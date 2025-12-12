Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Новогодняя ёлка
Новогодняя ёлка
© flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 18:58

Новогодние поездки по России: один маршрут оказался настоящим сюрпризом

Санкт-Петербург, Новогодняя столица и Русский Север вошли в подборку зимних поездок по России — соцсети

Новогодняя атмосфера нередко раскрывается вдали от дома, когда привычная зима сменяется огнями незнакомого города. Поездки в декабре и январе позволяют увидеть праздник объемнее — через украшенные улицы, ярмарки, катки и старинные площади. Именно путешествия помогают почувствовать то самое настроение, которое когда-то казалось сценой из рождественских фильмов. Об этом сообщает дзен-канал "Елена Поморцева. Путешествую по России".

Санкт-Петербург — город истоков новогодней традиции

Санкт-Петербург по праву считается одним из самых выразительных новогодних направлений в России. Здесь праздничная эстетика тесно переплетена с историей, архитектурой и городскими традициями. Именно в Северной столице в 1852 году была установлена первая публичная новогодняя елка, ставшая прообразом привычного нам символа праздника.

Изначально традицию украшать ели поддерживали петербургские немцы, выходцы из Германии, которые сохраняли свои рождественские обычаи. Постепенно эта практика прижилась и среди местных жителей. Елки начали продавать на городских рынках, и вскоре наряженные деревья появились в домах самых разных слоев населения. Несмотря на временный запрет во время Первой мировой войны, традиция вернулась и прочно закрепилась в культуре.

Сегодня Санкт-Петербург в декабре и январе превращается в масштабную праздничную декорацию. Большие нарядные ели устанавливают у знаковых мест — на Дворцовой площади, рядом с Исаакиевским и Казанским соборами, на площадях и в парках. Город освещают тысячи гирлянд, которые украшают не только фасады зданий, но и мосты через Неву, а прогулки по центру нередко входят в число самых популярных новогодних маршрутов по Петербургу.

Зимой здесь работают многочисленные катки, открываются рождественские ярмарки, а культурная программа дополняется концертами и уличными фестивалями. Санкт-Петербург особенно подойдет тем, кто ценит атмосферные прогулки, музеи и классический городской формат праздника.

Новогодняя столица России — праздник каждый год в новом городе

Еще одним заметным направлением для зимнего путешествия становится Новогодняя столица России. Этот статус присваивается с 2012 года, и каждый раз его получает новый город. Почетное звание делает населенный пункт центром масштабных праздничных мероприятий и федеральных программ.

Городу-обладателю титула выделяют дополнительные средства на украшение улиц, организацию концертов, ярмарок и фестивалей. В программе обычно появляются ледовые городки, семейные активности и парады Дедов Морозов, что делает поездку особенно интересной для путешествий с детьми.

За время существования проекта новогодними столицами становились Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга, Нижний Новгород, Новосибирск, Суздаль и Киров. Каждый из этих городов предлагал собственный сценарий зимней сказки, опираясь на архитектуру и локальные традиции.

В текущем сезоне титул во второй раз получила Рязань. Праздничная программа стартует 13 декабря с церемонии открытия Новогодней столицы-2026. В городе начинают работать катки, резиденция Деда Мороза, а также проходит фестиваль "Время чудес". Мероприятия продлятся до 10 января, позволяя выбрать удобные даты для поездки.

Русский Север и поезд "Зимняя сказка" к Деду Морозу

Отдельное место среди зимних направлений занимает Русский Север. Это регион, где зима ощущается особенно ярко: устойчивый снежный покров, морозный воздух и пейзажи с деревянными домами создают образ эталонной русской зимы.

Архангельская и Вологодская области традиционно привлекают путешественников, ищущих подлинную атмосферу. Здесь сугробы — не декорация, а естественная часть пейзажа, а старинные церкви и северные крестьянские усадьбы органично вписываются в заснеженное пространство.

Ключевая новогодняя локация региона — Великий Устюг Вологодской области, официальная вотчина российского Деда Мороза. Этот город регулярно включают в подборки направлений для зимнего отдыха, наряду с такими маршрутами, как Карелия и другие популярные города для декабрьских поездок.

Одним из самых удобных способов добраться в Великий Устюг остается туристский поезд. Круиз "Зимняя сказка", организованный РЖД, рассчитан на жителей юга России и Поволжья и позволяет совместить дорогу, проживание и экскурсионную программу.

Поезда отправляются из Минеральных Вод, Краснодара, Ростова-на-Дону, Пензы и Саранска. В Великом Устюге пассажиры посещают резиденцию Деда Мороза, его терем и швейную мастерскую, гуляют по берегу реки Сухоны, осматривают древние храмы Русского Севера и участвуют в мастер-классах по изготовлению сувениров.

Дополнительную длительную остановку поезд делает в Нижнем Новгороде. Здесь путешественники посещают фабрику елочных игрушек, Нижегородский кремль, прогуливаются по купеческим кварталам и любуются панорамами замерзшей Волги. Сам поезд оборудован купейными, плацкартными вагонами и СВ, а также вагоном-душем и вагоном-рестораном, что избавляет от необходимости отдельно бронировать гостиницы и экскурсии.

Сравнение зимних направлений

Санкт-Петербург подойдет тем, кто ценит архитектуру, музеи и насыщенную городскую среду. Новогодняя столица России привлекает возможностью каждый год открывать новый город с расширенной праздничной программой. Русский Север ориентирован на путешественников, ищущих снег, традиции и ощущение настоящей зимы.

Каждое из направлений предлагает собственный формат отдыха — от самостоятельных прогулок до организованных маршрутов с продуманной логистикой.

Плюсы и минусы новогодних путешествий по России

Зимние поездки позволяют увидеть города в необычном свете и получить новые впечатления, но требуют внимательного планирования.

К преимуществам относятся:
• яркое праздничное оформление городов;
• разнообразие маршрутов — от мегаполисов до малых исторических городов;
• насыщенная событийная программа в период каникул.

Среди возможных сложностей:
• высокий спрос на билеты и размещение;
• зависимость планов от погодных условий;
• увеличение туристического потока в популярных локациях.

Советы по планированию новогоднего путешествия

  1. Определить формат поездки — короткий уикенд или длительный маршрут.

  2. Забронировать транспорт и жилье заранее.

  3. Уточнить расписание праздничных мероприятий и экскурсий.

  4. Подготовить теплую одежду и удобную обувь для прогулок.

Популярные вопросы о новогодних путешествиях по России

Как выбрать направление для поездки в декабре или январе?

Стоит учитывать формат отдыха, климат и интерес к экскурсионной или событийной программе.

Сколько стоит новогоднее путешествие по России?

Стоимость зависит от региона, транспорта и длительности поездки, при раннем бронировании расходы обычно ниже.

Что лучше выбрать — крупный город или организованный тур?

Крупные города подходят для самостоятельных прогулок, а организованные маршруты удобны для комплексного отдыха без логистических забот.

