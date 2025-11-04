Россияне массово переходят на шины-липучки — что изменилось в шиповках
Интерес к нешипованным зимним шинам в России в 2025 году достиг рекордного уровня. Если раньше многие водители с наступлением холодов предпочитали проверенные временем шипованные покрышки, то теперь всё больше автомобилистов делают выбор в пользу современных фрикционных моделей. По данным "Авито Авто", в сентябре продажи "липучек" выросли сразу на 22% по сравнению с прошлым годом — и эта тенденция явно не случайна.
Почему "липучки" становятся популярнее
Рынок зимних шин в России давно поделен между двумя лагерями: приверженцами шипованных моделей и сторонниками нешипованных. Первые ценят надёжное сцепление на гололёде, вторые — комфорт и тишину при езде по сухому асфальту. Сегодня же баланс постепенно смещается в пользу фрикционных решений. Причин несколько.
Во-первых, климат. Мягкие зимы последних лет делают использование шипов менее оправданным — особенно в мегаполисах, где дороги оперативно очищают от снега. Во-вторых, растёт число автомобилей с системой полного привода, способных уверенно чувствовать себя на заснеженных трассах без дополнительного "железного" усиления сцепления. И, наконец, современная технология компаунда и ламелизации протектора вывела "липучки" на совершенно новый уровень эффективности.
Доля рынка: шипы пока впереди, но тренд очевиден
Несмотря на бурный рост интереса к фрикционным шинам, шипованные модели всё ещё занимают лидирующие позиции — 37% всех продаж зимних шин на платформе. На нешипованные приходится 24%, а оставшиеся 39% делят между собой универсальные и всесезонные варианты. Однако именно динамика роста говорит сама за себя: за год "липучки" увеличили долю быстрее любых других категорий.
Лидеры рынка: Continental, Pirelli и Michelin в игре
Среди брендов наиболее впечатляющий рывок продемонстрировала Continental - спрос на её нешипованные модели вырос сразу на 69%. Второе место заняла Michelin (+25%), а следом — Pirelli (+16%). Эти компании активно инвестируют в разработку новых составов резины, способных сохранять эластичность даже при минусовых температурах.
Топ-5 брендов фрикционных шин по продажам в России выглядит так:
-
Triangle — 15%
-
Pirelli — 9%
-
Continental — 6%
-
Yokohama — 6%
-
Michelin — 5%
Что происходит с шипованными шинами
Сегмент классических зимних шин со шипами остаётся стабильным. Здесь лидерство удерживает всё та же Continental (+54%), следом идут Triangle (+9%) и Michelin (+3%). По доле рынка ситуация следующая:
-
Pirelli — 10%
-
Triangle — 7%
-
Michelin — 5%
-
Continental — 4%
-
Yokohama — 4%
Сравнение: шипованные vs фрикционные
|Параметр
|Шипованные
|Фрикционные
|Сцепление на льду
|Отличное
|Умеренное
|Поведение на сухом асфальте
|Шум, быстрый износ
|Тихо и комфортно
|Экономия топлива
|Средняя
|Лучше на 3-5%
|Уровень шума
|Высокий
|Низкий
|Ресурс при городской эксплуатации
|Ниже
|Выше
Как выбрать зимнюю резину шаг за шагом
-
Оцените климат своего региона. Если зима снежная и часты обледенелые участки, выбирайте шипы. В центральной России и на юге "липучки" подойдут идеально.
-
Учитывайте тип автомобиля. Кроссоверам и SUV с AWD вполне хватит фрикционных шин.
-
Проверьте дату производства. Срок службы зимней резины — не более 5 лет.
-
Смотрите на рисунок протектора. Для города — направленный, для трассы — асимметричный.
-
Не экономьте на установке. Балансировка и правильное давление продлевают жизнь покрышкам.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка дешёвых "липучек" неизвестного бренда.
Последствие: плохое сцепление на мокром снегу.
Альтернатива: модели среднего класса от Hankook или Toyo.
-
Ошибка: установка шипованных шин в южных регионах.
Последствие: ускоренный износ и шум.
Альтернатива: фрикционные Nokian Hakkapeliitta R5 или Continental VikingContact 7.
-
Ошибка: несвоевременная смена резины.
Последствие: падение управляемости.
Альтернатива: переобувка при +7 °C.
А что если зима неожиданно суровая?
Если прогноз погоды подведёт и ударят морозы, современные фрикционные шины не оставят водителя в беде. Их состав и структура протектора рассчитаны на диапазон температур до -30 °C. Главное — поддерживать правильное давление и избегать резких манёвров.
Плюсы и минусы
|Категория
|Плюсы
|Минусы
|Шипованные
|Максимальное сцепление на льду; уверенность в гололёд
|Повышенный шум, вред для асфальта
|Фрикционные
|Комфорт, тишина, экономичность, долговечность
|Меньше эффективность на чистом льду
FAQ
Как выбрать шины для кроссовера?
Лучше остановиться на нешипованных моделях с маркировкой SUV и усиленным кордом.
Сколько стоят хорошие "липучки"?
Средняя цена комплекта — от 40 000 ₽ за брендовые модели среднего уровня.
Что лучше для Москвы — шипы или "липучки"?
Для городской езды предпочтительнее фрикционные: дороги очищают быстро, а комфорт и тишина важнее.
Мифы и правда
Миф 1: фрикционные шины бесполезны на льду.
Правда: современные "липучки" с 3D-ламелями обеспечивают устойчивость даже на укатанном снегу.
Миф 2: шипы всегда безопаснее.
Правда: на сухом асфальте шипованные шины увеличивают тормозной путь.
Миф 3: нешипованные быстро изнашиваются.
Правда: при правильной эксплуатации они служат дольше — до 70 000 км.
Интересные факты
-
Современные фрикционные шины способны удерживать эластичность при -40 °C.
-
В Европе шипованные модели запрещены в 14 странах.
-
На тестах АвтоРевю "липучки" Continental VikingContact 7 показали тормозной путь всего 35 м на льду.
Исторический контекст
Первые фрикционные шины появились в Японии в 1980-х годах, когда местные производители начали искать альтернативу шумным шипам. В Россию технология пришла в начале 2000-х, но массовое признание получила лишь в последние пять лет. Именно развитие полимерных смесей и появление адаптивных протекторов сделали "липучки" полноценным зимним решением.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru