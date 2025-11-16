Неожиданные маршруты зимы: Египет, Казань или пляжи ОАЭ — где празднуют самые экономные

Зимние каникулы — отличная возможность сменить обстановку, отправиться в новое место и получить яркие впечатления. Если вы еще не определились, куда поехать из Екатеринбурга в Новый год, вот несколько интересных и доступных вариантов: от уютных туров по России до пляжного отдыха за границей.

Египет: море и солнце среди зимы

Температура: +26…+28°C днем, море теплое, идеально для виндсерфинга и пляжного отдыха.

Совет: захватите теплую одежду для вечерних прогулок и экскурсий.

Цена: с 31 декабря по 4 января отдых обойдется от 78-80 тысяч рублей на человека.

Казань: насыщенные экскурсии по столице Татарстана

Формат: железнодорожный тур на 5 дней с проживанием, питанием, экскурсиями и развлечениями.

Стоимость: от 39 600 рублей за человека .

Включено: билеты на поезд, все основные расходы, программа рассчитана на погружение в атмосферу города.

ОАЭ: начало высокого сезона

Погода: +23…+28°C днём, ночью до +18°C — комфорт для прогулок и пляжного отдыха.

Стоимость тура: 76-85 тысяч рублей на человека (зависит от даты вылета и отеля).

Турция: экскурсии вместо пляжа

Особенности: в декабре не сезон для моря, но самое время знакомиться с древними городами, рынками и уютными улочками.

Совет: выгоднее всего отправиться 25 декабря — от 57 тысяч рублей на человека .

Фишка: насладиться турецким чаем и неспешными прогулками.

Санкт-Петербург: зимняя сказка на Неве

Тур: стартует 2 января, в программе — музеи, экскурсии, свободное время.

Продолжительность: несколько дней, с ж/д билетами и проживанием.

Цена: от 45 500 рублей за человека.

Итоги

Выбирайте свой формат — пляжи Египта и ОАЭ, экскурсионная Россия или городские прогулки по Турции и Питеру. Каждое направление предложит свою новогоднюю атмосферу и новые впечатления.