Я изменил уход за волосами зимой и теперь они выглядят здоровыми и блестящими — вот что я использую
С наступлением холодов важно обратить внимание на правильный уход за волосами, чтобы они оставались здоровыми и красивыми. Доктор Аржана Бычкова объяснила, как изменить уход за волосами в осенне-зимний период, чтобы избежать проблем, таких как сухость и ломкость, вызванные холодным воздухом и отоплением.
Почему волосы нуждаются в особом уходе зимой?
В осенне-зимний период волосы подвергаются дополнительным стрессам. Сухой воздух в помещениях, где работает отопление, нарушает работу сальных желез, что может привести к замедлению обновления клеток кожи головы. Это, в свою очередь, может вызвать сухость и ломкость волос, а также ухудшить их внешний вид.
"В условиях холодного времени года важно поддерживать волосы увлажненными, чтобы избежать проблем с их здоровьем и внешним видом", — пояснила Аржана Бычкова, специалист.
Какие средства выбрать для зимнего ухода?
Для ухода за волосами в осенне-зимний период рекомендуется использовать косметические средства, которые помогут сохранить волосы увлажненными и здоровыми. Важно, чтобы состав этих продуктов включал компоненты, способствующие восстановлению и защите волос от внешних воздействий. Рекомендуются средства с экзосомами, декспантенолом, ниацинамидом, а также мягкими кислотами AHA и BHA.
-
Экзосомы - способствуют регенерации клеток кожи головы, улучшая микроциркуляцию и укрепляя волосяные луковицы.
-
Декспантенол - помогает восстановить структуру волос и защищает их от пересушивания, а также способствует защите от перепадов температуры.
-
Ниацинамид - известен своими защитными и восстанавливающими свойствами, улучшает состояние волос, помогая сохранить их здоровыми в условиях переменчивой погоды.
-
AHA и BHA кислоты - мягко очищают кожу головы, стимулируют обновление клеток и улучшают общее состояние волос, придавая им блеск.
Эти компоненты поддерживают нормальную работу сальных желез, помогают предотвратить сухость и ломкость волос, улучшая их внешний вид и текстуру.
Как правильно увлажнять волосы зимой?
-
Увлажнение кожи головы: Важно использовать шампуни и кондиционеры с увлажняющими компонентами, чтобы поддерживать водный баланс в коже головы.
-
Маски и сыворотки для волос: Не забывайте о глубоких увлажняющих масках для волос. Они помогут восстанавливать структуру волос и придадут им блеск и силу.
-
Ограничение использования горячих инструментов: В зимний период избегайте частого использования фена, утюжков и плоек, так как они могут дополнительно пересушивать волосы.
-
Регулярное расчесывание: Используйте расчески с редкими зубьями, чтобы не повреждать волосы и не вызывать их ломкость.
Мифы и правда о зимнем уходе за волосами
|Миф
|Правда
|Зимой волосы не нуждаются в увлажнении.
|Сухой воздух в помещениях делает волосы более сухими и ломкими, нуждаясь в дополнительном увлажнении.
|Частое мытье головы зимой ухудшает состояние волос.
|Мытье головы должно быть регулярным, но важно использовать подходящие средства для увлажнения.
|Теплые шапки портят волосы и делают их ломкими.
|Защищая волосы от холода, шапки помогают сохранить их здоровье, если они не слишком тесные и изготовлены из натуральных материалов.
Исторический контекст
Уход за волосами зимой имеет долгую историю, ведь люди всегда стремились защитить свои волосы от воздействия холодного воздуха и ветра. С развитием косметологии в 20-21 веках были разработаны специальные средства, которые не только защищают волосы от внешних факторов, но и способствуют их восстановлению и укреплению.
