Лосось, запечённый с лимоном
Лосось, запечённый с лимоном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 5:27

Добавила в рацион один продукт — и перестала мёрзнуть даже в -15

Врач Вера Сережина: зимний рацион с орехами и рыбой укрепляет иммунитет

Зимой человеческий организм работает на повышенных оборотах. Он расходует больше энергии на согревание, адаптацию к короткому дню и борьбу со стрессом от холода и нехватки солнечного света. Поэтому именно в этот период особенно важно грамотно подбирать продукты и насыщать рацион полезными жирами, белками и витаминами.

"Источниками питательных веществ служат орехи и сухофрукты — концентраты витаминов, минералов и растительных масел. Особенно полезны кедровые орехи, кунжут и миндаль. Из них можно приготовить домашние пасты, такие как урбеч или хумус, которые легко усваиваются и помогают восполнять дефицит микроэлементов", — рассказала врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина в интервью "Известиям".

По словам специалиста, правильно подобранный зимний рацион не только поддерживает теплообмен и обмен веществ, но и укрепляет иммунную защиту организма.

Основные принципы зимнего питания

Холодное время года требует большей калорийности рациона — примерно на 10-15% выше, чем летом. Однако повышать калорийность следует не за счёт быстрых углеводов, а за счёт полезных жиров и белков.

  1. Добавляйте больше орехов и семян. Кедровые, грецкие орехи и миндаль обеспечивают организм витаминами E и B, а также ненасыщенными жирами.

  2. Увеличьте долю морепродуктов. Рыба, икра и печень трески — богатые источники омега-3 жирных кислот, витаминов A и D.

  3. Не исключайте мясо и яйца. Они поставляют железо, цинк, коллаген и аминокислоты, которые необходимы для энергии и гормонального баланса.

  4. Добавляйте овощи и ферментированные продукты. Квашеная капуста, свёкла и тыква улучшают пищеварение и повышают иммунитет.

  5. Используйте натуральные стимуляторы иммунитета. Имбирь и хрен обладают антисептическим и противовирусным действием.

Сравнение зимних источников питательных веществ

Категория Продукты Ключевые нутриенты Эффект
Морепродукты Лосось, скумбрия, печень трески, икра Омега-3, витамин D, йод Поддерживают обмен веществ и выработку тепла
Орехи и семена Кедровые орехи, кунжут, миндаль Витамин E, магний, цинк Улучшают состояние кожи и сосудов
Мясо и субпродукты Холодец, бекон, печень Коллаген, витамины группы B Повышают устойчивость к холоду
Овощи и корнеплоды Морковь, свёкла, тыква, редька Витамин C, клетчатка Поддерживают пищеварение и иммунитет
Грибы Сушёные и солёные грибы Белок, фосфор, витамины группы B Служат источником энергии и микроэлементов

Как составить зимнее меню: шаг за шагом

  1. Начинайте день с тёплого завтрака. Овсянка с орехами и мёдом, омлет с овощами или творог с сухофруктами — идеальное начало дня.

  2. На обед включайте жирную рыбу. Например, запечённого лосося с гарниром из овощей. Это поможет поддерживать уровень витамина D.

  3. Полдник делайте белково-энергетическим. Горсть орехов, хумус с хлебцами или кефир с ложкой урбеча насытят и укрепят иммунитет.

  4. На ужин — тёплые блюда. Подойдут мясное рагу, чечевичный суп или тушёная капуста с грибами.

  5. Не забывайте про напитки. Травяные чаи с имбирём и мёдом помогают сохранить тепло и сопротивляемость инфекциям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Увлекаться лёгкими салатами и сырыми овощами зимой.
    Последствие: Недостаток энергии и тепла, переохлаждение.
    Альтернатива: Тушёные и запечённые овощи с маслами и специями.

  • Ошибка: Исключить жирные продукты из страха перед калориями.
    Последствие: Снижение выработки гормонов и ослабление иммунитета.
    Альтернатива: Умеренное употребление жирной рыбы, икры и яиц.

  • Ошибка: Пренебрегать тёплой едой.
    Последствие: Замедление обмена веществ.
    Альтернатива: Супы, каши, запеканки и тёплые напитки.

А что если хочется сладкого?

Зимой тяга к сладкому возрастает, ведь углеводы помогают организму вырабатывать серотонин — "гормон радости". Но избыток сахара приводит к скачкам энергии и снижению иммунитета. Отличной альтернативой станут сухофрукты, мёд и домашние десерты из ореховой пасты или урбеча.

Плюсы и минусы зимнего рациона

Аспект Плюсы Минусы
Калорийность Даёт энергию для согревания При переедании возможен набор веса
Жиры и белки Поддерживают иммунитет и гормональный баланс Требуют умеренности
Овощи и грибы Обеспечивают витаминами Важно тщательно термически обрабатывать

FAQ

Что есть для поддержания витамина D зимой?
Жирная морская рыба, икра, яйца и печень трески — главные источники витамина D в холодное время года.

Как повысить энергию без кофе?
Орехи, сухофрукты, мёд и травяные настои с имбирём помогут бодрить без стимуляторов.

Можно ли зимой соблюдать диету для снижения веса?
Да, если рацион сбалансирован и включает достаточное количество белка и полезных жиров.

Мифы и правда

Миф: Зимой нужно есть больше углеводов, чтобы согреться.
Правда: Организм получает тепло в основном из жиров, а не сахара.

Миф: Имбирь и хрен заменяют лекарства от простуды.
Правда: Они лишь усиливают защиту организма, но не лечат инфекцию.

Миф: От жирной рыбы быстро набирают вес.
Правда: Омега-3 ускоряет обмен веществ и помогает контролировать аппетит.

Исторический контекст

Традиционно зимой люди употребляли больше жирных и солёных продуктов, чтобы компенсировать холод и недостаток свежих овощей. В русской кухне именно в этот сезон готовили холодец, квашеную капусту и солёные грибы — природные источники коллагена и витамина C. Современная диетология лишь подтверждает эффективность этих традиций, рекомендуя сочетать их с современными знаниями о нутриентах.

3 интересных факта

Омега-3 жирные кислоты повышают выработку тепла в организме, действуя как "внутренний обогреватель".

Квашеная капуста содержит больше витамина C, чем апельсин.

Имбирь усиливает кровообращение и помогает телу быстрее адаптироваться к холоду.

