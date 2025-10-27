Когда воздух суше сахары: дерматологи рассказали, почему кожа страдает зимой

Осенне-зимний сезон — испытание для кожи. Именно в это время дерматологи фиксируют всплеск обращений с обострениями хронических заболеваний: акне, розацеа, себорейного и атопического дерматита, а также псориаза. Причина не только в холоде и ветре — с началом отопительного сезона воздух в помещениях становится слишком сухим, что резко снижает уровень увлажнённости кожи и ослабляет её естественные защитные механизмы.

По словам дерматовенеролога, косметолога, кандидата медицинских наук Натальи Михайловой, коже осенью и зимой требуется особая поддержка.

"В этот период воздух в помещениях становится значительно суше, а влажность резко снижается, что приводит к обезвоживанию кожи и ослаблению её защитного барьера", — подчеркнула дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова.

Почему кожа страдает в холодный сезон

Когда температура на улице падает, а батареи включаются на полную, влажность в помещениях нередко снижается до 20-30%, тогда как комфортной для кожи считается около 50%. В таких условиях эпидермис теряет влагу быстрее, чем способен её восстановить. Нарушается липидный барьер, кожа становится тусклой, появляется шелушение, зуд и раздражение. На фоне этого активизируются хронические дерматологические болезни, которые летом могли быть в ремиссии.

Дополнительное воздействие оказывают холодный воздух и ветер: сосуды спазмируются, микроциркуляция ухудшается, кожа получает меньше питательных веществ и кислорода.

Сравнение: как кожа реагирует на смену сезонов

Период года Основная проблема Что происходит с кожей Необходимые меры Весна-лето Избыток солнца, пот, себум Утолщение рогового слоя, гиперпигментация Очищение, лёгкие текстуры, SPF Осень-зима Сухой воздух, холод, отопление Обезвоживание, шелушение, обострение дерматозов Интенсивное увлажнение и защита

Советы шаг за шагом: как защитить кожу от сезонного стресса

Поддерживайте влажность воздуха. Используйте увлажнители или поставьте ёмкость с водой рядом с батареей. Оптимальная влажность — 45-55%. Выбирайте правильный уход. Замените летние лёгкие гели и флюиды на плотные кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, натрия PCA и маслами. Не пересушивайте кожу. Откажитесь от спиртосодержащих тоников и агрессивных скрабов — они разрушают липидный слой. Пейте достаточно воды. Обезвоживание организма напрямую отражается на состоянии кожи. Увлажняйте кожу не только снаружи, но и изнутри. В рацион стоит включить продукты, богатые омега-3 жирными кислотами — рыбу, орехи, льняное масло. Не забывайте о солнцезащите. Даже зимой ультрафиолет активен и способствует преждевременному старению кожи. Используйте тканевые маски и ночные кремы. Они помогают восстановить баланс влаги и укрепляют защитный барьер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Использовать те же средства, что и летом.

• Последствие: Кожа теряет влагу, появляется шелушение и раздражение.

• Альтернатива: Перейдите на средства с увлажняющими компонентами и маслами.

• Ошибка: Мыть лицо горячей водой.

• Последствие: Усиление сухости и покраснений.

• Альтернатива: Используйте тёплую воду и мягкие очищающие средства без сульфатов.

• Ошибка: Игнорировать обострение дерматитов.

• Последствие: Заболевание может перейти в хроническую форму.

• Альтернатива: Обратитесь к дерматологу для подбора терапии и поддерживающего ухода.

А что если кожа уже обезвожена?

Если кожа стянутая, шелушится или зудит, стоит восстановить её влагу с помощью профессиональных процедур. По словам Натальи Михайловой, для глубокого увлажнения эффективны инъекционные препараты на основе гиалуроновой кислоты - они насыщают дерму влагой и улучшают упругость. А для ежедневного ухода подойдут кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, натрия PCA и растительными экстрактами, которые удерживают воду в верхних слоях кожи.

Дополнительно можно использовать маски с алоэ вера, коллагеном и пантенолом — они снимают раздражение и ускоряют регенерацию.

Плюсы и минусы инъекционных и наружных средств

Метод Преимущества Недостатки Инъекционные препараты Глубокое увлажнение, заметный эффект, подходит зрелой коже Требуют врача и восстановления после процедуры Кремы и сыворотки Просты в применении, подходят для ежедневного ухода Работают в поверхностных слоях кожи Маски и компрессы Быстро снимают сухость и раздражение Эффект кратковременный

FAQ

— Почему кожа зимой шелушится даже при использовании крема?

Из-за сухого воздуха и дефицита влаги в глубоких слоях кожи. Нужно добавить сыворотку или крем с гиалуроновой кислотой и натрия PCA.

— Можно ли делать пилинг зимой?

Да, но мягкий. Осенью и зимой кожа лучше переносит кислотные процедуры, главное — использовать SPF после них.

— Как помочь коже при обострении дерматита?

Избегать пересушивания, использовать аптечные средства с церамидами и не наносить раздражающие косметические продукты.

— Помогают ли увлажнители воздуха при акне и розацеа?

Да, они уменьшают раздражение и снижают сухость, которая часто усиливает воспаление.

Мифы и правда

Миф: Кожа зимой не нуждается в SPF.

Правда: Ультрафиолет действует даже через облака и отражается от снега, вызывая фотостарение.

Миф: Увлажняющий крем достаточно наносить раз в день.

Правда: В отопительный сезон коже нужно увлажнение утром и вечером.

Миф: Инъекционные процедуры вредны.

Правда: При правильном подборе и выполнении врачом они безопасны и эффективны.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке дерматологи отмечали сезонность кожных заболеваний. Зимой кожа чаще страдала от шелушения и зуда, а в начале XX века появились первые мази с вазелином и ланолином для защиты от холода. Сегодня косметология предлагает более технологичные решения — от гиалуроновых инъекций до увлажняющих эмульсий с биомиметическими липидами, повторяющими структуру кожного барьера. Современные средства помогают адаптировать кожу к стрессу отопительного сезона и сохранять её здоровье круглый год.