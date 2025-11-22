Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Запеченная рыба с морковью и луком
Запеченная рыба с морковью и луком
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 15:27

Не было сил бороться с зимней вялостью — помогла маленькая привычка, о которой большинство не вспоминает

Жирная рыба помогает поддерживать уровень витамина D зимой, сообщают диетологи

Когда осень постепенно уступает место длинной зиме, многие замечают, что бодрость исчезает быстрее обычного. Световой день короткий, погода не балует солнечными паузами, а организм словно замедляется. Одна из причин такого состояния — снижение уровня витамина D, который напрямую связан с дневным светом. К счастью, даже в сезон хмурого неба можно поддерживать его на комфортном уровне — достаточно пересобрать повседневные привычки и сделать несколько простых шагов.

Почему зимой важно помнить о витамине D

Зимой кожа почти не получает ультрафиолета, а значит — перестаёт активно вырабатывать витамин D. Этот нутриент влияет на иммунитет, настроение, здоровье костей и даже качество сна. Поэтому, если вовремя позаботиться о его источниках, можно избежать сезонной вялости и помочь телу адаптироваться к холоду.

Еда как фундамент зимнего рациона

В зимний период питание играет важную роль. Нельзя полностью восполнить витамин D только продуктами, но они становятся надёжной основой.

  1. Рыба с высоким содержанием жиров: лосось, скумбрия, сельдь, сардины.
  2. Яйца с яркими желтками.
  3. Печень — особенно трески.
  4. Молочные продукты и йогурты, в том числе обогащённые.
  5. Масла животного происхождения и сливочное масло.

Полезно добавить в меню запечённого лосося, тёплые рагу или омлеты с зеленью. Такое сочетание делает рацион насыщенным и помогает организму работать стабильнее в холодное время.

Обогащённые продукты: простой способ получить больше

Современные производители активно обогащают продукты витамином D — это удобный и доступный вариант, который не требует пересмотра рациона. Можно выбирать:

  • растительное молоко (овсяное, миндальное, кокосовое, соевое);
  • хлопья и мюсли;
  • хлеб и цельнозерновые изделия;
  • напитки, включая некоторые соки;
  • готовые перекусы для быстрого завтрака.

Такие решения особенно удобны для тех, кто предпочитает лёгкий рацион или придерживается растительного питания.

Прогулки при дневном свете

Даже зимнее солнце помогает синтезировать витамин D, если ловить его в правильное время. Достаточно уделять свету немного внимания.

  1. Выходить на улицу около полудня — в этот период максимум дневного освещения.
  2. Устраивать короткие перерывы на прогулку — даже 10-15 минут имеют значение.
  3. Проводить выходные на свежем воздухе — парк, набережная, лыжная трасса.
  4. Делать выбор в пользу открытого пространства, когда это возможно.

Любой контакт открытой кожи с дневным светом помогает организму работать естественно и мягче переносить сезонные изменения.

Добавки как поддержка в холод

В период низкой солнечной активности многие переходят на витаминные комплексы. Чаще всего выбирают витамин D3 — он усваивается особенно эффективно. Чтобы определить точную дозировку, лучше сдать анализ крови и обсудить результаты с врачом. При грамотном подходе добавки помогают выровнять настроение, укрепить иммунитет и повысить энергию уже через несколько недель.

Почему D3 часто сочетают с K2

Когда в организме повышается уровень витамина D, растёт и потребность в правильном распределении кальция. Именно витамин K2 помогает направлять его в кости, а не оставлять в мягких тканях. Многие комплексы уже соединяют эти два нутриента, предлагая сбалансированную формулу.

Движение как скрытый союзник

Активность делает тело более восприимчивым к витаминам, улучшает работу гормональной системы и повышает настроение. В холодный сезон подойдут:

  • йога или пилатес;
  • домашние упражнения с собственным весом;
  • бег, лыжи, прогулки в быстром темпе;
  • зимние тренировки на природе.

Регулярность важнее интенсивности: даже короткие занятия способны поддержать организм в тонусе.

Сравнение

Источник

Скорость усвоения

Удобство

Пример использования

Натуральные продукты

Средняя

Высокое

Рыба, яйца, молочные продукты

Обогащённые продукты

Средняя

Очень высокое

Растительное молоко, мюсли

Солнечный свет

Высокая

Среднее зимой

Прогулки днём

Добавки D3 и D3+K2

Очень высокая

Высокое

Капли, капсулы

Советы шаг за шагом

  1. Добавьте в рацион жирную рыбу 2-3 раза в неделю.
  2. Утром пейте напитки из растительного или коровьего молока, обогащённые витамином D.
  3. Выходите на улицу хотя бы на короткую прогулку в середине дня.
  4. Если чувствуете упадок сил — сдайте анализ на уровень витамина D.
  5. При необходимости выберите комплекс D3 либо D3+K2.
  6. Поддерживайте лёгкую физическую активность каждый день.
  7. Включайте в меню сезонные овощи, орехи и продукты с полезными жирами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Недостаток дневного света → ухудшение настроения → короткие прогулки даже в пасмурные дни.
  2. Скудное зимнее питание → слабый иммунитет → добавление рыбы, яиц и обогащённых продуктов.
  3. Самостоятельный выбор дозировки → риск передозировки → анализ крови + рекомендации терапевта.
  4. Пропуск тренировок → снижение энергии → домашние тренировки или йога.
  5. Игнорирование K2 при приёме высоких доз D3 → дисбаланс кальция → комплексы D3+K2.

А что если…

Если весь день проходит в помещении без возможности выйти на улицу, поможет комбинированный подход: обогащённые продукты, умеренная физическая активность и правильно подобранные добавки. Такой набор позволяет поддерживать стабильный уровень витамина D даже при минимуме света.

