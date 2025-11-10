Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка
Девушка
© freepik.com is licensed under public domain
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 9:10

Вышла на склон в минус 10 — и больше не хочу в спортзал: теперь тренируюсь только так

Зима редко вызывает у меня восторг. С самого детства я считала, что родилась не в том городе (прости, Филадельфия), и если бы не любовь к работе в журнале, давно бы перебралась на какой-нибудь карибский пляж. Но ради SELF Magazine и рубрики Fresh Fitness Tips я решилась на эксперимент: отправилась в Киллингтон, штат Вермонт, чтобы впервые встать на сноуборд.

Первые шаги на снегу

Когда на улице минус десять по Цельсию, последняя мысль, что хочется сделать, — это выбраться из дома. Но стоило надеть экипировку Burton и встретиться с инструкторами из программы Learn to Ride, как страх сменился азартом. За несколько часов на склоне я успела прочувствовать каждое движение и даже… согреться. Сноубординг оказался не просто развлечением, а полноценной тренировкой для всего тела.

"Ты отлично справляешься для первого раза!", — отметила инструктор Сабина.

Сабина и её коллега Джон помогали мне с балансом, объясняли технику и подбадривали при каждом неуверенном повороте. Благодаря их поддержке я поняла, что катание по снегу может приносить не только удовольствие, но и ощущение силы и уверенности.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите подходящую одежду. Термобельё, водонепроницаемая куртка и варежки с утеплителем — ваши лучшие друзья.

  2. Начните с обучающей программы. Burton Learn to Ride — отличный вариант для новичков, ведь тренеры подстраиваются под уровень каждого.

  3. Не спешите. Первые падения неизбежны, но именно они помогают быстрее освоить технику.

  4. Следите за дыханием. Ритм дыхания помогает сохранять баланс и не терять концентрацию.

  5. Разогревайтесь заранее. Простая разминка перед спуском снижает риск травм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: неправильно подобранный размер ботинок.
    Последствие: потеря контроля и боль в стопах.
    Альтернатива: выбирайте модели Burton или Salomon с индивидуальной системой фиксации.

  • Ошибка: отсутствие шлема.
    Последствие: риск травмы головы.
    Альтернатива: лёгкие шлемы Giro или Smith обеспечивают защиту и комфорт.

  • Ошибка: катание без уроков.
    Последствие: закрепление неверных движений.
    Альтернатива: возьмите хотя бы одно занятие с инструктором.

А что если вы не любите холод?

Если мысль о морозе заставляет вас дрожать, попробуйте альтернативы: занятия на искусственном склоне, тренировки на балансборде или роликах. Эти упражнения помогут укрепить мышцы и подготовиться к реальной горе.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • высокая нагрузка на все группы мышц;

  • развитие координации и чувства равновесия;

  • бодрость и улучшение настроения.

Минусы:

  • необходимость специальной экипировки;

  • зависимость от погоды и доступности склонов;

  • риск травм без подготовки.

FAQ

Как выбрать первый сноуборд?
Ориентируйтесь на рост и вес. Для новичков лучше взять доску короче — она легче в управлении.

Сколько стоит базовое обучение?
Зависит от курорта, но стартовые программы вроде Burton Learn to Ride часто предлагают пакеты со скидками от 100 долларов.

Что лучше для новичка — лыжи или сноуборд?
Сноуборд проще освоить тем, кто любит свободу движений и не боится падений.

Мифы и правда

  • Миф: зимой нельзя согреться на улице.
    Правда: активное катание разгоняет кровь лучше любой тренировки в зале.

  • Миф: сноуборд — экстремальный спорт для подростков.
    Правда: обучение подходит для всех возрастов, от 10 до 60 лет.

  • Миф: экипировка слишком дорогая.
    Правда: многие курорты предлагают аренду или акции на стартовые наборы.

Сон и психология

Катание по снегу действует как антистресс. После нескольких часов активности на свежем воздухе нормализуется сон, снижается тревожность и повышается уровень эндорфинов.

Три интересных факта

  • Сноубординг вошёл в Олимпийскую программу только в 1998 году.

  • Средняя скорость спуска на любительском уровне — около 25 км/ч.

  • Один час катания сжигает до 500 килокалорий.

Исторический контекст

Первые сноуборды появились в 1960-х, когда американец Шерман Поппен соединил две лыжи и назвал изобретение "снорфер". Сегодня сноубординг — один из самых популярных зимних видов спорта, объединяющий миллионы поклонников.

Зима — это не повод прятаться под пледом и ждать весны. Стоит лишь один раз выйти на склон, почувствовать свежий воздух, скрип снега под доской и радость движения — и холод перестаёт быть врагом. Он становится союзником, который закаляет тело и дух, дарит энергию, уверенность и вдохновение к новым свершениям не только на склоне, но и в жизни.

