Шипованные и нешипованные зимние шины
Иван Рогов Опубликована сегодня в 14:19

Пластмассовая резина вместо мягкого хода: ошибки хранения превращают шины в опасный мусор

В прошлый вторник коллега приехал на шиномонтаж с парой шин, у которых протектор выглядел ещё вполне живым, но состав смеси превратился в подобие пластмассы. Ещё пара сезонов в неотапливаемом гараже — и баллоны пошли бы трещинами, обнажая корд. Типичная история: мы тратим приличные суммы на покупку резины, рассчитывая на долгие годы верной службы, но в итоге отправляем комплект на утилизацию раньше положенного срока. Зимние покрышки — это сложная полимерная композиция, чувствительная к ультрафиолету и влаге, а не просто куски каучука, которые можно бросить в любом углу до декабря.

"Многие владельцы ошибочно полагают, что заявленный производителем срок службы — это константа. На практике же жизнь шины часто сокращается из-за элементарной беспечности в межсезонье. Если игнорировать базовые условия хранения, состав теряет свою исходную эластичность, и колесо начинает стареть преждевременно. Это не только потеря характеристик, но и прямой риск безопасности на зимней трассе".

Технический специалист Иван Рогов

Главные враги полимеров

Солнечный свет и скачки температуры — худшие спутники зимних колес, пока они дожидаются своего часа. Хранение на открытом солнце провоцирует фотодеградацию полимеров, из-за которой резиносмесь грубеет и покрывается сетью микротрещин. Именно поэтому балкон или открытая площадка гаража — худшие места для подобных "каникул".

Герметичные пластиковые пакеты также приносят больше вреда, чем пользы, если внутри скапливается конденсат. В условиях замкнутого пространства избыточная влага оседает на корде, вызывая потемнение и потенциальную коррозию армирующих элементов. Чтобы продлить жизнь комплекта, обеспечьте циркуляцию воздуха и выберите для хранения тёмное сухое помещение с минимальными перепадами климата.

Помимо климатических условий, важно положение при хранении. Если вы держите шины без дисков, их следует укладывать строго в вертикальном положении, регулярно прокручивая. В сборе на дисках — наоборот, лучше положить горизонтально или подвесить за центральное отверстие. О том, как важно не экономить на качестве и выборе самих изделий, подробно расписано в материале про риски при покупке резины.

Грамотная эксплуатация

Зимняя езда полна неочевидных нагрузок, например, резких термических шоков. Представьте машину, которая целый день простояла при двадцатиградусном морозе, а затем резко въехала в тёплый бокс или паркинг. Такие "аттракционы" ускоряют деструкцию материала, делая его хрупким.

Контроль давления — ещё один фактор, который часто недооценивают. Недокачанная шина сильнее деформируется при каждом обороте, что приводит к избыточному нагреву внутренних слоёв протектора. Это пагубно влияет на ресурс, превращая качественный состав в пересушенную субстанцию, которая хуже держит дорогу.

Помните, что состояние элементов ходовой части напрямую коррелирует с долговечностью шин. Вибрации, о которых предупреждают эксперты в статье про причины вибрации руля, могут свидетельствовать не только о проблемах с балансировкой, но и о начинающемся неравномерном износе, который губит протектор всего за один сезон.

Техническая гигиена

Сход-развал — это не просто настройка автомобиля, а фундамент безопасности шин. Даже минимальные отклонения углов установки колес заставляют резину работать "на излом", создавая дополнительные области трения. Изношенный протектор не только скользит на гололеде, но и значительно снижает ликвидность автомобиля, когда приходит время его продавать.

Не забывайте про аккуратный стиль вождения в период "прикатки" новых покрышек. Агрессивные старты с пробуксовкой на асфальте буквально вырывают мягкие ламели, которые жизненно важны для сцепления при минус двадцати. Относитесь к колёсам как к сложному инженерному узлу, состояние которого отражается на работе всех систем — от тормозов до трансмиссии.

В современных условиях, когда рынок лихорадит и модели быстро сменяются, как описано в обзоре про китайский автопром, бережное отношение к имеющимся комплектующим становится важнее, чем когда-либо. Если следить за резиной, она уверенно прослужит 5-6 лет, что почти вдвое превышает стандартный срок жизни комплекта при халатном обращении.

"Регулярная балансировка — это база, которую многие игнорируют, списывая биение на колдобины. Однако даже незаметное глазу отклонение в геометрии ускоряет износ протектора в разы. К тому же, правильный подбор технических жидкостей и грамотно настроенная подвеска помогают беречь сцепление шин с покрытием. Ухоженный автомобиль всегда требует меньше вложений в долгосрочной перспективе, так как каждый компонент работает в штатном режиме".

Аналитик надежности транспорта Дмитрий Сафронов

FAQ

Влияет ли стиль вождения на износ шин?
Безусловно. Резкие ускорения и экстренные торможения перегревают резину и разрушают структуру ламелей.

Нужно ли хранить шины на дисках?
Это предпочтительный вариант. Шины на дисках лучше сохраняют форму и защищают внутреннюю поверхность от попадания грязи.

Как часто нужно делать балансировку?
Минимум раз в сезон при каждой смене комплекта или при установке новых покрышек на диски.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

