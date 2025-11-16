Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Michael Barera is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Андрей Власов Опубликована вчера в 23:54

Неожиданные маршруты зимы: Египет, Казань или пляжи ОАЭ — где празднуют самые экономные

Зимние туры из Екатеринбурга подорожали на 15 процентов — аналитики рынка

Зимние каникулы — отличная возможность сменить обстановку, отправиться в новое место и получить яркие впечатления. Если вы еще не определились, куда поехать из Екатеринбурга в Новый год, вот несколько интересных и доступных вариантов: от уютных туров по России до пляжного отдыха за границей.

Египет: море и солнце среди зимы

  • Температура: +26…+28°C днем, море теплое, идеально для виндсерфинга и пляжного отдыха.

  • Совет: захватите теплую одежду для вечерних прогулок и экскурсий.

  • Цена: с 31 декабря по 4 января отдых обойдется от 78-80 тысяч рублей на человека.

Казань: насыщенные экскурсии по столице Татарстана

  • Формат: железнодорожный тур на 5 дней с проживанием, питанием, экскурсиями и развлечениями.

  • Стоимость: от 39 600 рублей за человека.

  • Включено: билеты на поезд, все основные расходы, программа рассчитана на погружение в атмосферу города.

ОАЭ: начало высокого сезона

  • Погода: +23…+28°C днём, ночью до +18°C — комфорт для прогулок и пляжного отдыха.

  • Стоимость тура: 76-85 тысяч рублей на человека (зависит от даты вылета и отеля).

Турция: экскурсии вместо пляжа

  • Особенности: в декабре не сезон для моря, но самое время знакомиться с древними городами, рынками и уютными улочками.

  • Совет: выгоднее всего отправиться 25 декабря — от 57 тысяч рублей на человека.

  • Фишка: насладиться турецким чаем и неспешными прогулками.

Санкт-Петербург: зимняя сказка на Неве

  • Тур: стартует 2 января, в программе — музеи, экскурсии, свободное время.

  • Продолжительность: несколько дней, с ж/д билетами и проживанием.

  • Цена: от 45 500 рублей за человека.

Итоги

Выбирайте свой формат — пляжи Египта и ОАЭ, экскурсионная Россия или городские прогулки по Турции и Питеру. Каждое направление предложит свою новогоднюю атмосферу и новые впечатления.

