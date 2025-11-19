Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com is licensed under Public domain
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 16:14

Время накрывать стол, а вес растёт сам собой: один трюк помогает остановить набор

Умеренная ходьба зимой снизила риск прибавки веса — по данным учёных

Зимнее увеличение веса — распространённый феномен, который фиксируется в исследованиях: за период с ноября по январь люди действительно прибавляют около фунта, и далеко не всегда эта прибавка исчезает весной. На фоне холода, короткого светового дня и плотного праздничного календаря меняется ритм жизни, аппетит и даже гормональный фон. Из-за этого пищевые привычки смещаются в сторону более калорийных блюд, а активность снижается. Однако зимний набор веса не является обязательным — его можно предотвратить с помощью понятных шагов, которые не требуют строгих ограничений.

Основные причины зимнего набора веса

Калорийная пища в избытке

Праздничные блюда, сладости, выпечка и частые ужины вне дома увеличивают поступление сахара, жиров и быстрых углеводов. Пониженная температура и отсутствие солнечного света могут менять работу гормонов голода, провоцируя переедание.

Меньше движения

Холод, дождь, снег и ранние сумерки уменьшают желание выходить на улицу и тренироваться, поэтому расход энергии падает.

Увеличение потребления алкоголя

Праздничные встречи приводят к тому, что алкоголь пьют чаще обычного. Алкоголь не только добавляет сотни лишних калорий, но и нарушает контроль аппетита.

Стресс и зимняя подавленность

Эмоциональное напряжение, семейные события, сезонное аффективное расстройство — всё это толкает к еде как к способу саморегуляции.

Нарушение сна

Меняется распорядок, увеличивается количество мероприятий, снижается время отдыха. Недосып повышает тягу к сладкому и калорийной пище.

Праздники и их режим

"Что бы вы ни отмечали, существует множество зимних праздников, включающих не очень здоровую пищу, переедание, сидячий образ жизни…" — праздничный календарь сам становится триггером.

Сравнение: как лето и зима влияют на вес

Параметр

Лето

Зима

Движение

Много прогулок, активности

Минимальная активность

Аппетит

Лёгкие блюда

Тяга к горячему и сытному

Настроение

Больше солнца — больше энергии

Пониженный тонус, стресс

Сон

Легче соблюдать режим

Частые нарушения

Алкоголь

Умеренно

Выше из-за праздников

О чём важно помнить: риски лишнего веса зимой

Даже небольшая регулярная прибавка может накапливаться, повышая риск диабета 2 типа, гипертонии, апноэ, болезней суставов, некоторых видов рака. Вес, набранный зимой, часто не уходит сам по себе - и это ключевой аргумент в пользу грамотной профилактики.

Как избежать зимнего набора веса: пошаговое руководство

  1. Делайте упор на питательные продукты

Рацион должен строиться на овощах, фруктах, цельных злаках, белке и полезных жирах. Белок и клетчатка обеспечивают более длительное насыщение и снижают тягу к перекусам. Зимой отлично работают тёплые блюда: супы, рагу, чили, карри. Они согревают и при этом могут быть очень полезными.

  1. Поддерживайте физическую активность

Стремитесь к 150-300 минутам умеренной нагрузки или 75-150 минутам интенсивной в неделю, плюс две силовые тренировки. Если на улицу выходить сложно, используйте домашние тренировки, йогу, плавание, групповые занятия или беговую дорожку. Инвестиция в тёплую одежду упрощает уличные тренировки.

  1. Пейте достаточно воды

Гидратация регулирует аппетит, уменьшает потребление сладких напитков и алкоголя. Тёплая вода, травяные чаи или вода с лимоном — приятное зимнее решение.

  1. Управляйте стрессом и настроением

"Праздники могут вызвать стресс…" — и это нормально. Помогают медитация, прогулки, дневник, йога, световой контакт минимум 15 минут в день. При необходимости стоит обратиться к терапевту.

  1. Нормализуйте сон

Сон менее 7 часов увеличивает тягу к высококалорийной еде. Устанавливайте режим, исключайте экран перед сном, уменьшайте кофеин. В поездках помогают беруши и маска для сна.

  1. Обратитесь за поддержкой при необходимости

Если самостоятельные меры не помогают, возможно, стоит обратиться к врачу или обсудить современные препараты для снижения веса. Они уменьшают аппетит и помогают формировать новые пищевые привычки, особенно в период сезонной нагрузки.

Ошибки, которые приводят к набору веса, и как их исправить

  1. Ограничение еды днём → ночное переедание → полноценные приёмы пищи каждые 3-4 часа.
  2. Алкоголь перед сном → плохой сон → отказ от алкоголя за 3-4 часа до сна.
  3. Сидячий день → снижение метаболизма → 20-30 минут ходьбы после еды.
  4. Пропуск завтрака → скачки сахара → белково-клетчаточный завтрак.
  5. Праздничные перекусы "на автомате" → лишние калории → принцип "осознанной порции".

FAQ

Можно ли худеть зимой?
Да, но важно не ставить экстремальных целей — сезон предполагает мягкие стратегии.

Нужно ли полностью отказываться от десертов?
Нет. Достаточно оставить их на реальные праздники и не превращать в ежедневную привычку.

Почему зимой сильнее голод?
Из-за изменения гормонов и стремления организма согреться калориями.

Помогут ли добавки?
Добавки не заменяют питание и движение, но витамин D может улучшить настроение и энергию.

Мифы и правда о зимнем весе

Миф: вес зимой неизбежно растёт.
Правда: он растёт из-за поведения, а не сезона.

Миф: холод ускоряет метаболизм.
Правда: реальный эффект минимален.

Миф: чтобы не набрать вес, нужно избегать праздников.
Правда: достаточно придерживаться умеренности.

Роль сна и психологии зимой

Недосып снижает чувствительность к лептину — гормону насыщения — и повышает грелин, гормон голода. Стресс делает тягу к сладкому сильнее. В комбинации это формирует зимний паттерн: усталость → сладкое → чувство вины → переедание. Восстановление сна и управление эмоциями меняют цикл полностью.

Исторический контекст

В древних северных культурах зимой традиционно ели больше, чтобы пережить холода — привычка сохранилась на уровне поведения.

