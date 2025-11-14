Проблемы с ДТП и летними шинами: штрафы, ответственность и суды — что важно знать

С приближением зимы водителям стоит задуматься о безопасности и подготовке автомобилей к холодному сезону. Одним из обязательных шагов является смена летних шин на зимние, что не только важно для безопасности, но и необходимо для соблюдения правил дорожного движения. С 1 декабря в России вступает в силу официальное требование о запрете на использование летних покрышек в зимний период. Ожидается, что инспекторы будут строго следить за этим, а водителям, не успевшим сменить шины, грозят штрафы и даже проблемы в случае ДТП.

Вопрос о том, какова степень ответственности водителей, которые не сменили летние шины на зимние, особенно в случае аварии, вызывает много споров. С помощью юристов, мы разобрались, какие санкции могут быть наложены на водителей, и насколько использование летних шин зимой может повлиять на исход ДТП.

Что грозит водителю за использование летних шин зимой?

Согласно Постановлению Правительства № 837, с 1 декабря запрещается передвигаться на летних шинах. Это положение касается как автомобилей с обычными летними покрышками, так и тех, которые оснащены зимними шинами без шипов в период зимы.

Как пояснила юрист компании "Правокард" Юлия Шпагина, нарушение правил сезонной смены шин карается штрафом по статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Он составляет 500 рублей. Также возможно предупреждение, но далеко не каждый водитель может рассчитывать на лояльность инспекторов. Важно отметить, что использование летних шин не только на одной оси автомобиля — это тоже нарушение. Даже если на передней оси установлены зимние шины, а на задней — летние, это создаёт опасность из-за неравномерного сцепления с дорогой.

Однако существуют исключения, например, если в какой-то момент на автомобиле установлена запаска.

Как использование летних шин может повлиять на исход ДТП?

Если же дело доходит до аварии, то важно разобраться, как использование летних шин может быть связано с произошедшим ДТП. Шпагина объясняет, что, несмотря на то, что использование несезонных шин может повлиять на результат аварии, оно не будет являться основным фактором в установлении вины.

"Как самостоятельное и единственное доказательство виновности правонарушителей оно не применяется, поскольку доказать наличие прямой причинно-следственной связи факта ДТП с одним лишь нарушением сезонности шин проблематично, на практике оно обязательно идёт в совокупности с иными нарушениями", — пояснила юрист.

Это означает, что наличие летних шин не будет главным фактором в расследовании, если, например, водитель был пьян или превышал скорость. Однако, если другие нарушения присутствуют, то использование несезонных шин может рассматриваться как дополнительное обстоятельство.

Пример из судебной практики: в одном из случаев водитель, ехавший зимой на летних шинах, нарушил правила дорожного движения, попав в ДТП, которое привело к гибели пассажира. Суд признал виновником водителя, учитывая не только использование летних шин, но и другие нарушения, такие как превышение скорости.

Как влияет использование летних шин на страховые выплаты?

Один из самых острых вопросов касается того, как отсутствие зимних шин скажется на страховых выплатах. Если при происшествии будет установлено, что использование летних шин стало причиной аварии, это может повлиять на решение страховщика.

Согласно практике, при ДТП, если экспертиза показывает, что использование летних шин сыграло роль в заносе и столкновении, водитель может быть признан виновным, а ущерб — возмещён. Однако для ОСАГО последствия будут минимальными. В случае с каско, ситуация может быть иной: страховщики могут отказать в компенсации, если считают, что несезонные шины стали причиной аварии.

Шпагина отметила, что судебная практика уже содержит примеры, когда отказ в выплате по каско был связан с нарушением правил сезонности шин. Например, в одном из дел суд отменил решение о выплате ущерба водителю, который не сменил шины и попал в аварию.

Ответственность за использование летних шин в ДТП, в котором виновен другой участник

Возможно, что вы попадёте в ДТП, но окажетесь не виновным, а на вашем автомобиле будут летние шины. В таких случаях суд может оштрафовать вас за использование несезонных шин, даже если вы не являетесь виновником аварии. Примером этого является случай, когда суд в 2025 году привлёк к ответственности водителя, хотя виновником ДТП оказался другой участник.

Черногорский городской суд Республики Хакасия привлёк женщину к административной ответственности за шины не по сезону, несмотря на то, что виноват в аварии был другой водитель. В этом случае суд не принял во внимание попытки защиты утверждать, что использование летних шин могло повлиять на происшествие.

Но стоит помнить, что страховые компании также могут задать вопросы, если будет установлено, что летние шины стали причиной аварии, даже если вы не виновны.

Что делать, чтобы избежать штрафов и неприятностей на дороге?

В холодное время года лучше всего заранее подготовить автомобиль, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами. Чтобы избежать штрафов и неприятностей, просто следуйте этим простым рекомендациям:

Поменяйте летние шины на зимние с наступлением холодов. Если возникли сомнения в состоянии шин, проведите их проверку на наличие дефектов или износа. Проконсультируйтесь с автоэкспертом, если вам нужно установить запаску или неполный комплект зимних шин. Помните, что несезонные шины могут повлиять не только на безопасность, но и на страховые выплаты.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Своевременная смена шин повышает безопасность. Нарушение сезонности шин может привести к штрафу. Зимние шины обеспечивают лучший контроль на скользкой дороге. Могут возникнуть проблемы со страховыми выплатами при аварии.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать зимние шины?

Выбирайте шины с оптимальным сцеплением и зимним протектором, учитывая тип вашего автомобиля и условия эксплуатации. Сколько стоит штраф за летние шины зимой?

Штраф составляет 500 рублей, но возможны и другие санкции в случае ДТП. Что лучше: зимние шипованные или нешипованные шины?

Зимние шипованные шины лучше всего подходят для скользких дорог и обледенелых участков, но они могут повредить асфальт. Нешипованные шины идеально подходят для менее суровых зим.

Мифы и правда

Миф: Летние шины не опасны зимой.

Правда: Летние шины теряют сцепление на холодной и скользкой дороге, что может стать причиной аварии. Миф: Страховая компания всегда возместит ущерб, даже если у вас летние шины.

Правда: В некоторых случаях страховая компания может отказать в компенсации, если установит, что летние шины стали причиной аварии.

Интересные факты

Зимние шины значительно улучшают управление автомобилем на льду и снегу, снижая риск заноса. В некоторых странах штрафы за использование летних шин зимой могут быть значительно выше. Первоначально зимние шины разрабатывались только для использования в северных странах, где температура в зимние месяцы часто опускается ниже -20°C.

Исторический контекст