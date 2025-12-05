Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 0:58

Шри-Ланка или Вьетнам зимой? Россияне делают выбор не так, как ожидали туроператоры

Таиланд, Мальдивы и Вьетнам остаются популярными маршрутами для зимнего отдыха — Яндекс Путешествия

Те, кто планирует зимний отпуск, часто выбирают азиатские направления благодаря мягкому климату, сочетанию пляжного отдыха и ярких городов. Всё больше стран остаются доступными для туристов без оформления визы и со стабильными прямыми перелётами. При этом путешествие можно спланировать заранее, чтобы избежать лишних пересадок и изменить маршрут под личные предпочтения. Об этом сообщает дзен-канал "Яндекс Путешествия".

Таиланд: мегаполис, пляжи и насыщенная программа

Таиланд остаётся одним из самых удобных направлений, куда легко добраться из Москвы без пересадок. "Аэрофлот" отправляет прямые рейсы в Бангкок и на Пхукет, и дорога занимает примерно девять часов. Это избавляет от долгих пересадок и сложной логистики, что особенно важно при путешествии с детьми или большим багажом. Кроме того, россиянам не нужна виза при поездке до 60 дней — достаточно загранпаспорта и корректного заполнения электронной карты прибытия TDAC на официальном портале.

Пхукет выбирают в первую очередь ради пляжей. Зима — лучшее время для отдыха: море спокойное, погода ясная. Например, пляж Най Харн известен мягким песком, широким берегом и относительной уединённостью. В этом районе редко бывает слишком шумно, зато можно наблюдать регаты с парусниками и наслаждаться расслабленным ритмом. О тех, кто рассматривает популярные азиатские направления для отдыха, можно вспомнить и растущий интерес к Китаю: доля поездок увеличивается, и направление получает всё больше внимания туристов, как отмечает Китай становится всё более популярным направлением.

Бангкок же предлагает совершенно другой формат отпуска — насыщенные прогулки, современную архитектуру, рынки и храмы. Ват Арун, или храм Утренней зари, — одно из центральных мест города, где солнечные лучи отражаются в фарфоровых мозаиках на главной башне. Чайнатаун подойдёт тем, кто любит стритфуд, а парк Люмпини даёт возможность увидеть, как природа уживается с крупным бизнес-районом, и даже встретить варанов. Для семейного отдыха популярен океанариум Sea Life Bangkok Ocean World в Siam Paragon.

Мальдивы: высокая сезонность и новые варианты размещения

Прямой перелёт на Мальдивы также занимает около девяти часов, и многие путешественники выбирают это направление за предсказуемую погоду и развитую инфраструктуру курортов. До 90 дней туристам из России не требуется виза, но важно иметь бронь отеля и заполнить форму за 96 часов до вылета.

Пик сезона здесь — с ноября по апрель. Лето и начало осени считаются дождливыми месяцами, но осадки обычно кратковременны. На архипелаге появились более бюджетные варианты жилья, включая гостевые дома и мини-отели на локальных островах. Семьи и большие компании нередко выбирают курорты с развлекательной инфраструктурой. Например, на курорте Siyam World есть водные виллы со спусками-горками, а также аренда электрокаров Moke. Это делает отдых более мобильным и разнообразным.

Китай: большие города и эксперименты с безвизовым въездом

Безвизовый въезд на 30 дней для россиян действует в экспериментальном порядке с сентября 2025 года. Туристам рекомендовано оформлять медицинскую страховку, поскольку в стране высокая стоимость лечения. Из Москвы доступны прямые маршруты в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и реже — в Чэнду. Длительность перелёта колеблется от семи с половиной до девяти часов.

Чэнду знаменит заповедником, где содержатся панды. В городе множество тематических инсталляций, и сама атмосфера подчёркивает любовь региона к символу провинции. Пекин привлекает масштабными достопримечательностями, включая Запретный город и участок Великой китайской стены Бадалин. Гуанчжоу остаётся важным транспортным узлом: от него удобно продолжать путешествие по другим городам, например в Шэньчжэнь. Южная кухня региона — димсамы, морепродукты, блюда на пару — считается одной из наиболее лёгких в Китае.

Шри-Ланка: круглый год, но разные берега

Несмотря на то что многие приезжают сюда зимовать, отдых на Шри-Ланке комфортен в любое время года — важно лишь выбрать правильное побережье. С ноября по март лучше ехать на запад и юг, а с апреля по сентябрь — на восток. Прямые рейсы в Коломбо выполняет "Аэрофлот", перелёт занимает порядка восьми с половиной часов. Виза не требуется, но нужно оформить бесплатное электронное разрешение ETA.

Коломбо обычно рассматривают как транзитный город. За сутки можно посетить главные храмы, прогуляться по центру и продолжить путь к пляжам. На юго-западе острова туристов привлекают спокойные песчаные бухты, серф-споты и яркие рассветы. На Шри-Ланке много свежих фруктов, местная кухня острая, но ароматная, а жильё подходит для любого бюджета — от гостевых домов до отелей Anantara.

Вьетнам: сочетание природы, еды и активных развлечений

Вьетнам предлагает туристам выбор между динамичным Хошимином и пляжным Нячангом. Прямой перелёт занимает около десяти часов. Для поездки до 45 дней россиянам не нужна виза, а при необходимости можно воспользоваться электронной e-visa для 90-дневного однократного въезда.

Из Хошимина путешественники легко добираются до Фукуока, Муйне или Нячанга. В самом городе популярны ботанический сад и зоопарк, а также ярко-розовая католическая церковь Тань Динь. Нячанг известен развитой туристической инфраструктурой и экскурсиями, среди которых — маршрут к водопадам Бахо. Подъём местами сложный, поэтому нужна удобная обувь с нескользящей подошвой. Тем, кто ищет менее популярные, но атмосферные маршруты, часто рекомендуют 10 секретных локаций Вьетнама.

Индонезия: долгий путь, но насыщенный отдых

Самый популярный регион страны — остров Бали. "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы в Денпасар несколько раз в неделю, а перелёт занимает более 12 часов. При прилёте туристам нужна виза на 30 дней с возможностью продления и заполнение электронной декларации All Indonesia.

Бали привлекает природой, возможностями для дайвинга и большим выбором спа-центров. Такси — самый удобный способ передвижения, а автобусное сообщение подходит лишь при долгом проживании. Туристы часто комбинируют пляжи, экскурсии и занятия серфингом.

Сравнение Таиланда, Мальдив и Вьетнама

Таиланд подходит тем, кто хочет совмещать пляжный отдых с экскурсиями и большими городами. Мальдивы — вариант для тех, кто ищет спокойствие и атмосферу уединённого курорта. Вьетнам привлекает сочетанием природы, доступных цен и насыщенной гастрономии.

Советы по подготовке к поездке

  1. Проверяйте сезонность, особенно если планируете пляжный отдых.

  2. Заблаговременно оформляйте электронные документы и декларации.

  3. Берите с собой аптечку, учитывая местную кухню и климат.

  4. Используйте e-sim или местные SIM-карты для выгодной связи.

Популярные вопросы о зимнем отдыхе в Азии

1. Как выбрать направление для отпуска?
Определите, что важнее: пляжи, экскурсии, активный отдых или полное уединение.

2. Что брать с собой в Азию?
Солнцезащитные средства, аптечку, удобную обувь, адаптеры для розеток и лёгкую одежду.

3. Что лучше — отель или гостевой дом?
Это зависит от бюджета и формата путешествия. Гостевые дома доступны по цене, а отели предлагают больше сервиса и инфраструктуры.

