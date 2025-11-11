Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
© commons.wikimedia.org by Dronepicr is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 15:19

5 стран, где сейчас +30°C и дешёвое жильё — россияне бронируют билеты уже сегодня

Зима в России неизменно приносит холод, снег и короткие дни. Но пока за окном дует ветер и сереет небо, где-то на другом конце света шумит тёплое море, а пальмы шелестят под ярким солнцем. Автор телеграм-канала "Тревел Тёма" рассказал, куда стоит отправиться, чтобы зима превратилась в отпуск мечты.

Хайнань — китайские Гавайи

Остров Хайнань называют "восточными Гавайями" не случайно. Здесь километры песчаных пляжей, кристально чистая вода и мягкий климат без изнуряющей жары. Туристы едут за отдыхом "всё включено" и за атмосферой спокойствия.

Местная кухня порадует любителей морепродуктов и свежих фруктов, а цены в кафе приятно удивят. Купальный сезон длится круглый год, а благодаря большому выбору бюджетных отелей, поездка на Хайнань не ударит по кошельку.

Хайнань — это идеальное место, чтобы перезагрузиться и встретить Новый год под пальмами.

Таиланд — классика зимнего побега

Таиланд остаётся любимцем зимних туристов. Тёплое море, ароматные блюда на уличных рынках, улыбчивые местные и энергия вечных праздников — всё это создаёт особую атмосферу.

От Бангкока до Пхукета и Самуи — в стране десятки направлений для любого бюджета. Прямые рейсы из многих городов делают поездку простой, а цены на еду и жильё радуют даже экономных путешественников.

Для тех, кто впервые открывает Азию, Таиланд — идеальное начало.

Вьетнам — выгодно и вкусно

Если хочется солнца и моря без лишних трат, Вьетнам — отличный выбор. Курорты Нячанг и Фантьет славятся чистыми пляжами и уютными отелями. Местные рынки манят ароматами пряных супов фо и свежих морепродуктов.

Стоимость отдыха здесь ниже, чем в Таиланде, но уровень сервиса стабильно растёт. Зимой температура держится на уровне +28°C, что делает страну прекрасным направлением для "экономичного лета".

Шри-Ланка — остров спокойствия и приключений

Шри-Ланка сочетает тёплые океанские волны и горные пейзажи с чайными плантациями. Курорты Унаватуна и Мирисса идеально подходят для отдыха у воды, а в центре острова можно отправиться на экскурсию по храмам и на знаменитое чайное плато.

Туристы всё чаще выбирают Шри-Ланку как альтернативу Таиланду — здесь меньше суеты, больше природы и духовных открытий.

На Шри-Ланке время словно замедляется: солнце мягче, а море будто разговаривает с тобой.

Египет — море круглый год

Египет остаётся самым доступным направлением для зимнего пляжного отдыха. Красное море радует дайверов прозрачностью и кораллами, а курорты вроде Шарм-эль-Шейха и Хургады предлагают отели на любой вкус.

Особенно комфортно отдыхать в бухтах, защищённых от ветра, например в Наама-Бей. Здесь всегда солнечно, а визовые правила максимально просты — достаточно оформить визу по прибытии.

Сравнение направлений

Направление

Средняя температура зимой

Виза

Особенности отдыха

Хайнань

+25°C

Безвиз

Спокойствие и недорогие отели

Таиланд

+30°C

Безвиз

Яркая культура, уличная еда

Вьетнам

+28°C

Безвиз

Дешёвый отдых, вкусная кухня

Шри-Ланка

+29°C

По прибытии

Природа и духовная атмосфера

Египет

+26°C

По прибытии

Бюджетные курорты и дайвинг

Советы шаг за шагом

  1. Выберите направление - исходя из бюджета и длительности перелёта.
  2. Заранее забронируйте жильё, особенно в популярных местах, где цены растут к новогодним праздникам.
  3. Оформите страховку - она обязательна для въезда во многие страны.
  4. Возьмите солнцезащитные средства - даже зимой экваториальное солнце активно.
  5. Скачайте офлайн-карты - пригодятся, если интернет окажется нестабильным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать самое дешёвое жильё без отзывов → Последствие: испорченный отдых из-за плохих условий → Альтернатива: бронируйте через проверенные сервисы вроде Booking или Ostrovok.
  • Ошибка: не учитывать сезон дождей → Последствие: испорченные экскурсии → Альтернатива: проверяйте климат по регионам заранее.
  • Ошибка: не брать наличные → Последствие: сложности с оплатой → Альтернатива: возьмите немного наличных долларов или евро для обмена.

А что если хочется тишины?

