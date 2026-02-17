Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Молодая женщина наслаждается летним временем
Молодая женщина наслаждается летним временем
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 18:05

Зимний Вьетнам раскрывает козырь: этот город заставляет забыть о южных хитах

Тёплое море, просторные пляжи и горы на горизонте — всё это можно найти во Вьетнаме даже в конце зимы. Но пока туристы по привычке выбирают Нячанг, в центре страны набирает силу другой курорт. Дананг всё чаще называют самым недооценённым направлением сезона. Об этом сообщает Турпром.

Погода и пляжи: баланс сезона

Конец февраля в Дананге — переходное время, когда сухой сезон уже набирает обороты. Воздух держится в пределах +28…+32 °C, море прогревается до +26 °C. Ночные ливни возможны, но днём обычно солнечно и комфортно, без изнуряющей жары.

Во многом выбор курорта во Вьетнаме действительно зависит от времени года и особенностей побережья — об этом напоминает материал "Пляжный отдых во Вьетнаме зависит от сезона и курорта". Дананг в конце зимы выигрывает за счёт умеренной влажности и менее плотного туристического потока.

Главный пляж Мькэ — около 20 километров светлого песка с пологим входом в воду. Здесь спокойно купаются семьи с детьми, а при ветре можно попробовать виндсерфинг. Пространства хватает всем: нет ощущения, что лежаки стоят вплотную друг к другу, как это бывает на более популярных южных направлениях.

Городская среда и сравнение с Нячангом

Дананг — это не только море, но и полноценный город с набережной реки Хан, небоскрёбами и компактным центром. Вечером здесь гуляют по променаду, слушают уличных музыкантов и наблюдают за огненным шоу на Мосту Дракона.

Если сравнивать его с южными курортами, различия становятся заметнее. Нячанг больше ориентирован на активную городскую жизнь, тогда как Дананг предлагает спокойный ритм без перегруженности. Подробно о нюансах южного направления можно узнать в материале "Камрань ориентирован на резортный отдых, Нячанг — на городскую жизнь", где разбирается специфика побережья и формат отдыха.

От Дананга легко добраться до Мраморных гор — вход стоит 40 000 VND (примерно 110 рублей), экскурсии начинаются от 500 000 VND (около 1400 рублей). В 30 минутах езды находится Хойан, поездка на такси обойдётся примерно в 300 000 VND (около 850 рублей). Такое сочетание пляжа и исторических локаций редко встречается в пределах одного региона.

Развлечения и повседневные расходы

Золотой мост в Ba Na Hills остаётся одной из самых узнаваемых достопримечательностей. Билет стоит от 900 000 VND (примерно 2500 рублей) и включает подъём по канатной дороге и посещение тематического парка.

По выходным Мост Дракона в 20:30 устраивает бесплатное шоу с огнём и водой. Это одно из самых ярких событий в городе, которое доступно без дополнительных затрат.

Питание в конце зимы обходится в среднем около 800 000 VND в день (примерно 2200 рублей) на человека. Для сравнения, в Нячанге расходы могут достигать 880 000 VND (примерно 2400 рублей). Примерные цены выглядят так:

  1. Бан ми — 30 000 VND (примерно 85 рублей).

  2. Суп фо бо — 50 000 VND (примерно 140 рублей).

  3. Морепродукты — 150 000-300 000 VND (примерно 420-850 рублей).

  4. Фруктовый смузи — 40 000 VND (примерно 110 рублей).

  5. Вьетнамский кофе — 25 000 VND (примерно 70 рублей).

Такси из аэропорта стоит около 300 000 VND (примерно 850 рублей), аренда байка — порядка 150 000 VND в день (около 420 рублей). Разница с южными курортами не радикальная, но в сумме Дананг часто оказывается немного выгоднее.

В итоге Дананг воспринимается как альтернатива переполненным южным направлениям. Он объединяет пляжный отдых, городскую инфраструктуру и исторические маршруты в одном месте. Конец зимы усиливает его преимущества: мягкая погода, умеренные цены и спокойная атмосфера делают поездку более комфортной и предсказуемой.

