Добавила в рацион один продукт — и перестала мёрзнуть даже в -15
Зимой человеческий организм работает на повышенных оборотах. Он расходует больше энергии на согревание, адаптацию к короткому дню и борьбу со стрессом от холода и нехватки солнечного света. Поэтому именно в этот период особенно важно грамотно подбирать продукты и насыщать рацион полезными жирами, белками и витаминами.
"Источниками питательных веществ служат орехи и сухофрукты — концентраты витаминов, минералов и растительных масел. Особенно полезны кедровые орехи, кунжут и миндаль. Из них можно приготовить домашние пасты, такие как урбеч или хумус, которые легко усваиваются и помогают восполнять дефицит микроэлементов", — рассказала врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина в интервью "Известиям".
По словам специалиста, правильно подобранный зимний рацион не только поддерживает теплообмен и обмен веществ, но и укрепляет иммунную защиту организма.
Основные принципы зимнего питания
Холодное время года требует большей калорийности рациона — примерно на 10-15% выше, чем летом. Однако повышать калорийность следует не за счёт быстрых углеводов, а за счёт полезных жиров и белков.
-
Добавляйте больше орехов и семян. Кедровые, грецкие орехи и миндаль обеспечивают организм витаминами E и B, а также ненасыщенными жирами.
-
Увеличьте долю морепродуктов. Рыба, икра и печень трески — богатые источники омега-3 жирных кислот, витаминов A и D.
-
Не исключайте мясо и яйца. Они поставляют железо, цинк, коллаген и аминокислоты, которые необходимы для энергии и гормонального баланса.
-
Добавляйте овощи и ферментированные продукты. Квашеная капуста, свёкла и тыква улучшают пищеварение и повышают иммунитет.
-
Используйте натуральные стимуляторы иммунитета. Имбирь и хрен обладают антисептическим и противовирусным действием.
Сравнение зимних источников питательных веществ
|Категория
|Продукты
|Ключевые нутриенты
|Эффект
|Морепродукты
|Лосось, скумбрия, печень трески, икра
|Омега-3, витамин D, йод
|Поддерживают обмен веществ и выработку тепла
|Орехи и семена
|Кедровые орехи, кунжут, миндаль
|Витамин E, магний, цинк
|Улучшают состояние кожи и сосудов
|Мясо и субпродукты
|Холодец, бекон, печень
|Коллаген, витамины группы B
|Повышают устойчивость к холоду
|Овощи и корнеплоды
|Морковь, свёкла, тыква, редька
|Витамин C, клетчатка
|Поддерживают пищеварение и иммунитет
|Грибы
|Сушёные и солёные грибы
|Белок, фосфор, витамины группы B
|Служат источником энергии и микроэлементов
Как составить зимнее меню: шаг за шагом
-
Начинайте день с тёплого завтрака. Овсянка с орехами и мёдом, омлет с овощами или творог с сухофруктами — идеальное начало дня.
-
На обед включайте жирную рыбу. Например, запечённого лосося с гарниром из овощей. Это поможет поддерживать уровень витамина D.
-
Полдник делайте белково-энергетическим. Горсть орехов, хумус с хлебцами или кефир с ложкой урбеча насытят и укрепят иммунитет.
-
На ужин — тёплые блюда. Подойдут мясное рагу, чечевичный суп или тушёная капуста с грибами.
-
Не забывайте про напитки. Травяные чаи с имбирём и мёдом помогают сохранить тепло и сопротивляемость инфекциям.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Увлекаться лёгкими салатами и сырыми овощами зимой.
Последствие: Недостаток энергии и тепла, переохлаждение.
Альтернатива: Тушёные и запечённые овощи с маслами и специями.
-
Ошибка: Исключить жирные продукты из страха перед калориями.
Последствие: Снижение выработки гормонов и ослабление иммунитета.
Альтернатива: Умеренное употребление жирной рыбы, икры и яиц.
-
Ошибка: Пренебрегать тёплой едой.
Последствие: Замедление обмена веществ.
Альтернатива: Супы, каши, запеканки и тёплые напитки.
А что если хочется сладкого?
Зимой тяга к сладкому возрастает, ведь углеводы помогают организму вырабатывать серотонин — "гормон радости". Но избыток сахара приводит к скачкам энергии и снижению иммунитета. Отличной альтернативой станут сухофрукты, мёд и домашние десерты из ореховой пасты или урбеча.
Плюсы и минусы зимнего рациона
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Калорийность
|Даёт энергию для согревания
|При переедании возможен набор веса
|Жиры и белки
|Поддерживают иммунитет и гормональный баланс
|Требуют умеренности
|Овощи и грибы
|Обеспечивают витаминами
|Важно тщательно термически обрабатывать
FAQ
Что есть для поддержания витамина D зимой?
Жирная морская рыба, икра, яйца и печень трески — главные источники витамина D в холодное время года.
Как повысить энергию без кофе?
Орехи, сухофрукты, мёд и травяные настои с имбирём помогут бодрить без стимуляторов.
Можно ли зимой соблюдать диету для снижения веса?
Да, если рацион сбалансирован и включает достаточное количество белка и полезных жиров.
Мифы и правда
Миф: Зимой нужно есть больше углеводов, чтобы согреться.
Правда: Организм получает тепло в основном из жиров, а не сахара.
Миф: Имбирь и хрен заменяют лекарства от простуды.
Правда: Они лишь усиливают защиту организма, но не лечат инфекцию.
Миф: От жирной рыбы быстро набирают вес.
Правда: Омега-3 ускоряет обмен веществ и помогает контролировать аппетит.
Исторический контекст
Традиционно зимой люди употребляли больше жирных и солёных продуктов, чтобы компенсировать холод и недостаток свежих овощей. В русской кухне именно в этот сезон готовили холодец, квашеную капусту и солёные грибы — природные источники коллагена и витамина C. Современная диетология лишь подтверждает эффективность этих традиций, рекомендуя сочетать их с современными знаниями о нутриентах.
3 интересных факта
Омега-3 жирные кислоты повышают выработку тепла в организме, действуя как "внутренний обогреватель".
Квашеная капуста содержит больше витамина C, чем апельсин.
Имбирь усиливает кровообращение и помогает телу быстрее адаптироваться к холоду.
