Вышла из дома и упала на первом шаге — теперь всегда делаю так, чтобы не повторить ошибку
С приходом морозов и образования наледи на улицах количество травм резко увеличивается. В Тюмени, как сообщили на станции скорой медицинской помощи, число обращений из-за падений выросло в несколько раз. Заведующий отделом обучения станции Павел Николаенко рассказал, как снизить риск ушибов и переломов в зимний период и что делать, если падения избежать не удалось.
"Для начала стоит выбрать удобную обувь с рифлёной резиновой подошвой. Каблуков и гладкой подошвы лучше избегать. По улицам нужно передвигаться медленно, используя короткий шаг", — отметил Николаенко.
Правильная обувь — первый шаг к безопасности
Основной причиной падений зимой становятся неподходящие ботинки. Чтобы избежать травм, важно обратить внимание не только на внешний вид обуви, но и на качество подошвы.
Таблица: как выбрать обувь для гололёда
|Параметр
|Что выбрать
|Чего избегать
|Подошва
|Резиновая, с глубоким протектором
|Гладкая кожа, пластик
|Каблук
|До 3 см, устойчивый
|Тонкий, высокий каблук
|Поддержка лодыжки
|Плотная фиксация
|Свободный голенище
|Внутренний слой
|Утеплённый, но не скользкий
|Гладкий мех или синтетика
Дополнительно можно использовать резиновые накладки с шипами, которые надеваются на подошву и значительно повышают устойчивость на льду.
Как правильно двигаться по скользкой улице
Пешеходам рекомендуется ходить не спеша, ставя всю стопу на землю и слегка наклоняя корпус вперёд. Руки должны быть свободны — не стоит держать их в карманах, поскольку в случае падения именно они помогут смягчить удар.
Особенно внимательными должны быть пожилые люди. Для них подойдут тросточки с антискользящими наконечниками - они обеспечивают дополнительную опору и помогают удерживать равновесие.
Что делать при падении
Если падение всё же произошло, важно действовать спокойно и не делать резких движений.
Таблица: первая помощь при травме
|Действие
|Описание
|Осмотрите повреждённое место
|Проверьте, нет ли сильной деформации, отёка, кровотечения
|Приложите холод
|Используйте лёд, холодную бутылку воды или снег, завернув в ткань
|Ограничьте движения
|Не пытайтесь вставать, если боль усиливается
|Вызовите скорую помощь
|Особенно если наблюдается головокружение, потеря сознания или сильная боль
"Если боли усиливаются и наблюдается потеря сознания, нужно срочно обратиться к врачам, а движения пострадавшего нужно ограничить", — пояснил Павел Николаенко.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Что делать вместо этого
|Бег по скользкому тротуару
|Потеря равновесия, падение
|Ходить медленно и короткими шагами
|Ношение тяжёлых сумок в одной руке
|Нарушение баланса
|Распределять вес равномерно
|Руки в карманах
|Невозможность смягчить падение
|Держать руки свободными
|Переход улицы по льду
|Высокий риск травмы
|Выбирать очищенные или посыпанные дорожки
А что если падение уже произошло?
Если вы не можете самостоятельно подняться, не пытайтесь встать резко - это может усугубить травму. Лучше дождаться помощи или попросить прохожих вызвать скорую. При ушибах средней тяжести прикладывайте холод каждые 2-3 часа в течение первых суток, а при появлении отёка или гематомы обращайтесь к врачу-травматологу.
Для восстановления после незначительных травм подойдут аптечные мазевые препараты с арникой, ментолом или ибупрофеном, которые уменьшают боль и воспаление.
FAQ
Можно ли использовать обувь с каблуком зимой?
Нет. Даже небольшой каблук повышает риск падения. Лучше выбирать устойчивую, низкую обувь с нескользящей подошвой.
Как действовать при подозрении на перелом?
Не двигать повреждённую часть тела, зафиксировать её и вызвать скорую помощь.
Помогают ли шипованные накладки?
Да, это одно из самых эффективных средств профилактики падений в гололёд.
