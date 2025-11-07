Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крепкие ногти и блестящие волосы
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 9:11

Я изменил уход за волосами зимой и теперь они выглядят здоровыми и блестящими — вот что я использую

Профессор Аржана Бычкова: средства с декспантенолом укрепляют волосы

С наступлением холодов важно обратить внимание на правильный уход за волосами, чтобы они оставались здоровыми и красивыми. Доктор Аржана Бычкова объяснила, как изменить уход за волосами в осенне-зимний период, чтобы избежать проблем, таких как сухость и ломкость, вызванные холодным воздухом и отоплением.

Почему волосы нуждаются в особом уходе зимой?

В осенне-зимний период волосы подвергаются дополнительным стрессам. Сухой воздух в помещениях, где работает отопление, нарушает работу сальных желез, что может привести к замедлению обновления клеток кожи головы. Это, в свою очередь, может вызвать сухость и ломкость волос, а также ухудшить их внешний вид.

"В условиях холодного времени года важно поддерживать волосы увлажненными, чтобы избежать проблем с их здоровьем и внешним видом", — пояснила Аржана Бычкова, специалист.

Какие средства выбрать для зимнего ухода?

Для ухода за волосами в осенне-зимний период рекомендуется использовать косметические средства, которые помогут сохранить волосы увлажненными и здоровыми. Важно, чтобы состав этих продуктов включал компоненты, способствующие восстановлению и защите волос от внешних воздействий. Рекомендуются средства с экзосомами, декспантенолом, ниацинамидом, а также мягкими кислотами AHA и BHA.

  1. Экзосомы - способствуют регенерации клеток кожи головы, улучшая микроциркуляцию и укрепляя волосяные луковицы.

  2. Декспантенол - помогает восстановить структуру волос и защищает их от пересушивания, а также способствует защите от перепадов температуры.

  3. Ниацинамид - известен своими защитными и восстанавливающими свойствами, улучшает состояние волос, помогая сохранить их здоровыми в условиях переменчивой погоды.

  4. AHA и BHA кислоты - мягко очищают кожу головы, стимулируют обновление клеток и улучшают общее состояние волос, придавая им блеск.

Эти компоненты поддерживают нормальную работу сальных желез, помогают предотвратить сухость и ломкость волос, улучшая их внешний вид и текстуру.

Как правильно увлажнять волосы зимой?

  1. Увлажнение кожи головы: Важно использовать шампуни и кондиционеры с увлажняющими компонентами, чтобы поддерживать водный баланс в коже головы.

  2. Маски и сыворотки для волос: Не забывайте о глубоких увлажняющих масках для волос. Они помогут восстанавливать структуру волос и придадут им блеск и силу.

  3. Ограничение использования горячих инструментов: В зимний период избегайте частого использования фена, утюжков и плоек, так как они могут дополнительно пересушивать волосы.

  4. Регулярное расчесывание: Используйте расчески с редкими зубьями, чтобы не повреждать волосы и не вызывать их ломкость.

Мифы и правда о зимнем уходе за волосами

Миф Правда
Зимой волосы не нуждаются в увлажнении. Сухой воздух в помещениях делает волосы более сухими и ломкими, нуждаясь в дополнительном увлажнении.
Частое мытье головы зимой ухудшает состояние волос. Мытье головы должно быть регулярным, но важно использовать подходящие средства для увлажнения.
Теплые шапки портят волосы и делают их ломкими. Защищая волосы от холода, шапки помогают сохранить их здоровье, если они не слишком тесные и изготовлены из натуральных материалов.

Исторический контекст

Уход за волосами зимой имеет долгую историю, ведь люди всегда стремились защитить свои волосы от воздействия холодного воздуха и ветра. С развитием косметологии в 20-21 веках были разработаны специальные средства, которые не только защищают волосы от внешних факторов, но и способствуют их восстановлению и укреплению.

