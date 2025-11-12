Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Урожай лука на грядке
Урожай лука на грядке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 22:18

Я попробовал посадить лук осенью — и весной собрал урожай на две недели раньше соседей

Посадка лука осенью — проверенная агротехника, которая повышает урожайность примерно на 15%. Подзимние посадки позволяют растениям использовать влагу от талых вод и ранних дождей, обеспечивая быстрые и дружные всходы весной.

"Лук прорастает при 1-2 °С и выдерживает заморозки до -2 °С. Главное — чтобы он успел укорениться, но не пророс до наступления холодов", — отмечают агрономы.

Кроме того, зимовка в грунте повышает лёжкость луковиц - они вызревают полностью и дольше хранятся.

Когда сажать лук под зиму

Главное правило — не торопиться. Если посадить слишком рано, луковицы пойдут в рост и погибнут от первых морозов.

  • Средняя полоса: конец октября — начало ноября, примерно за две недели до устойчивых холодов.

  • Посев семян: когда температура опускается ниже -8 °С и не ожидается потепления (в конце ноября или даже декабре).

  • Южные регионы: посадку можно проводить позже — до середины декабря.

Луковицы должны укорениться, но не прорасти — это залог успешной зимовки.

Подходящие сорта

Для подзимней посадки выбирают скороспелые и холодостойкие сорта, предназначенные для поздней осени.

Рекомендованные сорта:

  • Арзамасский,

  • Бессоновский,

  • Ростовский,

  • региональные сорта, адаптированные к климату.

Если выращиваете лук на перо, подойдут сорта с мощной зелёной массой. Для однолетней культуры выбирайте скороспелые виды, созревающие за 150-170 дней.

Подготовка грунта

Грядку готовят в сентябре, пока земля не промёрзла:

  1. Перекопайте участок и выровняйте его, чтобы избежать стока талых вод.

  2. Разрыхлите почву и полейте на глубину 20-30 см.

  3. Накройте грядку плёнкой для прорастания сорняков, затем удалите их.

  4. Сделайте борозды под посадку (глубина 3-5 см).

  5. Укройте грядку агроволокном или фанерой, чтобы дождь и ветер не разрушили борозды.

Подготовленный грунт должен быть рыхлым, нейтральным по кислотности и богатым гумусом.

Подготовка посадочного материала

Для подзимней посадки подходят мелкие луковицы (севок) - крупные чаще стрелкуются весной.

"Луковицы для ранней посадки выбирают самые мелкие: чем больше размер, тем выше риск образования стрелки", — подчёркивают специалисты.

Семена берите дражированные первого класса - они устойчивее к выпреванию и сохраняют всхожесть до трёх лет. Так как часть семян погибает зимой, норму высева увеличивают на 20-30%.

Как сажать лук под зиму

Посадка луковиц (севком)

  • Ширина грядки — 1 метр.

  • Расстояние между рядками — 10 см.

  • Между луковками — 1 см.

  • Глубина посадки — 3-5 см.

Важно: при глубокой посадке лук вытягивается, при мелкой — вымывается талыми водами.

Посев семян

  • Глубина заделки — 3-4 см.

  • Почву после посева засыпают сухой землёй из тёплого помещения.

Как защитить посадки зимой

После наступления холодов грядку мульчируют:

  • перегноем или торфом слоем 8-10 см;

  • зимой — дополнительно накидывают снег.

"Нельзя мульчировать сразу после посадки — лук может выпреть. Делать это нужно, когда установятся холода", — предупреждают агрономы.

Весной, когда почва начнёт оттаивать, мульчу постепенно убирают, рыхлят землю и вносят подкормку.

Весенний уход

Как только появляются первые всходы:

  1. Аккуратно прорыхлите почву.

  2. Внесите азотно-калийную подкормку - 20-30 г на квадратный метр.

  3. Удалите сорняки - лук растёт медленно и нуждается в чистой грядке.

  4. При угрозе заморозков накройте посадки спанбондом.

Плюсы и минусы подзимней посадки

Преимущества

  • Не нужно копать весной: земля может быть промёрзшей.

  • Ранние и дружные всходы благодаря влаге талых вод.

  • Равномерное созревание и высокая лёжкость луковиц.

  • Закаливание посадочного материала при зимовке в грунте.

  • Экономия времени: весной остаётся только уход.

Недостатки

  • Риск вымерзания при сильных морозах без снега.

  • Возможность изреженных всходов.

  • Быстрый рост сорняков ранней весной.

Все минусы легко устранить при правильной агротехнике: выбор устойчивых сортов, мульчирование и своевременный уход.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Посадка слишком рано Лук прорастает и вымерзает Сажайте за 2 недели до морозов
Мелкая заделка Семена вымываются талыми водами Глубина 3-5 см
Мгновенное мульчирование Выпревание луковиц Укрывайте после похолодания
Перенасыщенная подкормка Замедление роста, стрелкование Вносите удобрения умеренно весной

Таблица "Плюсы и минусы подзимнего посева"

Плюсы Минусы
Увеличивает урожайность на 15% Возможность вымерзания в бесснежную зиму
Ранние всходы, экономия времени Необходимость мульчирования
Луковицы плотные, долго хранятся Требуется контроль сорняков
Использует влагу талых вод Нельзя сажать в низинах

Советы шаг за шагом

  1. В сентябре подготовьте грядку и борозды.

  2. Подберите холодостойкие сорта.

