Зимой мой питомец стал активнее! Вот что я изменила в его рационе

Зимний период — это особое время для владельцев домашних животных, когда необходимо особое внимание уделить уходу за питомцами. Холодная погода, снег и лёд могут серьёзно повлиять на здоровье животных, особенно если их не защищать от внешних факторов. Григорий Балагуров, руководитель фонда "Закон и здоровье", в интервью с Lenta, поделился важными рекомендациями по уходу за питомцами зимой.

Особенности ухода за питомцами зимой

По словам Григория Балагурова, зимой особое внимание нужно уделить прогулкам с животными. Особенно важно учитывать потребности собак мелких пород. Эти питомцы, как правило, менее защищены от холода, и поэтому им необходима специальная одежда для прогулок на улице. Балагуров подчеркнул, что особенно важно выходить на улицу с питомцем в дневное время, когда температура более комфортная для животных.

Советы по уходу за питомцами зимой

Проблема Рекомендация Дополнительно Одежда для собак мелких пород Для прогулок использовать одежду, особенно в холодную погоду. Лучше выходить на улицу в дневное время. Защита лап от снега и льда Использовать специальную обувь для собак. При отказе от обуви — наносить защитный воск или крем. После прогулки тщательно мыть лапы тёплой водой. Повышенные энергозатраты зимой Увеличить долю белков и жиров в рационе активных собак и кошек. Изменения в питании должны быть постепенными и согласованными с ветеринаром. Питание для малоподвижных питомцев Не менять размер порций для малоподвижных питомцев во избежание набора лишнего веса. Лучше оставить рацион прежним.

Защита лап питомцев

В зимнее время лапы собак могут подвергаться повреждениям из-за льда, соли и снега. Для защиты лап Балагуров советует использовать специальную обувь для животных, которая обеспечит безопасность и комфорт во время прогулок. Однако если питомец не хочет носить обувь, можно воспользоваться защитным воском или кремом, которые нужно наносить на лапы перед выходом на улицу. После прогулки важно тщательно мыть лапы тёплой водой, чтобы удалить все загрязнения и избежать раздражений или воспалений.

Продукты для зимнего питания питомцев

Продукт Для кого подходит Рекомендации Курица или говядина Активные собаки и кошки Включать в рацион в умеренных количествах для поддержания энергии. Рыба (лосось, треска) Все животные, особенно зимой Богата омега-3, способствует поддержанию шерсти и кожи в хорошем состоянии. Овощи (морковь, тыква) Все животные Отличный источник витаминов и клетчатки. Сухие корма с повышенным содержанием белка и жира Активные животные или те, кто проводит много времени на улице Увлажняйте корм перед подачей, чтобы питомец не испытывал дискомфорта при поедании. Консервированные корма Малоподвижные питомцы Хороши для животных, которым трудно жевать твердый корм зимой.

Питание питомцев зимой

Зимой животные тратят больше энергии, чтобы согреться и поддерживать нормальную температуру тела. Это особенно касается активных собак и кошек. Для того чтобы поддержать их уровень энергии, Балагуров рекомендует постепенно увеличивать долю белков и жиров в рационе. Однако изменение рациона должно происходить плавно и, желательно, после консультации с ветеринаром, чтобы избежать проблем с пищеварением или набором лишнего веса.

Для менее активных животных, наоборот, не стоит увеличивать порции. Если питомец проводит много времени дома и ведет малоподвижный образ жизни, то следует оставить его рацион прежним, чтобы не привести к избыточному весу.

Заключение

Зима — это время, когда уход за питомцами требует особого внимания. Чтобы животные чувствовали себя комфортно, важно следить за их здоровьем и адаптировать их прогулки, питание и уход в зависимости от погодных условий. Регулярные консультации с ветеринаром и соблюдение простых рекомендаций помогут сохранить здоровье ваших питомцев в зимний период.