Продажа незамерзайки на трассе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Рогов Опубликована сегодня в 12:17

Перестал брать первую попавшуюся незамерзайку — и сэкономил на ремонте форсунок

Качественная незамерзайка содержит изопропиловый спирт — Роскачество

Зимой видимость на дороге во многом зависит от одной, на первый взгляд, мелочи — стеклоомывающей жидкости. В спешке водители нередко берут первую попавшуюся канистру, ориентируясь только на цену. Но такая экономия способна обернуться проблемами не только с обзором, но и с состоянием автомобиля. Об этом сообщает Роскачество.

Из чего должна состоять безопасная "незамерзайка"

Качественная зимняя стеклоомывающая жидкость имеет вполне понятный и проверенный состав. Основой должна служить дистиллированная вода с добавлением изопропилового спирта. Именно этот спирт считается оптимальным по соотношению эффективности и безопасности для автомобиля и водителя.

Иногда на рынке встречаются жидкости на основе этилового спирта. Они также справляются со своей задачей, но стоят заметно дороже из-за акцизов. Слишком низкая цена в данном случае — повод насторожиться, так как она часто указывает на нарушение технологии или использование запрещённых компонентов.

Почему важно читать этикетку до покупки

Перед тем как положить канистру в корзину, специалисты советуют внимательно изучить упаковку. На ней обязательно должны быть указаны производитель, полный состав с обозначением типа спирта, температурный диапазон эксплуатации и меры предосторожности. Отсутствие этих данных — серьёзный сигнал отказаться от покупки.

Особое внимание стоит уделять местам продажи. Покупка жидкости "с рук" или у сомнительных торговцев увеличивает риск нарваться на контрафакт. Такая продукция может замерзнуть уже при небольшом минусе, несмотря на громкие обещания на упаковке, и при этом негативно повлиять на лакокрасочное покрытие, резиновые уплотнители и элементы системы омывания.

"Не стоит брать стеклоомывающую жидкость с подозрительно низкой ценой или без полной информации на этикетке", — отмечают специалисты Роскачества.

Запах и поведение на морозе — важные признаки качества

Ещё один простой способ проверки — запах. Допустимы лёгкие ароматизаторы, которые делают использование жидкости более комфортным. А вот резкий, неприятный химический "аромат" может говорить о нарушении состава и использовании дешёвых или опасных компонентов.

Качественная "незамерзайка" не должна густеть или превращаться в желе даже при сильных морозах, если температура соответствует заявленной на упаковке. Именно поэтому важно подбирать средство с запасом по температуре, ориентируясь на климат региона, а не на минимальные значения "на бумаге".

Почему экономия здесь неуместна

Зимняя стеклоомывающая жидкость напрямую влияет на безопасность движения. Плохо очищающееся стекло, замерзающие форсунки или повреждённые резинки стеклоочистителей могут создать опасную ситуацию в самый неподходящий момент.

Грамотный выбор этого расходника помогает сохранить не только обзор, но и элементы автомобиля, избавляя от лишних трат на ремонт. В условиях зимы внимательность при покупке "незамерзайки" становится такой же важной, как выбор резины или проверка тормозов.