Если шумные курорты утомляют, можно выбрать менее популярные локации. На Хайнане это пляж Ялонг-Бей, во Вьетнаме — Фукуок, а в Египте — Сома-Бей. Эти места подойдут тем, кто ищет уединение и отдых без толп туристов.

Плюсы и минусы направлений

Страна

Плюсы

Минусы

Хайнань

Безопасно, чисто, вкусная еда

Сложности с языком

Таиланд

Много развлечений

Много туристов

Вьетнам

Дешево, дружелюбно

Иногда шумно

Шри-Ланка

Живописно, духовно

Долгий перелёт

Египет

Бюджетно, тепло

Навязчивый сервис

FAQ

Как выбрать страну для зимнего отпуска?
Ориентируйтесь на длительность перелёта, бюджет и уровень комфорта.

Сколько стоит неделя отдыха на двоих?
В среднем — от 80 до 120 тысяч рублей, включая авиабилеты и проживание.

Что лучше — Таиланд или Вьетнам?
Таиланд подойдёт для активных путешественников, Вьетнам — для тех, кто ищет спокойствие и экономию.

Мифы и правда

  • Миф: зимой в Азии идут дожди.
    Правда: в южных регионах, наоборот, стоит сухой сезон.
  • Миф: в Египте зимой холодно.
    Правда: днём до +26°C, купаться комфортно.
  • Миф: Шри-Ланка — только пляжи.
    Правда: на острове масса природных маршрутов и храмов.

2 интересных факта

  1. На Хайнане выращивают кофе и ваниль, как на Гавайях.
  2. На Шри-Ланке левостороннее движение — как в Британии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как не стать жертвой туристического кошмара: куда поехать этой зимой, чтобы не разочароваться сегодня в 0:27

Путеводитель по лучшим зимним направлениям: от горнолыжных курортов до гастрономических туров.

Читать полностью » Хотел снять дом под Новый год, а остался без вариантов: вот где ещё можно вчера в 23:28

Россияне начали массово бронировать жильё на новогодние каникулы — спрос вырос, а цены подскочили до 50%. Узнайте, какие города в топе и сколько стоит снять квартиру на праздники.

Читать полностью » Прилетел в Санью просто отдохнуть — а попал в рай, где всё по-русски и чай наливают бесплатно вчера в 22:26

Россияне активно пользуются безвизовым режимом с Китаем, введённым в сентябре 2025 года. Турпоток вырос на 60%, а Санья стала новым центром отдыха для российских туристов.

Читать полностью » Решил рискнуть и полетел через Китай — теперь знаю, что Корея того стоила вчера в 21:26

Южная Корея остаётся востребованным направлением среди россиян, несмотря на отсутствие прямых рейсов. Узнайте, почему страна продолжает привлекать туристов и как планировать поездку.

Читать полностью » Переплатил за билет, но ни секунды не пожалел: Япония перевернула моё представление об отдыхе вчера в 20:26

В 2025 году Японию посетят не менее 200 тысяч россиян. Бесплатная виза, сезон сакуры и удобные маршруты делают страну одним из самых желанных направлений для путешествий.

Читать полностью » Поехал в Коломну за пастилой — а попал в сказку: теперь хочу вернуться осенью снова вчера в 19:18

Золотая осень — лучшее время, чтобы отправиться в короткое путешествие по России. Узнайте, какие города особенно красивы в это время года и сколько стоит поездка.

Читать полностью » Ночью под ледяным ветром я шёл к вершине Африки — и встретил рассвет, который не забуду никогда вчера в 18:35

Узнайте, как покорить вершину Килиманджаро за 6 дней! Лайфхаки, советы опытного гида и личный опыт незабываемого восхождения. Раскройте все тайны.

Читать полностью » Пять мест, где природа говорит громче, чем люди: тишина, от которой мурашки вчера в 17:22

От Азорских островов до Шотландского нагорья: откройте для себя 5 мест, где тишина становится роскошью, а природа говорит громче слов. Найдите свой уголок спокойствия и перезагрузите душу.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Живая изгородь из хвойных очищает воздух и создаёт тень
Спорт и фитнес
Попробовала тренировку олимпийцев — не ожидала, что эффект будет виден уже через неделю
Красота и здоровье
После 40 кожа стала сиять, как в 25: просто добавила в уход один недооценённый компонент
Дом
Эксперты: красивая сервировка не требует дорогой посуды и сложных правил
Наука
Cell: пониженный pH в тканях снижает активность иммунной системы организма
Садоводство
Картофельный отвар как удобрение: не знали? А зря — вот как это работает
Спорт и фитнес
Повернула маршрут вспять и поняла, что всё это время тренировалась неправильно
Питомцы
Утро начинается с мурлыканья — и вы просыпаетесь раньше будильника: котозависимость делает счастливее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet