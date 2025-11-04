Россияне массово переходят на шины-липучки — что изменилось в шиповках

Интерес к нешипованным зимним шинам в России в 2025 году достиг рекордного уровня. Если раньше многие водители с наступлением холодов предпочитали проверенные временем шипованные покрышки, то теперь всё больше автомобилистов делают выбор в пользу современных фрикционных моделей. По данным "Авито Авто", в сентябре продажи "липучек" выросли сразу на 22% по сравнению с прошлым годом — и эта тенденция явно не случайна.

Почему "липучки" становятся популярнее

Рынок зимних шин в России давно поделен между двумя лагерями: приверженцами шипованных моделей и сторонниками нешипованных. Первые ценят надёжное сцепление на гололёде, вторые — комфорт и тишину при езде по сухому асфальту. Сегодня же баланс постепенно смещается в пользу фрикционных решений. Причин несколько.

Во-первых, климат. Мягкие зимы последних лет делают использование шипов менее оправданным — особенно в мегаполисах, где дороги оперативно очищают от снега. Во-вторых, растёт число автомобилей с системой полного привода, способных уверенно чувствовать себя на заснеженных трассах без дополнительного "железного" усиления сцепления. И, наконец, современная технология компаунда и ламелизации протектора вывела "липучки" на совершенно новый уровень эффективности.

Доля рынка: шипы пока впереди, но тренд очевиден

Несмотря на бурный рост интереса к фрикционным шинам, шипованные модели всё ещё занимают лидирующие позиции — 37% всех продаж зимних шин на платформе. На нешипованные приходится 24%, а оставшиеся 39% делят между собой универсальные и всесезонные варианты. Однако именно динамика роста говорит сама за себя: за год "липучки" увеличили долю быстрее любых других категорий.

Лидеры рынка: Continental, Pirelli и Michelin в игре

Среди брендов наиболее впечатляющий рывок продемонстрировала Continental - спрос на её нешипованные модели вырос сразу на 69%. Второе место заняла Michelin (+25%), а следом — Pirelli (+16%). Эти компании активно инвестируют в разработку новых составов резины, способных сохранять эластичность даже при минусовых температурах.

Топ-5 брендов фрикционных шин по продажам в России выглядит так:

Triangle — 15% Pirelli — 9% Continental — 6% Yokohama — 6% Michelin — 5%

Что происходит с шипованными шинами

Сегмент классических зимних шин со шипами остаётся стабильным. Здесь лидерство удерживает всё та же Continental (+54%), следом идут Triangle (+9%) и Michelin (+3%). По доле рынка ситуация следующая:

Pirelli — 10%

Triangle — 7%

Michelin — 5%

Continental — 4%

Yokohama — 4%

Сравнение: шипованные vs фрикционные

Параметр Шипованные Фрикционные Сцепление на льду Отличное Умеренное Поведение на сухом асфальте Шум, быстрый износ Тихо и комфортно Экономия топлива Средняя Лучше на 3-5% Уровень шума Высокий Низкий Ресурс при городской эксплуатации Ниже Выше

Как выбрать зимнюю резину шаг за шагом

Оцените климат своего региона. Если зима снежная и часты обледенелые участки, выбирайте шипы. В центральной России и на юге "липучки" подойдут идеально. Учитывайте тип автомобиля. Кроссоверам и SUV с AWD вполне хватит фрикционных шин. Проверьте дату производства. Срок службы зимней резины — не более 5 лет. Смотрите на рисунок протектора. Для города — направленный, для трассы — асимметричный. Не экономьте на установке. Балансировка и правильное давление продлевают жизнь покрышкам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка дешёвых "липучек" неизвестного бренда.

Последствие: плохое сцепление на мокром снегу.

Альтернатива: модели среднего класса от Hankook или Toyo.

Ошибка: установка шипованных шин в южных регионах.

Последствие: ускоренный износ и шум.

Альтернатива: фрикционные Nokian Hakkapeliitta R5 или Continental VikingContact 7.

Ошибка: несвоевременная смена резины.

Последствие: падение управляемости.

Альтернатива: переобувка при +7 °C.

А что если зима неожиданно суровая?

Если прогноз погоды подведёт и ударят морозы, современные фрикционные шины не оставят водителя в беде. Их состав и структура протектора рассчитаны на диапазон температур до -30 °C. Главное — поддерживать правильное давление и избегать резких манёвров.

Плюсы и минусы

Категория Плюсы Минусы Шипованные Максимальное сцепление на льду; уверенность в гололёд Повышенный шум, вред для асфальта Фрикционные Комфорт, тишина, экономичность, долговечность Меньше эффективность на чистом льду

FAQ

Как выбрать шины для кроссовера?

Лучше остановиться на нешипованных моделях с маркировкой SUV и усиленным кордом.

Сколько стоят хорошие "липучки"?

Средняя цена комплекта — от 40 000 ₽ за брендовые модели среднего уровня.

Что лучше для Москвы — шипы или "липучки"?

Для городской езды предпочтительнее фрикционные: дороги очищают быстро, а комфорт и тишина важнее.

Мифы и правда

Миф 1: фрикционные шины бесполезны на льду.

Правда: современные "липучки" с 3D-ламелями обеспечивают устойчивость даже на укатанном снегу.

Миф 2: шипы всегда безопаснее.

Правда: на сухом асфальте шипованные шины увеличивают тормозной путь.

Миф 3: нешипованные быстро изнашиваются.

Правда: при правильной эксплуатации они служат дольше — до 70 000 км.

Интересные факты

Современные фрикционные шины способны удерживать эластичность при -40 °C. В Европе шипованные модели запрещены в 14 странах. На тестах АвтоРевю "липучки" Continental VikingContact 7 показали тормозной путь всего 35 м на льду.

Исторический контекст

Первые фрикционные шины появились в Японии в 1980-х годах, когда местные производители начали искать альтернативу шумным шипам. В Россию технология пришла в начале 2000-х, но массовое признание получила лишь в последние пять лет. Именно развитие полимерных смесей и появление адаптивных протекторов сделали "липучки" полноценным зимним решением.