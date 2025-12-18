Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 0:41

Раньше поливал лёд кипятком, пока не узнал про скрытую опасность для стекла

Механическая очистка льда оставляет царапины на лобовом стекле — автоэксперт

Зимним утром больше всего времени часто уходит не на прогрев, а на борьбу со льдом на лобовом стекле. В спешке водители хватаются за первое, что приходит в голову, и иногда сами создают себе проблемы на будущее. Небольшая ошибка может обернуться царапинами, ухудшением обзора и лишними тратами. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Какие способы очистки чаще всего вредят стеклу

Самая распространённая привычка — соскребать лед механически, стараясь "вычистить" поверхность до идеала. Даже если пользоваться скребком аккуратно, на стекле нередко остаются микроповреждения. Сначала их почти не видно, но со временем царапин становится больше, и появляются блики от солнца, фар и фонарей. Это снижает комфорт и может влиять на безопасность, особенно в сумерках и при мокром асфальте.

Ещё одна ошибка — пытаться ускорить процесс омывающей жидкостью. Зимой такой подход редко помогает: лёд держится, а расход омывателя растёт. Параллельно страдают щётки: когда дворники включаются автоматически, они начинают тереть по неоднородной корке, из-за чего резина быстрее изнашивается и оставляет разводы.

"Просто соскребать лед с лобового стекла — не самое лучшее решение: на поверхности остаются мелкие царапины, которые со временем превращаются в проблему с бликами", — рассказал сотрудник дилерского центра в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Почему кипяток и резкие температуры — плохая идея

Иногда водители используют кипяток, надеясь быстро "сорвать" ледяную корку. Эффект действительно может быть заметным, но риск слишком велик. Горячая вода создаёт резкий перепад температур, а стекло зимой и так испытывает нагрузку. Итогом может стать повреждение поверхности или даже трещина — особенно если есть скол или стекло уже не новое.

Есть и более "осторожная" версия того же метода — налить горячую воду в пакет и прикладывать к стеклу. Но суть не меняется: температура воздействует локально, перепад остаётся, а значит вероятность неприятных последствий сохраняется.

Как быстрее очистить стекло без лишнего вреда

На части современных автомобилей предусмотрен штатный обогрев лобового стекла. При запуске двигателя система прогревает поверхность, и наледь постепенно отходит сама. В такой ситуации обычно достаточно дождаться нескольких минут, а перед выездом пару раз включить дворники, чтобы убрать остатки влаги и рыхлого льда.

Если обогрева лобового нет, всё равно выручает обычный отопитель салона. Правильная тактика — направить обдув на стекло и прибавлять скорость вентилятора постепенно, по мере прогрева двигателя. Как правило, на стандартный зимний прогрев уходит около пяти минут, и за это время стекло успевает "отпустить" корку. Дальше остатки проще снять щёткой вручную, не мучая дворники по льду.

Что сделать заранее, чтобы утром было проще

Практичная привычка — выходить к машине на прогрев, чтобы сразу настроить обдув и не терять время потом. При дистанционном запуске можно выставить нужный режим ещё с вечера: направить поток на лобовое стекло, а утром останется только убрать рыхлые остатки.

Дополнительно помогает проветривание салона после поездки: если выпустить тёплый влажный воздух, стекла меньше покрываются наледью. Также водители нередко используют составы типа "антидождь", которые уменьшают задержку влаги на поверхности и могут снизить вероятность образования плотной корки.

Аккуратный подход к очистке лобового стекла экономит не только минуты утром, но и деньги на щётки, омыватель и возможный ремонт. А главное — сохраняет обзор, который зимой решает больше, чем кажется.

