Девушка
Девушка
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 12:53

Семьи штурмуют Архыз к праздникам: отели стремительно заполняются, времени на выбор почти не осталось

Спрос на поездки в горы вырос на февральские и мартовские праздники — аналитики

Горнолыжный курорт Архыз готовится к заметному росту числа гостей в период февральских и мартовских праздников. Интерес к поездкам на эти даты уже сейчас превышает прошлогодние показатели, а спрос продолжает расти по мере приближения выходных. При этом участники рынка отмечают, что курорт подошёл к сезону более подготовленным, чем год назад. Об этом сообщает tonkosti.ru.

Спрос растёт, но места ещё есть

По данным национального туроператора "Алеан", бронирования туров в Архыз на 23 Февраля и 8 Марта увеличились примерно на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с устойчивым интересом к внутреннему туризму и популярностью горных направлений, которые всё чаще рассматриваются как альтернатива зарубежным поездкам.

Дополнительным фактором стало расширение номерного фонда: за последний год в Архызе появилось больше объектов размещения, что позволило избежать острого дефицита свободных номеров. Однако полная загрузка всё же не за горами. Уже к 10 февраля часть отелей может быть полностью забронирована на даты, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Что касается 8 Марта, свободные варианты размещения, по оценкам специалистов, начнут стремительно сокращаться во второй половине февраля.

"Гендерные праздники остаются датами высокого спроса для Архыза. Загруженность объектов размещения на это время будет превышать 90 %. За счет благоприятных для катания погодных условий показатели бронирований на 23 Февраля и 8 Марта могут быть лучше, чем по новогодним заездам, когда на спросе сказалась декабрьская малоснежность", — заявили в пресс-службе "Алеан".

Семейный формат и зимние предпочтения туристов

Представители курорта отмечают, что в праздничные дни основную часть туристов традиционно составляют семьи. Этот тренд характерен для большинства российских горнолыжных направлений и подтверждается общей статистикой по рынку, где фиксируется рост интереса к зимнему отдыху внутри страны.

С начала сезона на склонах Архыза заметно увеличилось число детей, осваивающих лыжи и сноуборд. Сейчас доля юных спортсменов среди всех катающихся составляет около 20 %. Аналогичную картину эксперты наблюдают и на других популярных курортах, включая Шерегеш, который остаётся одним из ориентиров для сравнения по загрузке и ценам, в том числе в сегменте бюджетной поездки в Шерегеш.

Стоимость размещения в праздничные даты

Цены на проживание в Архызе в период февральских и мартовских праздников зависят от категории отеля и уровня сервиса. В экономсегменте размещение на двоих с завтраками сейчас доступно в диапазоне 7-10 тысяч рублей в сутки. Такие варианты особенно востребованы у семей, планирующих короткие поездки на выходные.

Гостиницы среднего уровня предлагают номера по цене 11-15 тысяч рублей в сутки на двоих с включённым завтраком. Более высокий ценовой сегмент представлен отелями с расширенной инфраструктурой и дополнительными услугами, где стоимость проживания достигает 18-25 тысяч рублей в сутки.

Архыз на фоне роста горнолыжного туризма

Эксперты туристического рынка отмечают, что Архыз входит в число курортов с самой устойчивой динамикой развития. Он выигрывает за счёт современной инфраструктуры, стабильных погодных условий и расширяющегося номерного фонда. Эти факторы укладываются в общую тенденцию, согласно которой горнолыжные курорты России в высокий сезон демонстрируют рост турпотока не менее чем на 10 %.

В результате Архыз всё чаще рассматривается не только как альтернатива зарубежным направлениям, но и как один из ключевых центров зимнего отдыха внутри страны. Повышенный интерес к праздничным датам подтверждает, что курорт закрепил за собой статус одного из самых востребованных горных направлений России.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

