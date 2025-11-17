Первый снег и первый кризис: опрос показал, кто превращает дороги в ловушку

Когда в Москве и Подмосковье в минувшие выходные впервые выпал снег, многие автомобилисты столкнулись с привычной дилеммой: успели ли они сменить летние шины на зимние? Первый снег в этом году пришёл с опозданием примерно на месяц, и не все водители смогли подготовиться к изменившимся погодным условиям. Как результат — резкое увеличение числа ДТП на дорогах региона и массовое обсуждение зимней безопасности среди автовладельцев.

Кто сменил шины вовремя

Большинство респондентов портала Авто Mail — около 84% — уже перешли на зимние шины к моменту первого снегопада. Эти водители уже смогли оценить преимущества подготовленного автомобиля на скользкой дороге. Как показало исследование, 83% из них в выходные выехали на своих машинах по делам, наслаждаясь безопасной ездой даже в первых снежных условиях.

Кто рискует на летней резине

Однако не все смогли подготовиться к зиме. Более 14% участников опроса сообщили, что не успели поменять шины. Среди них есть две категории водителей: 6% из них пока не представляют угрозы для других, так как просто не выезжали на дороги. Но оставшиеся 8% всё-таки решились сесть за руль на неподходящей резине.

Это объясняет рост аварий в регионе после первого снегопада. Вождение на летней резине в таких условиях особенно опасно: тормозной путь увеличивается, риск заноса растёт, а реакция на неожиданные препятствия становится критически важной.

Автомобилисты, которые не ездят зимой

Отдельная группа — это водители, которые полностью оставляют автомобиль "на приколе" до весны. Таких участников опроса оказалось всего 1,5%. Эти автовладельцы предпочитают не рисковать и ждут устойчивого потепления, прежде чем снова садиться за руль.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к зиме

Проверить состояние шин и убедиться, что рисунок протектора соответствует требованиям зимнего сезона. Своевременно записаться на шиномонтаж — в первые дни снега многие сервисы перегружены. Проверить давление в шинах и при необходимости подкачать их до рекомендуемого уровня. Осмотреть тормозную систему и антифриз, чтобы автомобиль был полностью готов к морозам. Держать в машине комплект для экстренных случаев: щётку, скребок, тёплое одеяло и аптечку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: езда на летних шинах.

Последствие: увеличение риска ДТП, потеря контроля на скользкой дороге.

Альтернатива: своевременная смена резины и планирование выездов.

А что если…

Если снег выпадет неожиданно, а шины не сменены, лучше отложить поездки или использовать общественный транспорт. Даже кратковременное движение на летних шинах по свежему снегу повышает вероятность заноса и аварий.

FAQ

Вопрос: как выбрать зимние шины для своей машины?

Ответ: обратить внимание на размер, тип протектора и индекс скорости, рекомендованный производителем.

Вопрос: сколько стоит замена резины в Москве?

Ответ: средняя стоимость шиномонтажа с балансировкой колеблется от 1 500 до 3 500 рублей за комплект.

Вопрос: что лучше — шипованные или нешипованные шины?

Ответ: шипованные подходят для обледенелых дорог, нешипованные — для мокрого снега и городских условий, где лед менее критичен.

Мифы и правда