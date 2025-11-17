Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Две собаки в комнате
Две собаки в комнате
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована вчера в 23:33

Зимой мой питомец стал активнее! Вот что я изменила в его рационе

Рекомендации по уходу за питомцами зимой: защита от холода, ухода за лапами и питания для энергичных животных

Зимний период — это особое время для владельцев домашних животных, когда необходимо особое внимание уделить уходу за питомцами. Холодная погода, снег и лёд могут серьёзно повлиять на здоровье животных, особенно если их не защищать от внешних факторов. Григорий Балагуров, руководитель фонда "Закон и здоровье", в интервью с Lenta, поделился важными рекомендациями по уходу за питомцами зимой.

Особенности ухода за питомцами зимой

По словам Григория Балагурова, зимой особое внимание нужно уделить прогулкам с животными. Особенно важно учитывать потребности собак мелких пород. Эти питомцы, как правило, менее защищены от холода, и поэтому им необходима специальная одежда для прогулок на улице. Балагуров подчеркнул, что особенно важно выходить на улицу с питомцем в дневное время, когда температура более комфортная для животных.

Советы по уходу за питомцами зимой

Проблема Рекомендация Дополнительно
Одежда для собак мелких пород Для прогулок использовать одежду, особенно в холодную погоду. Лучше выходить на улицу в дневное время.
Защита лап от снега и льда Использовать специальную обувь для собак. При отказе от обуви — наносить защитный воск или крем. После прогулки тщательно мыть лапы тёплой водой.
Повышенные энергозатраты зимой Увеличить долю белков и жиров в рационе активных собак и кошек. Изменения в питании должны быть постепенными и согласованными с ветеринаром.
Питание для малоподвижных питомцев Не менять размер порций для малоподвижных питомцев во избежание набора лишнего веса. Лучше оставить рацион прежним.

Защита лап питомцев

В зимнее время лапы собак могут подвергаться повреждениям из-за льда, соли и снега. Для защиты лап Балагуров советует использовать специальную обувь для животных, которая обеспечит безопасность и комфорт во время прогулок. Однако если питомец не хочет носить обувь, можно воспользоваться защитным воском или кремом, которые нужно наносить на лапы перед выходом на улицу. После прогулки важно тщательно мыть лапы тёплой водой, чтобы удалить все загрязнения и избежать раздражений или воспалений.

Продукты для зимнего питания питомцев

Продукт Для кого подходит Рекомендации
Курица или говядина Активные собаки и кошки Включать в рацион в умеренных количествах для поддержания энергии.
Рыба (лосось, треска) Все животные, особенно зимой Богата омега-3, способствует поддержанию шерсти и кожи в хорошем состоянии.
Овощи (морковь, тыква) Все животные Отличный источник витаминов и клетчатки.
Сухие корма с повышенным содержанием белка и жира Активные животные или те, кто проводит много времени на улице Увлажняйте корм перед подачей, чтобы питомец не испытывал дискомфорта при поедании.
Консервированные корма Малоподвижные питомцы Хороши для животных, которым трудно жевать твердый корм зимой.

Питание питомцев зимой

Зимой животные тратят больше энергии, чтобы согреться и поддерживать нормальную температуру тела. Это особенно касается активных собак и кошек. Для того чтобы поддержать их уровень энергии, Балагуров рекомендует постепенно увеличивать долю белков и жиров в рационе. Однако изменение рациона должно происходить плавно и, желательно, после консультации с ветеринаром, чтобы избежать проблем с пищеварением или набором лишнего веса.

Для менее активных животных, наоборот, не стоит увеличивать порции. Если питомец проводит много времени дома и ведет малоподвижный образ жизни, то следует оставить его рацион прежним, чтобы не привести к избыточному весу.

Заключение

Зима — это время, когда уход за питомцами требует особого внимания. Чтобы животные чувствовали себя комфортно, важно следить за их здоровьем и адаптировать их прогулки, питание и уход в зависимости от погодных условий. Регулярные консультации с ветеринаром и соблюдение простых рекомендаций помогут сохранить здоровье ваших питомцев в зимний период.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки обхватывают руку и пинают задними лапами из-за охотничьего инстинкта — этологи вчера в 15:58
Внезапно кошка хватает руку и пинает лапами: вот что на самом деле значит это поведение

Почему кошки внезапно обхватывают руку и начинают яростно пинать задними лапами, и как сделать такие игры безопасными — объясняем на языке инстинктов.

Читать полностью » Миниатюрные породы кошек включают сингапурскую и манчкина — заводчики вчера в 14:54
Выбрала миниатюрную породу кошек для квартиры — теперь жалею, что раньше не знала

Пять миниатюрных пород кошек, отличающихся размером, характером и привычками. Разбираем особенности каждого пушистика и нюансы ухода за ними.

Читать полностью » Породы собак с коротким носом склонны к слезам — ветеринар вчера в 13:50
Челюсть отвисла сразу: аллергия вызывает слезы у питомцев — меняю корм и вижу чудо

Почему у кошек и собак появляются тёмные следы под глазами, от чего они зависят и в каких случаях стоит обратиться к специалисту — разбираемся подробно.

Читать полностью » Щенки писаются от страха перед незнакомцами — кинолог вчера в 12:45
Щенок писается при встрече с незнакомцами — пришла в недоумение, это не каприз: секрет в эмоциях

Почему собаки — особенно щенки — оставляют лужи при встрече с незнакомцами, и как мягко скорректировать такое поведение, не усиливая тревогу питомца?

Читать полностью » Акулы не всегда опасны для людей — морские биологи вчера в 11:50
Этот маленький хищник не такой уж страшный — вот почему его бояться не стоит

Узнайте о самых необычных и интересных акулах, которые обитают в наших океанах и морях. Почему акулы — это не просто страшные хищники?

Читать полностью » Тигры обладают невероятной скрытностью и силой — зоологи вчера в 10:34
Раньше думала, что тигры охотятся в группе — а вот что оказалось важным для их выживания

Узнайте о самых опасных и сильных хищниках планеты. Кто они, и почему они занимают вершину пищевой цепи?

Читать полностью » Львы легче поддаются дрессировке, чем волки — эксперт по поведенческой дрессировке животных вчера в 9:21
Волки не такие, как львы: вот как создаются настоящие цирковые шоу с этими животными

Почему волки реже появляются в цирках? Узнайте о психологических различиях между львами и волками, которые делают их подход к дрессировке уникальным.

Читать полностью » Уход за экзотическими животными требует знаний и внимательности — ветеринары вчера в 8:12
Раньше думал, что енот только шалит — а вот что оказалось важным для его содержания

Узнайте о самых популярных экзотических домашних животных в России, их особенностях и правильном уходе. Как выбрать питомца и что нужно знать для комфортного содержания.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Зимняя подготовка усиливает весенний рост газона — по данным садовых экспертов
Авто и мото
Путин утвердил стратегию безопасности дорожного движения до 2036 года — Кремль
Наука
В Капитанате увеличилась площадь нефтегазовых концессий — Arci
Еда
Новый рецепт чили сократил время приготовления до 40 минут — кулинары
СФО
Югра опустилась на 60-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ
ЮФО
Доцент Шамаров: На Кубани разрабатывают водородные заправочные станции для БПЛА
Питомцы
Правильный уход за крупными кошками предотвращает образование колтунов — ветеринары
Красота и здоровье
Врач Гарли: борьба с бессонницей ухудшает качество сна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet