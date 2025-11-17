Зимой я всегда выбираю эти продукты для поддержания энергии и здоровья

Зимой наш организм испытывает дополнительные нагрузки, поскольку он тратит больше энергии для поддержания тепла. Врач-эксперт ЛабКвест Вера Сережина поделилась рекомендациями, как в холодное время года поддерживать уровень энергии и здоровый обмен веществ с помощью правильного питания. Зимой важно не только получать необходимые макро- и микроэлементы, но и поддерживать иммунитет, поэтому рацион должен быть сбалансированным и разнообразным.

Зимой важны витамины, белки и полезные жиры

Как объяснила Вера Сережина, холодное время года требует от организма больших энергетических затрат, и для этого нужно включать в рацион больше питательных веществ, которые помогают поддерживать энергию и иммунитет. К примеру, кедровые орехи, сухофрукты, кунжут и миндаль - отличные источники белков, полезных жиров и микроэлементов. Эти продукты легко усваиваются, их можно использовать для приготовления различных блюд, которые помогут восполнить дефицит питательных веществ.

Жирная морская рыба, икра и печень трески

Зимой особенно полезными являются жирные морские рыбы, такие как лосось, сельдь и тунец, а также икра и печень трески. Эти продукты содержат омега-3 жирные кислоты, витамины A, D, E, а также йод и цинк, которые активно поддерживают обмен веществ и помогают организму вырабатывать тепло. Включение этих продуктов в рацион зимой способствует поддержанию общего состояния здоровья и помогает адаптироваться к холоду.

Продукт Полезные вещества Роль для организма Жирная рыба Омега-3, витамины A, D, E, йод, цинк Поддержка обмена веществ, помощь в выработке тепла Икра Омега-3, витамины A, D, E, йод Поддержка иммунитета, улучшение состояния кожи и сосудов Печень трески Витамины A, D, омега-3, йод Поддержка обмена веществ, улучшение состояния суставов

Мясные блюда: источник коллагена и витаминов

Не забывайте и о традиционных мясных продуктах, таких как холодец, сало и бекон. Эти блюда содержат коллаген, витамин D и витамины группы B, которые укрепляют иммунитет и помогают организму лучше переносить холод и стресс. Коллаген, в частности, поддерживает здоровье суставов и кожи, что особенно важно зимой, когда кожа может быть более сухой из-за холодного воздуха.

Яйца: источник белка и поддержка гормонов

Яйца - это важный источник белка и других полезных веществ, таких как витамины A, D, B12 и холин. Зимой яйца помогут поддерживать уровень половых гормонов, которые могут снижаться из-за дефицита солнечного света и коротких световых дней. Они обеспечат организм необходимыми аминокислотами для восстановления тканей и поддержания иммунитета.

Продукты с противовирусным эффектом

Зимой особенно важно поддерживать иммунную систему, чтобы легче переносить сезон простуд. Врач Вера Сережина рекомендует добавлять в рацион продукты с противовирусными и противовоспалительными свойствами, такие как имбирь и хрен. Эти продукты обладают антибактериальным действием и помогают укрепить защитные силы организма, поддерживая микрофлору полости рта и желудочно-кишечного тракта.

Продукты с противовирусным эффектом Важные вещества Роль в организме Имбирь Эфирные масла, гингерол, антиоксиданты Противовирусное и противовоспалительное действие Хрен Витамины C и B, эфирные масла, фитонциды Укрепление иммунитета, защита от простудных заболеваний

Овощи: источники витаминов и клетчатки

В зимнее время важно не забывать о овощах, которые сохраняют свою питательную ценность, даже в холодный сезон. Особое внимание стоит уделить таким овощам, как капуста, морковь, свекла, тыква, редька и дайкон. Эти овощи богаты витаминами и клетчаткой, которые поддерживают нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта и помогают организму адаптироваться к зимним условиям. Квашеная капуста, которая является богатым источником витамина C и лактобактерий, особенно полезна для поддержания иммунной системы в зимнее время.

Ограничение быстрых углеводов

С наступлением холодов многие начинают тяготеть к быстрым углеводам - булочкам, пирогам и макаронам, которые дают временный заряд энергии, но при этом быстро превращаются в жир, особенно при низкой физической активности зимой. Вера Сережина предупреждает, что избыточное потребление быстрых углеводов может привести к увеличению жировой массы и ухудшению общего состояния здоровья. Зимой стоит ограничить такие продукты и предпочесть более полезные источники углеводов, такие как цельнозерновые продукты, овощи и бобовые.

Правильное зимнее питание: сбалансированный рацион

Как утверждает Вера Сережина, зимний рацион должен быть сбалансированным и включать в себя белки, полезные жиры и сложные углеводы. Важно также употреблять продукты с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, чтобы поддерживать иммунитет и минимизировать воспалительные процессы в организме. Зимой стоит сделать акцент на продуктах, которые поддерживают обмен веществ, укрепляют суставы и помогают организму адаптироваться к холодной погоде.