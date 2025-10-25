Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина на улице
Женщина на улице
Опубликована сегодня в 1:30

10 минут на морозе — и организм просыпается: врачи объяснили феномен зимних прогулок

Врач Бабак Ашрафи напомнил о пользе коротких зимних прогулок для здоровья

Зимой большинство людей стремятся проводить больше времени в тёплых помещениях, избегая прогулок и свежего воздуха. Однако британский семейный врач Бабак Ашрафи напоминает, что именно в холодный сезон короткие выходы на улицу особенно важны для поддержания здоровья и настроения.

"Даже если на улице пасмурно или прохладно, важно выйти на непродолжительное время, чтобы получить дозу естественного света и немного подвигаться", — отметил врач Бабак Ашрафи.

Почему важно гулять зимой

Даже десятиминутная прогулка может стать эффективным способом борьбы с сезонной апатией и укрепления иммунитета. Дневной свет, пусть и слабый, помогает организму вырабатывать витамин D, который играет ключевую роль в защите от инфекций и регулировании обмена веществ. Кроме того, свежий воздух способствует насыщению тканей кислородом и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Врачи отмечают, что у людей, которые ежедневно выходят на улицу, реже наблюдаются простуды и депрессивные состояния. Движение, пусть и лёгкое, помогает поддерживать тонус мышц и улучшает циркуляцию крови, что особенно важно в зимние месяцы, когда активность снижается.

Сравнение: пребывание дома и прогулка на улице

Показатель Пребывание в помещении Прогулка на улице
Уровень кислорода Снижается при плохой вентиляции Увеличивается, улучшается дыхание
Настроение Повышен риск апатии Активизируется выработка эндорфинов
Иммунитет Ослабляется из-за недостатка солнца Поддерживается за счёт витамина D
Энергичность Часто падает Повышается даже после 10 минут ходьбы

Таким образом, короткие прогулки — это простая привычка, которая оказывает комплексный эффект на организм.

Советы шаг за шагом: как сделать зимние прогулки полезными

  1. Выходите в дневные часы. Даже рассеянный свет помогает синтезировать витамин D.

  2. Одевайтесь слоями. Это поможет избежать переохлаждения, но не перегреться при активной ходьбе.

  3. Выбирайте безопасные маршруты. Зимой легко поскользнуться, поэтому стоит выбирать дорожки с противогололёдной обработкой.

  4. Берите термос с тёплым напитком. Травяной чай или отвар шиповника поддержат тепло и иммунитет.

  5. Не забывайте о головном уборе и перчатках. Переохлаждение головы и кистей снижает сопротивляемость организма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: проводить все выходные дома перед телевизором.
    Последствие: упадок сил и апатия.
    Альтернатива: короткая прогулка в парке или по району улучшит настроение.

  • Ошибка: полностью заменять солнечный свет витаминными добавками.
    Последствие: недостаток естественного синтеза витамина D.
    Альтернатива: даже пасмурный день даёт организму нужный стимул для выработки витамина.

  • Ошибка: не защищать кожу от холода.
    Последствие: раздражение и сухость кожи.
    Альтернатива: используйте питательный крем перед выходом на улицу.

А что если погода совсем нелётная?

Если сильный мороз или снегопад мешают прогулке, можно компенсировать нехватку движения дома: устроить короткую разминку, сделать упражнения на растяжку, попрыгать со скакалкой. Главное — поддерживать циркуляцию крови и не допускать полного бездействия.

Три привычки для крепкого здоровья

По словам Ашрафи, здоровый образ жизни складывается не только из прогулок. Основу благополучия составляют три ключевых фактора:

  • сбалансированное питание,

  • полноценный сон,

  • регулярная физическая активность.

Именно этот "треугольник здоровья" помогает организму справляться со стрессом, укреплять иммунитет и сохранять энергию даже в короткие зимние дни.

Питание и витамины

Зимой рацион часто беден свежими овощами и фруктами, поэтому важно добавлять в меню продукты, богатые витаминами и минералами: рыбу, яйца, молочные продукты, орехи и зелень. Они обеспечивают организм нужным количеством витамина D, цинка и железа.

"Лучше получать витамины с пищей, а добавки принимать только при подтверждённом дефиците", — подчеркнул врач Бабак Ашрафи.

Это значит, что любые препараты стоит принимать только после консультации и анализа, а не "для профилактики".

Мифы и правда о зимнем здоровье

  • Миф: в мороз можно "перемёрзнуть" и сразу заболеть.
    Правда: болезни вызывают вирусы, а не температура, но переохлаждение снижает защиту организма.

  • Миф: прогулки не нужны, если занимаешься спортом в зале.
    Правда: свежий воздух и дневной свет незаменимы для психоэмоционального баланса.

  • Миф: витамин D можно получить только летом.
    Правда: даже зимнее солнце способствует его синтезу, если бывать на улице.

Исторический контекст

Традиция зимних прогулок уходит корнями в Европу XIX века. Тогда врачи начали рекомендовать так называемые "воздушные ванны" для профилактики туберкулёза и нервных расстройств. В России привычка гулять зимой также существовала — на крещенские морозы выходили кататься на санях, дышали морозным воздухом, считая его целебным. Современная медицина подтверждает: эти старинные практики имели под собой научное основание.

