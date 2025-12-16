Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Природа зимой
Природа зимой
© https://pixabay.com by gamagapix is licensed under Free
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована вчера в 23:33

Обмотала стволы перед морозами — весной деревья выглядели как новыея от зимних морозов

Зимнее солнце с юга нагревает ствол и усиливает риск разломов

Зима становится серьёзным испытанием для молодых деревьев, особенно в первые годы после посадки. Морозы, резкие перепады температуры и яркое зимнее солнце могут привести к трещинам коры и повреждениям, которые не всегда заметны сразу, но способны замедлить рост на годы вперёд. Хорошая новость в том, что большинства проблем можно избежать с помощью простых и своевременных мер. Об этом сообщает издание "Прекрасные садовые корни".

Почему молодые деревья особенно уязвимы зимой

У молодых деревьев кора тоньше и эластичнее, чем у взрослых, поэтому она сильнее реагирует на перепады температуры. Днём солнечный свет, особенно с южной и юго-западной стороны, нагревает ствол, а ночью резкое похолодание заставляет древесину быстро сжиматься. Из-за этого возникают так называемые морозные трещины — вертикальные разломы коры, которые могут углубляться с каждым сезоном. Дополнительный стресс создают холодные ветры и пересыхание почвы.

Обмотка ствола как защита от трещин и солнечных ожогов

Один из самых эффективных способов защиты — обмотка ствола дышащими материалами. Эластичные бинты или специальные садовые обмотки защищают кору от резких перепадов температуры и зимнего солнца. Важно, чтобы материал пропускал воздух и не удерживал влагу.

Обмотку делают до первых серьёзных заморозков, начиная от основания ствола и постепенно поднимаясь вверх. Весной её обязательно снимают, чтобы избежать запревания коры и появления вредителей.

Мульчирование для сохранения тепла у корней

Корневая система страдает от холода не меньше, чем ствол. Слой органической мульчи толщиной 5-10 см из соломы, измельчённых листьев или древесной щепы помогает удерживать тепло и замедляет промерзание почвы. Мульча создаёт воздушную прослойку, которая работает как изоляция.

Важно не подсыпать мульчу вплотную к стволу: небольшой зазор предотвращает накопление влаги и гниение коры. Лучшее время для мульчирования — после первых заморозков, но до полного промерзания земли.

Глубокий полив перед зимой

Пока почва ещё не замёрзла, молодым деревьям нужен обильный полив. Хорошо увлажнённая земля дольше удерживает тепло и защищает корни от высыхания, которое часто происходит из-за холодного ветра. Поливают не у самого ствола, а по всей зоне корней, медленно и равномерно. Как только почва промёрзла, полив прекращают.

Защита от солнца с уязвимых сторон

Южная и юго-западная стороны ствола получают больше всего зимнего солнца и чаще страдают от солнечных ожогов. Мешковина, садовые экраны или специальные защитные щиты помогают снизить нагрев днём и риск резкого охлаждения ночью. Такие защиты устанавливают поздней осенью и снимают весной.

Обрезка для снижения нагрузки от ветра

Правильная обрезка перед зимой уменьшает парусность дерева. Удаляют слабые, повреждённые и пересекающиеся ветви, а также побеги, растущие внутрь кроны. Это снижает риск механических повреждений при сильном ветре и снегопадах. Работы проводят в период покоя, используя чистый и острый инструмент.

Выбор защищённого места для посадки

Место посадки во многом определяет зимостойкость дерева. Участки рядом с заборами, строениями или более крупными растениями создают естественную защиту от ветра. Даже частичное укрытие значительно снижает риск трещин коры и пересыхания.

Дополнительные меры в сильные морозы

При экстремально низких температурах молодые деревья можно временно укрывать морозной тканью или садоводческой шерстью. Эти материалы пропускают воздух и влагу, но удерживают тепло вокруг ствола и ветвей. Укрытие легко снять, когда холода отступают.

Регулярный осмотр зимой

Зимой полезно периодически осматривать стволы. Мелкие трещины или участки солнечного ожога легче исправить на ранней стадии — повторной обмоткой или усилением мульчи. Такие проверки особенно важны после резких температурных скачков.

Долгосрочный подход к защите деревьев

Выбор морозостойких пород, подходящих для вашего климата, и правильная посадка сразу снижают риск зимних повреждений. Более толстая кора и устойчивость к холоду позволяют деревьям легче адаптироваться. Грамотное размещение, защита от ветра и стабильная температура почвы работают на перспективу и помогают деревьям окрепнуть с каждым годом.

Небольшие усилия зимой способны сохранить здоровье молодых деревьев и заложить основу для их долгой и устойчивой жизни.

