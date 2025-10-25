10 минут на морозе — и организм просыпается: врачи объяснили феномен зимних прогулок

Зимой большинство людей стремятся проводить больше времени в тёплых помещениях, избегая прогулок и свежего воздуха. Однако британский семейный врач Бабак Ашрафи напоминает, что именно в холодный сезон короткие выходы на улицу особенно важны для поддержания здоровья и настроения.

"Даже если на улице пасмурно или прохладно, важно выйти на непродолжительное время, чтобы получить дозу естественного света и немного подвигаться", — отметил врач Бабак Ашрафи.

Почему важно гулять зимой

Даже десятиминутная прогулка может стать эффективным способом борьбы с сезонной апатией и укрепления иммунитета. Дневной свет, пусть и слабый, помогает организму вырабатывать витамин D, который играет ключевую роль в защите от инфекций и регулировании обмена веществ. Кроме того, свежий воздух способствует насыщению тканей кислородом и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Врачи отмечают, что у людей, которые ежедневно выходят на улицу, реже наблюдаются простуды и депрессивные состояния. Движение, пусть и лёгкое, помогает поддерживать тонус мышц и улучшает циркуляцию крови, что особенно важно в зимние месяцы, когда активность снижается.

Сравнение: пребывание дома и прогулка на улице