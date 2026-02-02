Февраль без иллюзий и переплат: туда улетают россияне, пока остальные теряют деньги

География зимнего отдыха россиян продолжает меняться, и февраль 2026 года стал наглядным подтверждением этого процесса. Туристы все чаще отходят от привычных сценариев и активнее рассматривают альтернативные направления. При этом конкуренция между странами усиливается, а влияние цены и доступности перелетов становится решающим фактором выбора. Об этом сообщает Аналитическая служба АТОР на основе данных агрегатора туров "Слетать.ру".

Лидеры продаж: кто в фаворитах у туристов

Фактические продажи туров с заездами в феврале 2026 года показывают уверенное возвращение Египта на первую строчку рейтинга. Направление аккумулировало 26,5% всех реализованных турпакетов, заметно увеличив свою долю по сравнению с прошлым годом. Туроператоры отмечают, что спрос поддерживается не только классическим пляжным отдыхом, но и возможностью комбинировать курорты с насыщенной экскурсионной программой — например, когда туристы выбирают маршрут по Египту с посещением Каира и Луксора.

Второе место занял Таиланд с показателем 21,3%, уступив лидерство после рекордного сезона годом ранее. ОАЭ сохранили устойчивое третье место с долей 14,4%, подтверждая статус стабильного зимнего направления, особенно для коротких поездок и семейного отдыха.

Что изменилось за год

Сравнение с февралем 2025 года показывает, что рынок стал заметно более диверсифицированным. Египет усилил позиции, тогда как Таиланд потерял часть аудитории из-за высоких цен и дефицита мест в пиковый зимний месяц. При этом азиатское направление в целом не теряет привлекательности: туристы все чаще перераспределяют интерес между странами региона.

Особенно заметен рывок Вьетнама, который благодаря расширению чартерных программ поднялся с девятого на четвертое место и увеличил долю продаж до 10,5%. Параллельно усиливается интерес к Китаю, где рост бронирований связан с упрощением въезда и расширением маршрутной сетки — тенденцию подтверждает материал о том, как Китай стал быстрорастущим направлением для российских туристов в 2026 году.

Поисковый интерес и реальные покупки

Картина поисковых запросов в системе "Слетать.ру" в целом совпадает с фактическими продажами, но демонстрирует важные нюансы. Египет лидирует и по интересу, однако разрыв с другими странами здесь меньше. ОАЭ и Таиланд делят второе и третье места по запросам, хотя в реальных покупках Таиланду мешает высокая стоимость февральских туров.

Характерный пример — Мальдивы: поисковый интерес к ним стабильно выше, чем итоговая доля продаж. Туристы активно изучают предложения, но нередко отказываются от покупки после оценки бюджета. Россия в поиске занимает лишь восьмую позицию, что говорит о том, что внутренний отдых чаще выбирают уже после анализа зарубежных альтернатив.

Февраль 2026 года подтвердил, что рынок организованного туризма остается подвижным и чувствительным к ценам, логистике и формату отдыха. Лидеры меняются местами, новые направления быстро набирают вес, а предпочтения россиян становятся менее предсказуемыми. В результате география поездок расширяется, а выбор туристов все чаще определяется сочетанием доступности, климата и разнообразия впечатлений.