  3. Посадите лук в конце октября-ноябре.

  4. После похолодания замульчируйте перегноем.

  5. Весной уберите укрытие, прорыхлите землю и внесите подкормку.

  6. Поддерживайте влажность и чистоту грядки.

FAQ

Можно ли сажать под зиму крупный севок?
Нет. Крупные луковицы чаще стрелкуются и дают меньший урожай.

Нужно ли поливать после посадки?
Нет. Влага должна поступать естественно из осадков и талых вод.

Когда снимать мульчу весной?
Когда почва полностью оттает, иначе лук не взойдёт.

Мифы и правда

  • Миф: Лук зимой вымерзает.
    Правда: При правильной посадке и мульчировании он спокойно переносит морозы.

  • Миф: Подзимний лук не хранится.
    Правда: Напротив, такие луковицы плотнее и лежат дольше.

  • Миф: Осенние посадки — только для южных регионов.
    Правда: Метод успешно работает в средней полосе и на Урале.

Интересные факты

  1. Подзимняя посадка ускоряет сбор урожая минимум на 3-4 недели.

  2. Луковицы, прошедшие закалку в грунте, меньше стрелкуются.

  3. В условиях средней полосы урожайность лука после подзимнего посева увеличивается на 12-18%.

Исторический контекст

Метод подзимнего посева известен с конца XIX века и активно применялся в России крестьянами северных губерний, где весенние паводки мешали ранним посевам. Современные агрономы, включая Ю.М. Андреева и Е.Е. Скорину, подтверждают: при правильной подготовке почвы и подборе сортов подзимняя посадка остаётся одним из самых надёжных способов получения раннего урожая лука.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Actualno: лист замии превращается в молодое растение за три месяца сегодня в 17:08
Посадила замию — и она пошла в рост, будто в джунглях: благодаря этому секрету

Размножаем замию из листьев: простая пошаговая схема, два метода укоренения, типичные ошибки и уход, чтобы через несколько месяцев увидеть новые побеги.

Читать полностью » Феермер Джеролмак: имбирь формирует урожай за 8 месяцев сегодня в 16:19
Посадила имбирь прямо на подоконнике — через месяц не поверила глазам: растёт как на плантации

Посадить имбирь можно даже дома: пошаговые советы, температура, почва, полив и пересадка для богатого урожая.

Читать полностью » Фитолампы для рассады помогают компенсировать нехватку солнца зимой и весной — Иван Коршунов сегодня в 16:09
Поставил лампу выше — и рассада ожила за неделю: ошибка, которую совершают 9 из 10 садоводов

Как использовать фитолампы без ошибок: когда включать, сколько света нужно рассаде, почему важна темнота и как выбрать правильную лампу. Всё по шагам — от выбора модели до идеального режима.

Читать полностью » Повторное выращивание овощей дома позволяет получать свежую зелень зимой без теплицы — Марина Кожина сегодня в 15:09
Выбрасывала остатки салата, пока не узнала этот способ: теперь у меня мини-огород на подоконнике

Не выбрасывайте обрезки овощей и зелени — из них можно вырастить новый урожай прямо на подоконнике. Рассказываем, как дать растениям "вторую жизнь".

Читать полностью » После обработки чесноком орхидея восстанавливается за 3 недели — флористы сегодня в 14:38
Думала, орхидея погибла — но одно средство вернуло её к жизни за неделю

Чесночный настой — простой способ спасти загнивающую орхидею. Как приготовить, как использовать и как восстановить растение после перелива.

Читать полностью » Земляника при выращивании из семян избегает заражения грибковыми болезнями — Сергей Иванов сегодня в 14:09
Не покупаю больше рассаду на рынке: теперь выращиваю землянику сам — урожай чище и вкуснее

Как вырастить здоровую землянику из семян, избежать ошибок и добиться урожая уже в первый год — пошаговое руководство и практические советы.

Читать полностью » Обрезка граната повышает урожай и продлевает жизнь дерева — агрономы сегодня в 13:30
Обрезала гранат по-старинке — и осталась без урожая: вот как нужно делать правильно

Как правильно обрезать гранат в зависимости от возраста и состояния растения. Пошаговые инструкции, ошибки, таблицы и советы для обильного плодоношения.

Читать полностью » Снег защищает корни деревьев от промерзания при зимних перепадах температуры — Иван Трофимов сегодня в 13:09
Засыпал снегом грядки — и весной не узнал сад: урожай в два раза больше, чем в прошлом году

Как правильно ухаживать за растениями зимой: используйте снег с пользой, избегайте типичных ошибок и сохраните сад здоровым до весны.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Не держал телефон, а штраф пришёл: водители недоумевают от хитрых камер на дорогах
Садоводство
Перестал терять деревья после зимы — всё изменил один правильный полив в ноябре
Культура и шоу-бизнес
Ева Лонгория станет ведущей и продюсером реалити-шоу NFL Hometown Eats — Deadline
Наука
Олсон: находки в Пила-Вигла показывают гибридное общество эллинизма
Авто и мото
Вставил теннисный мяч в пружину — клиренс вырос, но подвеска чуть не развалилась: жаль, раньше не знал
Дом
Натуральная уборка сохраняет чистоту ванной без токсинов — экологи
Еда
Нутрициолог Ирина Логинова: свекла сохраняет пользу в любом виде
Спорт и фитнес
Год ходил в зал без результата, пока не осознал, что мешает моему телу становиться сильнее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet