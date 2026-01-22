Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Обрезка мертвых веток в саду
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Трухин Опубликована сегодня в 12:12

Мох и лишайник на деревьях — не просто “красота”: в январе делают шаг, который спасает сезон

В январе советуют осматривать деревья без листвы на мох и сухие ветви — The Progress

В январе сад кажется застывшим, но именно сейчас проще всего увидеть, что с деревьями не так. Без листвы заметны мох, лишайник, сухие ветви и кроны, которые неожиданно стали слишком тяжёлыми для участка. Несколько ясных часов между дождями — идеальное время, чтобы спокойно оценить состояние деревьев и кустарников и наметить ранние работы. Об этом сообщает The Progress.

С чего начать осмотр участка

Зимой хорошо видно, какие растения "чистые", а какие обросли мхом и лишайником, где есть мёртвые ветки и какие деревья стали затенять грядки или выглядят уязвимыми перед штормами. Если задач много или дерево крупное, разумно подключить арбориста или ландшафтного специалиста. Но в небольшом саду часть работ реально сделать самостоятельно, если есть базовые инструменты и аккуратность.

Спящие обработки: зачем их делают и как часто

Советуют обработать лиственные деревья и кустарники смесью известковой серы и садоводческого масла три раза с интервалом примерно 2-3 недели, начиная с начала января. Смысл такой комбинации в профилактике: садоводческое масло используют против зимующих стадий насекомых, а известковая сера работает как мягкий фунгицид. Похожие рекомендации по "дормант-спрею" встречаются и в справочных материалах для садоводов: сочетание масла и известковой серы применяют в период покоя до распускания почек, чтобы снизить давление вредителей и болезней в сезоне.

Для равномерного покрытия советуют помповый распылитель и мелкий туман: обрабатывать нужно тщательно, до момента, когда раствор начинает стекать по веткам. При этом важно выбирать погоду: не работать в сильный ветер, дождь или при суровом холоде; лёгкий мороз, по описанию автора, допустим.

Для каких растений метод подходит, а где нужны исключения

Лучше всего на такие зимние обработки реагируют плодовые деревья и кустарники, а также лиственные азалии и сирень. Но есть исключения: в материале подчёркивается, что клены, калины и ореховые деревья этой смесью не опрыскивают. Для персиков и нектаринов предлагается другой подход — медь, чтобы снизить риск курчавости листьев, а также защитный "навес" из плёнки, который уменьшает намокание кроны в сырую погоду. Окно для медных обработок против курчавости обычно связывают именно с периодом покоя — после листопада и до набухания почек.

Обрезка: что можно делать сейчас, а что лучше отложить

Зима подходит для старта обрезки плодовых деревьев и ягодников: формировка и прореживание помогают качеству плодоношения. Также можно подрезать большинство вечнозелёных (кроме ели, пихты и сосны) и заняться теневыми деревьями, чтобы они оставались компактнее и лучше держали форму.

А вот с цветущими кустарниками и деревьями торопиться не стоит: у многих уже заложены почки на весеннее цветение. Логика простая — дайте им отцвести, а затем обрезайте, чтобы не лишить себя сезона цветения, особенно у гортензий, форзиции и цветущей смородины.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

