Зимой еда должна греть, а не утяжелять: специи, которые работают лучше горячего бульона

Зимой еда воспринимается иначе: хочется, чтобы она согревала, давала ощущение уюта и при этом поддерживала организм. В холодный сезон специи становятся не просто приправами, а важной частью повседневного рациона. При грамотном использовании они помогают раскрыть вкус блюд и сделать питание более сбалансированным. Об этом сообщает KP.RU.

Имбирь как основа зимнего рациона

Врач-диетолог Людмила Денисенко отмечает, что одной из самых универсальных специй в холодное время года остается имбирь. Он содержит вещества, поддерживающие иммунитет, а также считается продуктом, способным мягко стимулировать обменные процессы. Благодаря насыщенному вкусу имбирь легко вписывается в разные блюда и не требует сложной кулинарной обработки.

Сушеный корень используют в качестве приправы к горячим блюдам, а свежий добавляют в напитки, салаты и супы. Он хорошо сочетается с овощами, особенно в простых вариантах повседневной кухни, например в овощных блюдах с имбирем, где пряность подчеркивает вкус без излишней остроты. Также имбирь используют в домашнем варенье, мармеладе и конфетах, где он дает согревающий эффект.

Куркума и золотое молоко

Еще одной специей, на которую стоит обратить внимание зимой, диетолог называет куркуму. Ее ценность связана с куркумином — веществом с антиоксидантными свойствами. Кроме того, в куркуме присутствуют цинеол и тумерон, которые благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и подавляют рост болезнетворных бактерий.

На основе куркумы можно приготовить так называемое "золотое молоко". Для этого в молоко добавляют куркуму, воду и мед, после чего смесь разогревают и томят на слабом огне 6-8 минут.

"Напиток не следует пить людям с нарушениями в работе желчевыводящих путей и желчного пузыря. Он также может вызвать изжогу", — предупредила врач-диетолог Людмила Денисенко.

Корица и кардамон для уюта и баланса

К числу "уютных" зимних специй Денисенко относит корицу. В ней содержится циннамаль, который действует как мягкий антидепрессант и помогает снизить тревожность. Именно поэтому аромат корицы часто ассоциируется с домашним теплом. Помимо этого, в специи есть цинк, железо и природный антисептик эвгенол, что делает ее актуальной в сезон простуд. Корицу добавляют в каши, напитки и выпечку.

Кардамон используется реже, однако он также заслуживает внимания. Эта острая пряность благотворно влияет на пищеварение и иммунитет, а также может смягчать приступы мигрени. Кардамон традиционно используют в кофе по-восточному, где он подчеркивает аромат напитка и сглаживает действие кофеина. Кроме того, специя часто входит в состав восточных смесей и хорошо раскрывается в блюдах вроде карри из нута.

Мускатный орех и чувство меры

Дополняет список зимних специй мускатный орех, обладающий тонизирующим действием. Он полезен для нервной системы, памяти и мужского здоровья. Обычно его используют в минимальных количествах — на кончике ножа. Лучше всего мускатный орех сочетается с мясными, рыбными и овощными блюдами, а также с грибами.

При этом диетолог подчеркивает, что чрезмерное количество специй может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта. Важно учитывать индивидуальную непереносимость и не смешивать сразу много пряностей в одном блюде.

В то же время гастроэнтеролог Екатерина Кашух напоминает о проблеме переедания, которая нередко усиливается зимой. По ее словам, постоянное чувство голода связано не с размером желудка, а с нарушением механизма насыщения. Желудок взрослого человека в пустом состоянии имеет объем около 50 мл и может временно растягиваться до 1-1,5 литра во время еды, после чего возвращается к прежним размерам. При регулярном переедании снижается чувствительность рецепторов, и сигнал о сытости поступает позже. Чтобы избежать этого, специалист советует контролировать порции, ориентируясь, например, на "метод руки", сравнивая объем пищи с ладонью или кулаком.