Плюсы и минусы

Подход

Плюсы

Минусы

Натуральные продукты

вкусно, полезно, доступно

нужно планировать рацион

Обогащённые продукты

легко внедрить в привычки

качество зависит от бренда

Прогулки

бесплатно, улучшает настроение

мало солнца зимой

Добавки

быстрый результат

нужна консультация врача

FAQ

Как выбрать добавку витамина D?
Лучше опираться на анализ крови и рекомендации врача. Из форм чаще всего выбирают D3 как наиболее эффективный вариант.

Что лучше — продукты или добавки?
Оптимально сочетать оба подхода: питание служит основой, а добавки помогают восполнить недостаток зимой.

Мифы и правда

Миф: зимой витамин D получить невозможно.
Правда: небольшие дозы ультрафиолета доступны даже в пасмурные дни.

Миф: рыба полностью закрывает потребность.
Правда: питание помогает, но не заменяет солнце и добавки.

Миф: витамин D нужен только детям.
Правда: его дефицит влияет на взрослых не меньше — от иммунитета до нервной системы.

Сон и психология

Нормальный уровень витамина D поддерживает стабильность циркадных ритмов, что улучшает качество сна. Люди, у которых он в норме, легче просыпаются, реже испытывают резкие перепады настроения и быстрее адаптируются к сезонным изменениям.

Три интересных факта

  1. Витамин D — больше гормон, чем витамин.
  2. D3 и D2 отличаются биологической активностью, и организм лучше принимает D3.

Исторический контекст

  1. В начале XX века врачи впервые заметили связь между солнечным светом и здоровьем костей у детей.
  2. Позже исследователи установили, что витамин D можно получать из пищи.
  3. В 1933 году в сельские районы по всей России поставили семена, чтобы уменьшить нехватку зерна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правильный рацион снижает нагрузку на иммунитет при простуде — диетологи сегодня в 15:39
Во время простуды ела как обычно — и состояние только ухудшалось: спасла правильная еда

Некоторые продукты способны поддержать иммунитет и ускорить восстановление во время болезни. Разбираем варианты, которые действительно помогают облегчить состояние.

Читать полностью » Фисташки обеспечивают максимальное поступление белка — врач Мохамад Али Альмасри сегодня в 7:56
Раньше думал, что все орехи одинаковы — но фисташки изменили игру: энергии хватает на весь день

Какие орехи самые полезные и почему? Эксперт разбирает преимущества популярных видов и объясняет, как грамотно включать их в ежедневный рацион.

Читать полностью » Клетчатка хурмы улучшает перистальтику кишечника — эксперт Екатерина Гузман сегодня в 6:56
Добавила хурму в завтрак — и иммунитет перестал сыпаться каждую осень: зря раньше обходила её стороной

Редкий зимний фрукт способен укреплять иммунитет, поддерживать сердце и улучшать пищеварение — нутрициолог объясняет, почему хурма так полезна для организма.

Читать полностью » Анемия может развиться у людей любого возраста — Дмитрий Карпенко сегодня в 5:03
Не знал, как избежать анемии — теперь добавляю эти продукты в свой рацион, и вот результат

Как анемия может развиваться в разном возрасте и что нужно делать для профилактики дефицита железа? Почему важно соблюдать баланс в питании, особенно с красным мясом?

Читать полностью » Тыквенные семечки укрепляют сердце и иммунитет — диетолог Дарья Русакова сегодня в 3:03
Понимаю, что тыквенные семечки — это не просто перекус: вот как они укрепляют мой иммунитет

Как тыквенные семечки могут поддержать здоровье сердца и иммунную систему, и какие риски могут быть при их неправильном употреблении?

Читать полностью » Дикорастущие ягоды содержат больше витаминов и антиоксидантов — диетолог Елена Игнатикова сегодня в 2:02
Съела рябину и облепиху — почувствовал улучшение состояния кожи и зрения за несколько дней

Дикорастущие осенние ягоды обладают множеством полезных свойств для здоровья. Узнайте, какие ягоды стоит добавить в свой рацион и чем они полезны для вашего организма.

Читать полностью » Диетические напитки могут быть столь же опасны, как и сладкие сегодня в 1:02
Пил много сладких напитков — теперь заменяю их водой с лимоном и мятой, и чувствую себя лучше

Исследования показали, что как сладкие, так и диетические напитки повышают риск заболеваний печени. Узнайте, как это связано с искусственными подсластителями.

Читать полностью » Копчёности и колбасы повышают риск рака желудка — онколог Александр Серяков сегодня в 0:07
Перешёл на свежие овощи и фрукты — теперь знаю, как это помогает защитить желудок

Как можно снизить риск рака желудка, исключив канцерогенные продукты из рациона и заменив их на полезные? Важность умеренности в питании и правильных привычках.

Читать полностью »

Новости
Дом
Зарядные устройства продолжают потреблять энергию без нагрузки — Итан Хайне
Туризм
Запад Крита выделяется горами, ущельями и драматичными видами, отмечают путешественники
Еда
Крупная соль даёт равномерный и мягкий посол красной рыбы — технологи
Дом
Жаростойкая краска полностью меняет вид камина без демонтажа — Кевин Вандер Хейд
Питомцы
Черная кошка стала символом удачи в первый день зимы — фольклористы
Спорт и фитнес
Репортёр из Нью-Йорка пробежала марафон ради благотворительности — журналисты
Питомцы
Собаки активно участвуют в создании праздничной упаковки — кинологи
Дом
Люди оценивают чистоту дома за первые пять минут — социологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet