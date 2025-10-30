Без шипов, но с прорывом: какие шины лидируют на рынке Екатеринбурга

В Екатеринбурге наибольшей популярностью среди зимних шин пользуются фрикционные (нешипованные) модели бренда Triangle и шипованные шины Pirelli. Эти данные были предоставлены пресс-службой "Авито", которая проанализировала продажи за последний год.

Лидеры по продажам среди зимних шин

На российском рынке зимних шин, по данным "Авито", наблюдается рост популярности нешипованных моделей. В Свердловской области бренды Triangle и Pirelli уверенно занимают лидирующие позиции.

"По доле продаж среди новых нешипованных моделей на первом месте — бренд Triangle (доля продаж 13% в своей категории), а среди шипованных — Pirelli (10%)", — сообщили в пресс-службе платформы.

Кроме того, среди самых популярных фрикционных шин в Екатеринбурге также можно встретить модели от Pirelli (12%), Yokohama (10%), Continental (5%) и Michelin (3%). Примечательно, что за год значительно выросли продажи шин бренда Continental — на 65%. Стоимость комплекта из четырех шин этого бренда в среднем составила 16 тысяч рублей.

Рост популярности шипованных шин Triangle

Если говорить о шипованных шинах, то в топе популярности также оказались модели от брендов Yokohama (5%), Michelin (4%), Continental (3%) и Triangle (3%). Шины Triangle показали самый заметный рост — на 9%. Средняя цена шипованного комплекта этих шин составила около 8 тысяч рублей.

Тренды рынка зимних шин

Интересно, что продажи зимних шин в Екатеринбурге продолжают расти. В сентябре продажи новых нешипованных шин выросли на 10% по сравнению с прошлым годом, в то время как продажи шипованных моделей остались почти на том же уровне. Однако шипованные шины все еще остаются на первом месте — на них приходится 37% всех продаж, тогда как на нешипованные — 24%.