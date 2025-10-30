Зимняя резина, которая меняет всё: как Челябинск отказался от шипов и на чем теперь ездят уральцы

В сентябре 2025 года в Челябинске продажи зимних нешипованных шин увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако, несмотря на рост популярности нешипованных покрышек, шипованные шины продолжают оставаться в числе фаворитов среди автовладельцев. На них приходится 37% всех продаж, в то время как на нешипованные — 24%, сообщает пресс-служба "Авито Авто".

Нешипованные шины: популярность Michelin и других брендов

Особое внимание стоит уделить продажам нешипованных шин. Заметный рост показала модель Michelin, продажи которой в Челябинске увеличились в 2,5 раза. Средняя стоимость комплекта из четырех шин этого бренда составила 36 000 рублей.

"В Челябинске из нешипованных моделей заметнее всего выросли продажи шин марки Michelin — в 2,5 раза. Новый комплект из четырех покрышек этого бренда в среднем стоил 36 000 рублей", — сообщили в пресс-службе.

Также стоит отметить, что на втором месте по популярности находятся шины марки Triangle. Продажи данной модели увеличились на 68%, а стоимость комплекта составила 10 000 рублей. На третьем месте — шины Yokohama, которые продаются за 18 000 рублей. Продажи шин Yokohama выросли на 44%.

Причины роста популярности нешипованных шин

Фрикционные (нешипованные) шины становятся все более востребованными, и этому есть несколько причин. Во-первых, изменения климата: зимы в последние годы стали менее холодными и снежными, что делает использование нешипованных шин более удобным. Во-вторых, с увеличением числа полноприводных автомобилей на дорогах Челябинска, стало легче управлять именно на нешипованной резине.

Шипованные шины: продажи Triangle и Yokohama

Несмотря на рост интереса к нешипованным моделям, шипованные покрышки также показывают отличные результаты. В частности, шины Triangle для зимнего сезона стали одними из самых популярных. Продажи этой модели увеличились на 87%, а стоимость комплекта составила 13 000 рублей.

Кроме того, шины Yokohama также показали рост на 2%. Новый комплект шипованных покрышек этой марки стоит в среднем 24 000 рублей.