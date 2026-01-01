Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Armenak Margarian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 13:27

Зима в Армении оказалась совсем не тем, чем её представляли туристы

Зимой в Армении сочетают горнолыжный отдых и термальные источники — специалисты туриндустрии

Зима в Армении легко рушит стереотипы о "не сезонном" отдыхе. Здесь можно кататься на лыжах с панорамой заснеженного Арарата, вечером расслабляться в горячих источниках, а утро начинать с густого хаша. Ереван в холодные месяцы наполняется огнями, ярмарками и ароматами кофе и специй. Об этом сообщает сайт "Яндекс Путешествия".

Что важно знать перед поездкой

Для россиян въезд в Армению максимально простой. Без визы можно находиться в стране до 180 дней в году, а при авиаперелёте подойдёт как загранпаспорт, так и внутренний паспорт РФ. На сухопутной границе потребуется загранпаспорт. Связь удобнее всего организовать через eSIM или местные сим-карты, которые продаются в аэропорту и салонах операторов.

В ходу армянский драм, наличные рубли, доллары и евро легко обменять, а курс выгоднее всего искать в обменниках при супермаркетах. Карты "Мир" работают ограниченно, зато многие сервисы такси и доставки принимают оплату через приложения, что упрощает повседневные перемещения.

Ереван зимой: город, который не спит

Центр столицы компактен, и прогулки по нему зимой особенно атмосферны. Катки у Оперного театра, новогодние ярмарки и кафе с сезонными напитками создают ощущение европейского праздника. Такой формат городского отдыха всё чаще выбирают путешественники, для которых важна комфортная среда и насыщенная культурная жизнь — именно этот фактор всё чаще формирует туристическую привлекательность городов.

Зимние ярмарки в центре города — это не только сувениры и фудкорты, но и мастер-классы, музыкальные выступления и фотозоны у ёлок. Вечером Ереван остаётся живым и тёплым, даже когда температура опускается ниже нуля.

Горы, спа и горячая вода

Зимой особенно ценится контраст температур. Утром — лыжи или сноуборд, вечером — баня или термальные источники. Самые популярные горнолыжные направления — Цахкадзор и молодой курорт MYLER, где работают современные подъёмники и система искусственного оснежения. Интерес к таким форматам отдыха растёт по всему региону, а сочетание гор и релакса всё чаще становится альтернативой классическим курортам.

После активного дня многие отправляются в Анкаван или Джермук. Подобный контраст снега и горячей воды давно привлекает путешественников и в других странах — именно за это ценят зимние горячие источники как формат отдыха без спешки и суеты.

Почему зима — удачное время

Зимняя Армения объединяет активный отдых и расслабление без толп туристов. Здесь мягкий климат, доступные расстояния и ощущение уюта, которое сложно поймать в высокий сезон. Такой формат поездки подходит тем, кто ищет баланс между движением и восстановлением, не жертвуя впечатлениями.

Зима позволяет увидеть страну более спокойной и камерной, когда внимание смещается с спешки на детали — пейзажи, вкус еды и ритм города, который живёт без лишнего шума.

