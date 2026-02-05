Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Обрезка сухих веток кустарника секатором
Елена Малинина Опубликована сегодня в 17:31

Зимой дерево выдаёт болезнь без листьев — 3 признака видно сразу, если знать куда смотреть

Зимой сад выглядит спокойным, но именно в это время легче всего понять, в каком состоянии находятся деревья. Листва уже не скрывает крону, ствол и развилки ветвей, поэтому даже мелкие повреждения становятся заметнее. К тому же холод и перепады температур часто "подсвечивают" слабые места: трещины, отслоения коры и сухие побеги. Об этом сообщает Actualno.

Почему зимний осмотр деревьев особенно полезен

В тёплый сезон многие проблемы сложно разглядеть из-за густой зелени. Зимой же дерево буквально "на виду": можно оценить форму кроны, увидеть пересекающиеся ветви, заметить раны и участки, где древесина отмирает. Это важно не только для здоровья сада, но и для безопасности — например, если ствол наклонился или крупные ветки нависают над крышей, забором или дорожкой.

Кроме того, зимняя проверка помогает заранее спланировать формирующую обрезку. В этот период хорошо видно, какие ветви трутся друг о друга, загущают крону или выглядят ослабленными. Одновременно можно убрать засохшие части, оставшиеся плоды и повреждённые побеги — всё это снижает риск болезней и нашествия вредителей весной.

Когда лучше проверять деревья

Самый удачный вариант — солнечный и сухой день. Тогда легче рассмотреть кору, заметить мелкие трещины и оценить состояние ветвей с разных сторон. Регулярные зимние осмотры позволяют вовремя принять санитарные меры и встретить весну без неприятных сюрпризов.

Три признака, что дерево может быть больным

1. Сухие листья, которые не опали

Иногда на ветках остаются мёртвые листья — это явление называют марцесценцией. Для некоторых пород оно считается нормой: так бывает у европейского бука, дуба, граба и гамамелиса. Но если сухая листва "зависла" на деревьях, которым это не свойственно (например, на клёне, ясене или плодовых), стоит насторожиться.

В таких случаях задержка листопада может быть сигналом серьёзных проблем — например, бактериального рака или вертициллёзного увядания. Эти болезни часто ослабляют растение изнутри, и внешне оно начинает вести себя не так, как обычно.

2. Отслоение и трещины коры

Зимой удобно осматривать кору: здоровая ткань должна равномерно покрывать ствол и ветви и оставаться плотной. Если кора шелушится, отслаивается, растрескивается или выглядит ломкой, это может указывать на неблагополучие.

Особое внимание стоит уделять участкам с заметными наростами или изменённой текстурой — иногда так проявляются грибковые поражения. А вертикальные трещины нередко появляются из-за морозобоин: дерево страдает от резких перепадов температуры и воздействия солнца в холодные дни.

3. Хрупкие, "мертвые" ветки

Без листьев дерево может казаться полностью неживым, хотя внутри продолжаются важные процессы. Проверить состояние ветвей можно простым способом: выбрать тонкий побег и аккуратно попробовать согнуть его.

Живая ветка обычно сохраняет упругость и слегка пружинит. Если же побег ломается почти сразу, без сопротивления, это тревожный знак — такая часть кроны уже отмерла и требует удаления, чтобы не стать источником проблем в будущем.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

