Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пляж
Пляж
© unsplash.com by Pedro Sucupira is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 7:47

Зимние туры выглядят выгодно — но на месте ждёт неприятный сюрприз: где зимой не стоит бронировать тур

Зимой море в Турции остывает до +16 и купание срывается

Зимние распродажи в туризме выглядят особенно заманчиво и иногда сбивают с толку даже опытных путешественников. Цены на люксовые отели, которые летом кажутся недосягаемыми, внезапно падают в несколько раз. Но за внешней выгодой часто скрываются особенности климата, из-за которых отпуск может не оправдать ожиданий. Об этом сообщает телеграм-канал "Тревел Тема".

Турция зимой: красиво, но не про пляжный отдых

Зимние туры в Турцию часто выглядят как настоящая находка. Просторные отели, высокий уровень сервиса, разнообразное питание и ухоженные территории доступны по цене, в разы ниже летней. Однако основной минус становится очевидным уже на месте. Температура воды в Средиземном море держится около +16 градусов, что исключает полноценное купание. Большинство туристов ограничиваются прогулками, спа и бассейнами с подогревом. Для тех, кто рассчитывает именно на море, такой формат может оказаться разочарованием.

Ближний Восток: дневной комфорт и холодные вечера

Эмираты, Катар и Бахрейн

На первый взгляд эти направления кажутся универсальными для зимнего отдыха. Днем температура воздуха часто поднимается до +23-25 градусов, что идеально для экскурсий и прогулок. Но с заходом солнца погода резко меняется. Вечером столбик термометра может опускаться до +12-15 градусов, и без теплой одежды находиться на улице становится некомфортно. Море в этот период также остается прохладным — около +18-20 градусов, поэтому пляжный отдых здесь скорее условный.

Карибский регион: экзотика с погодными сюрпризами

Доминикана, Куба и Мексика ассоциируются с белым песком и бирюзовым океаном. Однако зимой эти направления часто страдают от сильных ветров. Они могут быть настолько интенсивными, что выход на пляж превращается в испытание. В результате часть отпуска уходит не на океан, а на ожидание более спокойной погоды. Для тех, кто планирует расслабленный пляжный отдых, это серьезный риск.

Абхазия и Сочи: не сезон для неспешного туризма

Зимой эти курорты ориентированы в первую очередь на любителей горнолыжного отдыха. Если цель поездки — прогулки у моря и курортная атмосфера, впечатления будут сдержанными. Море остается холодным, пляжи пустынны, а значительная часть инфраструктуры работает в ограниченном режиме. Развлечений немного, и без четкого плана поездка может показаться скучной.

Египет: важно выбрать правильное место

Египет традиционно считается зимним направлением, но и здесь есть нюансы. Открытые пляжи часто подвержены сильным ветрам, из-за которых отдых у моря становится некомфортным. Оптимальным вариантом считаются отели в закрытых бухтах, где погода ощущается мягче и спокойнее.

"Выберете не тот отель — просидите весь отпуск на ветру", — отмечается в телеграм-канале "Тревел Тема".

Где зима действительно работает на туриста

Если цель — гарантированное тепло и купание без компромиссов, стоит обратить внимание на Юго-Восточную Азию и Индийский океан. Таиланд, остров Фукуок во Вьетнаме, Гоа и Шри-Ланка предлагают стабильную погоду, теплое море и широкий выбор курортов. Дополнительный плюс — снижение цен сразу после новогодних праздников, когда спрос падает, а климат остается идеальным.

Выбор зимнего направления требует не только сравнения цен, но и понимания сезонных особенностей. Иногда более дорогой перелет в "правильную" страну оказывается выгоднее дешевого тура, который не дает желаемых эмоций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Самарканд сочетает архитектуру эпохи Темура и современную городскую жизнь — гиды сегодня в 3:22
На перекрёстке эпох и маршрутов: почему этот восточный город невозможно забыть

Самарканд — древний город Шёлкового пути, где архитектурные ансамбли и традиционная кухня раскрывают историю Востока без громких слов.

Читать полностью » Ночной рынок Зыонг Донг стал главной вечерней точкой притяжения Фукуока — Турпром вчера в 22:58
Ароматы моря и огни побережья: почему вечер на Фукуоке начинается именно с рынка Зыонг Донг

Ночной рынок Зыонг Донг на Фукуоке — это еда, сувениры и атмосфера острова в одном месте. Разбираемся, зачем туристы приходят сюда каждый вечер.

Читать полностью » Монастырь Гегард вырубили в базальтовых скалах ущелья Азат вчера в 18:18
Высечены в скалах и ущельях: монастыри Армении, от которых мурашки

Армянские монастыри — это не просто история, а живые воплощения культуры. Путешествуйте по всемирному наследию и откройте глубину духовности страны.

Читать полностью » Таиланд сохранил безвизовый въезд для россиян на 60 дней в 2026 — МИД Таиланда вчера в 16:01
Власти Таиланда сняли интригу перед сезоном: правила въезда для россиян не ужесточают

Власти Таиланда решили оставить без изменений визовые условия для россиян в 2026 году. Россияне смогут находиться в стране 60 дней без визы, что подчеркивает важность остающихся туристов.

Читать полностью » Средний новогодний тур за границу оценили в 150–200 тыс рублей на человека — АТОР вчера в 15:03
Цены на Новый год за рубежом вышли на новый уровень: какой чек ждёт туристов

Новогодние каникулы за границей обойдутся россиянам в 150-250 тысяч рублей. Узнайте, сколько стоит отдых и как цены отличаются от российских туров.

Читать полностью » Рост НДС увеличит издержки турбизнеса и стоимость туров — АТОР вчера в 14:42
Цены на отдых в России в 2026 могут "взлететь", а турист — не улететь: рынок готовит сюрприз

Стоимость отдыха в России в 2026 году изменится из-за налоговой реформы и неопределенности с Анапой. Узнайте, как это повлияет на туристов и направления!

Читать полностью » Андалусию считают регионом контрастов, истории и культуры — туристы вчера в 14:39
Один регион — и сразу несколько миров: где Испания показывает характер

Андалусия раскрывается через города, где история, культура и современная жизнь переплетаются. Портовые ворота Европы, белые деревни и города искусства.

Читать полностью » ИИ анализирует спрос и находит дешёвые перелёты — путешественник Конюхов вчера в 13:03
Дорогие перелёты уходят в прошлое: путешествия перешли под контроль технологий

Искусственный интеллект помогает туристам экономить на билетах и выбирать лучшее время для поездок. Как алгоритмы меняют путешествия — в материале.

Читать полностью »

Новости
Дом
Долгое замачивание приборов из разных металлов вызывает пятна на вилках — The Spruce
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль дело о пострадавших инспекторах ДПС в Москве
Общество
Прокуратура через суд взыскала 450 тыс рублей за ДТП с подростком — прокуратура Кузбасса
СФО
Юбилейного 500-тысячного пассажира отметили на маршруте Кемерово–Барзас — Кузбасс-пригород
Россия
Дети Кировска в ЛНР получили новогодние подарки по акции — НИА-Байкал
Красота и здоровье
Бактерии кишечной палочки выявлены в лососевой икре пяти брендов — Роскачество
Еда
Слишком мелкая нарезка чеснока усиливает агрессивный аромат — Майкл Хандал
Авто и мото
Запас хода электромобилей по паспортным данным может не совпадать с реальностью — автоэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet