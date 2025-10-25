10 минут на морозе — и организм просыпается: врачи объяснили феномен зимних прогулок
Зимой большинство людей стремятся проводить больше времени в тёплых помещениях, избегая прогулок и свежего воздуха. Однако британский семейный врач Бабак Ашрафи напоминает, что именно в холодный сезон короткие выходы на улицу особенно важны для поддержания здоровья и настроения.
"Даже если на улице пасмурно или прохладно, важно выйти на непродолжительное время, чтобы получить дозу естественного света и немного подвигаться", — отметил врач Бабак Ашрафи.
Почему важно гулять зимой
Даже десятиминутная прогулка может стать эффективным способом борьбы с сезонной апатией и укрепления иммунитета. Дневной свет, пусть и слабый, помогает организму вырабатывать витамин D, который играет ключевую роль в защите от инфекций и регулировании обмена веществ. Кроме того, свежий воздух способствует насыщению тканей кислородом и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
Врачи отмечают, что у людей, которые ежедневно выходят на улицу, реже наблюдаются простуды и депрессивные состояния. Движение, пусть и лёгкое, помогает поддерживать тонус мышц и улучшает циркуляцию крови, что особенно важно в зимние месяцы, когда активность снижается.
Сравнение: пребывание дома и прогулка на улице
|Показатель
|Пребывание в помещении
|Прогулка на улице
|Уровень кислорода
|Снижается при плохой вентиляции
|Увеличивается, улучшается дыхание
|Настроение
|Повышен риск апатии
|Активизируется выработка эндорфинов
|Иммунитет
|Ослабляется из-за недостатка солнца
|Поддерживается за счёт витамина D
|Энергичность
|Часто падает
|Повышается даже после 10 минут ходьбы
Таким образом, короткие прогулки — это простая привычка, которая оказывает комплексный эффект на организм.
Советы шаг за шагом: как сделать зимние прогулки полезными
-
Выходите в дневные часы. Даже рассеянный свет помогает синтезировать витамин D.
-
Одевайтесь слоями. Это поможет избежать переохлаждения, но не перегреться при активной ходьбе.
-
Выбирайте безопасные маршруты. Зимой легко поскользнуться, поэтому стоит выбирать дорожки с противогололёдной обработкой.
-
Берите термос с тёплым напитком. Травяной чай или отвар шиповника поддержат тепло и иммунитет.
-
Не забывайте о головном уборе и перчатках. Переохлаждение головы и кистей снижает сопротивляемость организма.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: проводить все выходные дома перед телевизором.
Последствие: упадок сил и апатия.
Альтернатива: короткая прогулка в парке или по району улучшит настроение.
-
Ошибка: полностью заменять солнечный свет витаминными добавками.
Последствие: недостаток естественного синтеза витамина D.
Альтернатива: даже пасмурный день даёт организму нужный стимул для выработки витамина.
-
Ошибка: не защищать кожу от холода.
Последствие: раздражение и сухость кожи.
Альтернатива: используйте питательный крем перед выходом на улицу.
А что если погода совсем нелётная?
Если сильный мороз или снегопад мешают прогулке, можно компенсировать нехватку движения дома: устроить короткую разминку, сделать упражнения на растяжку, попрыгать со скакалкой. Главное — поддерживать циркуляцию крови и не допускать полного бездействия.
Три привычки для крепкого здоровья
По словам Ашрафи, здоровый образ жизни складывается не только из прогулок. Основу благополучия составляют три ключевых фактора:
-
сбалансированное питание,
-
полноценный сон,
-
регулярная физическая активность.
Именно этот "треугольник здоровья" помогает организму справляться со стрессом, укреплять иммунитет и сохранять энергию даже в короткие зимние дни.
Питание и витамины
Зимой рацион часто беден свежими овощами и фруктами, поэтому важно добавлять в меню продукты, богатые витаминами и минералами: рыбу, яйца, молочные продукты, орехи и зелень. Они обеспечивают организм нужным количеством витамина D, цинка и железа.
"Лучше получать витамины с пищей, а добавки принимать только при подтверждённом дефиците", — подчеркнул врач Бабак Ашрафи.
Это значит, что любые препараты стоит принимать только после консультации и анализа, а не "для профилактики".
Мифы и правда о зимнем здоровье
-
Миф: в мороз можно "перемёрзнуть" и сразу заболеть.
Правда: болезни вызывают вирусы, а не температура, но переохлаждение снижает защиту организма.
-
Миф: прогулки не нужны, если занимаешься спортом в зале.
Правда: свежий воздух и дневной свет незаменимы для психоэмоционального баланса.
-
Миф: витамин D можно получить только летом.
Правда: даже зимнее солнце способствует его синтезу, если бывать на улице.
Исторический контекст
Традиция зимних прогулок уходит корнями в Европу XIX века. Тогда врачи начали рекомендовать так называемые "воздушные ванны" для профилактики туберкулёза и нервных расстройств. В России привычка гулять зимой также существовала — на крещенские морозы выходили кататься на санях, дышали морозным воздухом, считая его целебным. Современная медицина подтверждает: эти старинные практики имели под собой научное основание.
