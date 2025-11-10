Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by another69 is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 7:15

Вышла из дома и упала на первом шаге — теперь всегда делаю так, чтобы не повторить ошибку

Врач Павел Николаенко: резиновая подошва и короткий шаг помогают предотвратить травмы зимой

С приходом морозов и образования наледи на улицах количество травм резко увеличивается. В Тюмени, как сообщили на станции скорой медицинской помощи, число обращений из-за падений выросло в несколько раз. Заведующий отделом обучения станции Павел Николаенко рассказал, как снизить риск ушибов и переломов в зимний период и что делать, если падения избежать не удалось.

"Для начала стоит выбрать удобную обувь с рифлёной резиновой подошвой. Каблуков и гладкой подошвы лучше избегать. По улицам нужно передвигаться медленно, используя короткий шаг", — отметил Николаенко.

Правильная обувь — первый шаг к безопасности

Основной причиной падений зимой становятся неподходящие ботинки. Чтобы избежать травм, важно обратить внимание не только на внешний вид обуви, но и на качество подошвы.

Таблица: как выбрать обувь для гололёда

Параметр Что выбрать Чего избегать
Подошва Резиновая, с глубоким протектором Гладкая кожа, пластик
Каблук До 3 см, устойчивый Тонкий, высокий каблук
Поддержка лодыжки Плотная фиксация Свободный голенище
Внутренний слой Утеплённый, но не скользкий Гладкий мех или синтетика

Дополнительно можно использовать резиновые накладки с шипами, которые надеваются на подошву и значительно повышают устойчивость на льду.

Как правильно двигаться по скользкой улице

Пешеходам рекомендуется ходить не спеша, ставя всю стопу на землю и слегка наклоняя корпус вперёд. Руки должны быть свободны — не стоит держать их в карманах, поскольку в случае падения именно они помогут смягчить удар.

Особенно внимательными должны быть пожилые люди. Для них подойдут тросточки с антискользящими наконечниками - они обеспечивают дополнительную опору и помогают удерживать равновесие.

Что делать при падении

Если падение всё же произошло, важно действовать спокойно и не делать резких движений.

Таблица: первая помощь при травме

Действие Описание
Осмотрите повреждённое место Проверьте, нет ли сильной деформации, отёка, кровотечения
Приложите холод Используйте лёд, холодную бутылку воды или снег, завернув в ткань
Ограничьте движения Не пытайтесь вставать, если боль усиливается
Вызовите скорую помощь Особенно если наблюдается головокружение, потеря сознания или сильная боль

"Если боли усиливаются и наблюдается потеря сознания, нужно срочно обратиться к врачам, а движения пострадавшего нужно ограничить", — пояснил Павел Николаенко.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать вместо этого
Бег по скользкому тротуару Потеря равновесия, падение Ходить медленно и короткими шагами
Ношение тяжёлых сумок в одной руке Нарушение баланса Распределять вес равномерно
Руки в карманах Невозможность смягчить падение Держать руки свободными
Переход улицы по льду Высокий риск травмы Выбирать очищенные или посыпанные дорожки

А что если падение уже произошло?

Если вы не можете самостоятельно подняться, не пытайтесь встать резко - это может усугубить травму. Лучше дождаться помощи или попросить прохожих вызвать скорую. При ушибах средней тяжести прикладывайте холод каждые 2-3 часа в течение первых суток, а при появлении отёка или гематомы обращайтесь к врачу-травматологу.

Для восстановления после незначительных травм подойдут аптечные мазевые препараты с арникой, ментолом или ибупрофеном, которые уменьшают боль и воспаление.

FAQ

Можно ли использовать обувь с каблуком зимой?
Нет. Даже небольшой каблук повышает риск падения. Лучше выбирать устойчивую, низкую обувь с нескользящей подошвой.

Как действовать при подозрении на перелом?
Не двигать повреждённую часть тела, зафиксировать её и вызвать скорую помощь.

Помогают ли шипованные накладки?
Да, это одно из самых эффективных средств профилактики падений в гололёд.

