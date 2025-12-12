Солнце по акции: декабрьские туры в Эмираты рушат привычные цены

Тёплое море в середине зимы остаётся мечтой для многих россиян, но в этом декабре она стала заметно доступнее. По данным издания "Столица 58", туроператоры предлагают тулякам поездки в Объединённые Арабские Эмираты по ценам, которые ранее были характерны для Египта.

Неделя на море дешевле обычного

Путешествия на тёплые курорты в разгар декабря подешевели. За десять дней отдыха на двоих с перелётом можно заплатить меньше 73 тысяч рублей. Такие предложения рассчитаны на вылеты с 15 по 21 декабря, и бронировать их стоит заранее: количество мест ограничено, а спрос традиционно растёт к концу года.

Стоимость перелётов и проживания в указанный период варьируется от 73 до 109 тысяч рублей. При этом самыми выгодными направлениями стали ОАЭ и Египет, тогда как поездки во Вьетнам, Таиланд и на китайский остров Хайнань обойдутся дороже. Разница объясняется как дальностью маршрута, так и степенью популярности курортов.

Эмираты обошли Египет

В декабре 2025 года именно Объединённые Арабские Эмираты вышли на первое место по доступности пляжного отдыха. Наиболее привлекательные цены отмечаются в Фуджейре, Шардже и Рас-эль-Хайме — курортах, где туристы могут совместить отдых у моря с прогулками по старинным рынкам и современным набережным.

"Стоимость поездки в Эмираты сейчас ниже, чем обычно в высокий сезон", — отмечается в издании "Столица 58". Для путешественников это возможность сменить серую зиму на солнце и тёплый Персидский залив без ощутимого удара по бюджету.

Египет теряет позиции

Несмотря на традиционную популярность, Египет в этом сезоне уступает по цене. Турпакет на двоих с перелётом и проживанием в четырёхзвёздочном отеле Хургады по системе "всё включено" начинается от 88 тысяч рублей. Пятизвёздочные гостиницы предлагаются от 110 тысяч рублей и выше, что делает страну менее привлекательной для тех, кто ищет максимально бюджетный отдых.

Таким образом, для зимнего отпуска 2025 года лидером по соотношению цены и комфорта стали Эмираты. Если тенденция сохранится, страна может закрепить за собой статус новой "зимней классики" для российских туристов.