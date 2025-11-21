Зимний Крым переплюнул лето — отели фиксируют наплыв отдыхающих

Резкий рост интереса к зимнему отдыху меняет привычную динамику крымского турсезона. Об этом сообщает агентство "РИА Новости", которое приводит данные о заметном увеличении спроса на размещение на полуострове в предстоящие месяцы.

Спрос, сопоставимый с летом

По оценке туроператоров, бронирования на зимний период выросли на 25-30% по сравнению с предыдущими годами. Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин подчёркивает, что текущий объём заявок уже демонстрирует тенденцию к одному из самых успешных сезонов за последние годы. По его словам, зимний поток не уступает летнему, а пик интереса ожидается в период новогодних праздников, когда путешественники стремятся совместить короткий отпуск с комфортной инфраструктурой и мягким климатом.

Рост числа заявок объясняется не только праздничными датами. Туристы ищут устойчивые варианты отдыха, где можно провести время независимо от погодных условий, а Крым в последние годы формирует именно такую модель предложения. Это позволяет расширить сезонность и сделать зимний период полноценной частью туристического календаря полуострова.

География интереса и тип размещения

Лидером спроса остаётся Ялта и всё Южное побережье, где сосредоточены современные гостиничные комплексы и развитая инфраструктура. Чуть скромнее показатели у Западного и Восточного Крыма, однако эти районы также фиксируют стабильный прирост бронирований. Туристы ориентируются на комфорт и возможности внутри отеля, поэтому большую часть заявок получают объекты формата "всё включено".

Сергей Ромашкин подчёркивает, что при выборе отдыхающих доминирует стремление к многофункциональному досугу. Туристы выбирают отели, где можно хорошо провести время даже в плохую погоду. Такой подход делает отели универсальными центрами отдыха, что особенно заметно в межсезонье.

Финансовые преимущества зимнего направления

Помимо инфраструктуры, существенную роль играет и ценовой фактор. Стоимость отдыха на полуострове в среднем на 3-4% ниже, чем в соседних регионах, что усиливает привлекательность зимних поездок. Для семейных туристов и тех, кто планирует длительное проживание, это становится важным аргументом при бронировании.

Снижение ценового порога в сочетании с расширяющимся перечнем сервисов формирует устойчивый интерес к зимнему туру. Так что Крым постепенно укрепляется в статусе круглогодичного направления, способного предложить конкурентные условия и разнообразный формат отдыха.