп, ковид и парагрипп — остаются самыми массовыми инфекциями зимнего сезона. Однако список на этом не заканчивается.

Вирусы и бактерии: кто атакует зимой

По словам специалиста, после "тройной угрозы" идут ротавирусные и норовирусные инфекции, а замыкают перечень бактериальные воспаления верхних дыхательных путей — синуситы, фарингиты, тонзиллиты. Характерная особенность зимнего периода — снижение иммунитета на фоне холода, недостатка солнца и витаминов.

Сравнение вирусных инфекций зимнего периода

Заболевание Основные симптомы Последствия Особенности Грипп Высокая температура, ломота, кашель Осложнения на лёгкие и сердце Тяжело переносится, требует постельного режима Ковид (мягкие формы) Насморк, кашель, слабость Возможна потеря обоняния Протекает легче, но заразен Парагрипп Боль в горле, охриплость, кашель Обычно без осложнений Часто путают с обычной простудой Ротавирус Тошнота, диарея, слабость Обезвоживание Часто поражает детей Бактериальные инфекции Боль в горле, температура Воспаление пазух, ангина Требуют лечения антибиотиками

Почему зима — время вирусов

Зимой люди проводят больше времени в закрытых помещениях, где вирусы распространяются быстрее. Холодный воздух снижает активность иммунных клеток, а пересушенные батареями помещения ухудшают состояние слизистых, лишая организм естественной защиты. Переохлаждение, усталость и недостаток сна также повышают восприимчивость к инфекциям.

Советы шаг за шагом: как защититься от зимних инфекций

Одевайтесь по погоде. Избегайте переохлаждения, особенно ног и горла. Ешьте больше овощей и фруктов. Витамины С и А помогают укрепить иммунитет. Пользуйтесь антисептиками и мойте руки. Это снижает риск заражения ротавирусами и бактериями. Проветривайте помещения. Чистый воздух уменьшает концентрацию вирусных частиц. Вакцинируйтесь от гриппа. Прививка остаётся самым эффективным способом профилактики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать лёгкие симптомы насморка или кашля.

Последствие: Переход вируса в осложнённую форму.

Альтернатива: Начать лечение при первых признаках болезни, дав организму отдохнуть.

Ошибка: Ходить без перчаток и шапки.

Последствие: Переохлаждение, снижение иммунитета.

Альтернатива: Подбирать одежду в зависимости от температуры, не полагаясь на привычку.

Ошибка: Пренебрегать вакцинацией.

Последствие: Более тяжёлое течение инфекции.

Альтернатива: Сделать прививку от гриппа и коронавируса заранее.

А что если заболел?

Даже при лёгком течении важно соблюдать режим — отдых, питьё, правильное питание. Самолечение антибиотиками недопустимо: вирусы они не уничтожают, а могут только навредить микрофлоре кишечника. Если температура не спадает более трёх дней, стоит обратиться к врачу.

Таблица "Плюсы и минусы" вакцинации

Плюсы Минусы Снижение риска заболевания Возможны лёгкие побочные реакции Мягкое течение при заражении Не защищает от всех штаммов Коллективный иммунитет Требует ежегодного обновления

FAQ

Как отличить грипп от простуды?

Грипп начинается резко, с высокой температуры и сильной слабости. Простуда развивается постепенно, чаще без высокой лихорадки.

Можно ли заболеть ковидом и гриппом одновременно?

Да, случаи коинфекции фиксируются, и они протекают тяжелее.

Когда лучше делать прививку от гриппа?

Оптимально — в октябре или начале ноября, чтобы иммунитет сформировался к зиме.

Мифы и правда

Миф: Грипп и ковид — одно и то же.

Правда: Возбудители разные, симптомы похожи лишь частично.

Миф: После прививки от гриппа можно заболеть.

Правда: Прививка не вызывает болезнь, но помогает легче перенести вирус.

Миф: Иммунитет зимой не зависит от питания.

Правда: Недостаток витаминов напрямую ослабляет защитные силы организма.

Интересные факты

Зимой частота вирусных инфекций вырастает почти в три раза. Люди, которые спят не менее 7 часов, болеют вдвое реже. Влажность воздуха 40-60% снижает риск заражения вирусами почти на 30%.

Исторический контекст

Первые массовые эпидемии гриппа фиксировались ещё в XIX веке. Тогда болезнь называли "инфлюэнцей" и связывали с переменой погоды. В XXI веке ситуация изменилась — появились вакцины, тесты и антивирусные препараты. Однако суть осталась прежней: зима — это испытание для иммунитета, и только осознанный подход помогает его пройти без потерь.