Зимняя резина или штраф: как избежать проблем на дороге с новыми правилами

За последние годы вопрос использования шин по сезонам стал важной темой для водителей в России. Особое внимание привлекли новые штрафы, введенные для тех, кто решает оставить летние покрышки на машине в зимний период. Это изменение связано с новой редакцией перечня неисправностей автомобилей, в который вошло нарушение, касающееся использования неподобающих шин в зимнее время. В статье подробно расскажем, что изменилось в правилах, когда следует менять резину и какие могут быть последствия за несоответствие сезону.

Когда и зачем начали штрафовать за летние шины зимой

С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения, касающиеся штрафов за использование летних шин в зимний период. Эти нововведения были частью постановления правительства, обновляющего перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Ранее в законодательстве не предусматривался штраф за неправильный выбор шин по сезону, однако теперь это стало обязательным нарушением.

Согласно новому документу, автомобилисты, использующие летние покрышки в период с декабря по февраль, могут быть оштрафованы на 500 рублей. Также этот штраф можно оплатить со скидкой 25%. Примечательно, что изменения касаются как использования летних шин зимой, так и зимних — летом. Это было сделано для того, чтобы инспекторы ГАИ могли законно штрафовать за неправильный выбор шин в зависимости от сезона.

Как это работает на практике

Водители, которые попались на зимней резине в летний период или на летней — зимой, могут быть оштрафованы, если это нарушение зафиксировано инспекторами ГАИ. Проверки будут проводиться как в рамках плановых остановок автомобилей, так и в ходе специальных рейдов. При этом опытный юрист, специалист по дорожному праву Дмитрий Безделин сообщил, что инспекторы могут проверять шины на сезонность прямо на месте, поскольку маркировка шин четко указывает, в какой сезон они предназначены для использования.

"Определить сезон и погодные условия эксплуатации шин можно визуально, так как у шин имеется соответствующая маркировка, которая обозначает сезон использования", — отметил ведущий специалист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

Он также уточнил, что даже если водитель был оштрафован, он может продолжить движение. Однако ему могут быть выданы указания устранить неисправность в течение определенного времени.

Что говорит Госавтоинспекция

Стоит отметить, что ранее, в 2022 году, глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявлял, что автомобилисты должны самостоятельно позаботиться о подготовке автомобиля к зимним условиям. По его словам, сотрудники ГАИ не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины, а каждый автовладелец обязан следить за состоянием своего автомобиля.

"Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать (за отсутствие зимней резины) никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода", — сказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Таким образом, несмотря на новые штрафы, ответственность за подготовку машины лежит прежде всего на водителе.

Почему нельзя ездить на летней резине зимой

Езда на летних шинах зимой может привести к крайне опасным последствиям. Низкие температуры и заморозки значительно ухудшают сцепление шин с дорогой. Летняя резина теряет свою эластичность при понижении температуры до +5 градусов и ниже, что значительно увеличивает вероятность ДТП. Эксперты поясняют, что сцепление колес с мокрой или обледенелой дорогой в таких условиях становится слабым, а машина может легко превратиться в "сани" на льду.

"Понижение температуры за окном прямо пропорционально влияет на такое свойство шин как 'уверенное сцепление с дорожным полотном'. Сам процесс движения в таких условиях больше напоминает скольжение", — пояснил исполнительный директор Торгового дома "Кама" (KAMA TYRES) Тимур Шарипов.

При резком снижении температуры машина на летних шинах будет скользить, а тормозной путь существенно увеличится. Чтобы избежать аварийных ситуаций, важно соблюдать особую осторожность.

Советы для водителей, оказавшихся на летней резине зимой

Если вы оказались на летних шинах в мороз, важно помнить несколько правил:

Снижайте скорость до 40-50 км/ч. Соблюдайте дистанцию не менее 30 метров до впереди идущего автомобиля. Избегайте резких маневров и торможений.

Эти простые меры могут помочь сохранить контроль над автомобилем в сложных дорожных условиях.

Зимняя резина и её отличия от летней

Основное различие между зимними и летними шинами заключается в составе резиновой смеси. Летние шины предназначены для эксплуатации при высоких температурах и теряют свою эффективность при понижении температуры. В свою очередь, зимняя резина адаптирована для холодных условий, сохраняя эластичность даже при сильных морозах. Кроме того, рисунок протектора зимних шин имеет специальные канавки для улучшения сцепления на снегу и льду.

"Летняя резина не рассчитана на низкие температуры. Например, на холоде она теряет эластичность, что приводит к снижению как сцепных свойств шины, так и комфорта при движении", — рассказали в компании KAMA TYRES.

Особое внимание следует уделить выбору шин в зависимости от климатических условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль.

Когда стоит менять летнюю резину на зимнюю

По мнению специалистов, идеальное время для смены летней резины на зимнюю — когда среднесуточная температура опускается до +5-7°C. Это связано с тем, что летняя резина теряет свою эластичность, и при низких температурах она не способна обеспечивать необходимое сцепление с дорогой. Ожидание первых заморозков — плохая идея, так как тормозной путь на летней резине будет значительно длиннее, а маневренность — ограничена.

"Как только средняя дневная температура опускается ниже +5-7°С, а ночью наблюдается 0 или даже небольшой минус хотя бы в перспективе — стоит ехать на шиномонтаж", — отметил представитель компании "Кордиант" Александр Наконечный.

Не стоит рисковать своей безопасностью, откладывая замену шин до последнего момента.

Всесезонные шины: хорошее решение или нет?

Многие водители задаются вопросом, можно ли использовать всесезонные шины вместо зимних и летних. Эксперты отмечают, что хотя такие шины могут подойти для умеренных климатов, они не идеально подходят для сложных условий зимы в России. Зимние шины обладают гораздо лучшими характеристиками на снегу и льду, а всесезонные шины быстро изнашиваются и не обеспечивают должного сцепления при низких температурах.

"Мы не рекомендуем пользоваться 'всесезонными' шинами, так как резиновые смеси 'всесезонных' шин адаптированы под узкие температурные режимы. Также 'всесезонные' шины обладают более высокой интенсивностью износа", — предупредили в компании Ikon Tyres.

Для российских условий более безопасным решением будет использование именно зимних шин в холодное время года и летних — в теплое.

Важные моменты при выборе шин

При выборе шин стоит обратить внимание на их маркировку. На каждом типе шин указаны условия эксплуатации, например:

M+S — для грязи и снега;

M+SE — для грязи и снега с шипами;

снежинка в треугольнике — для суровых зимних условий.

Знание этой информации поможет выбрать правильные шины для безопасного передвижения в условиях различных климатических зон.

Сравнение зимних и летних шин

Характеристика Летние шины Зимние шины Состав резины Жесткий состав для теплых температур Мягкий состав, сохраняющий эластичность при низких температурах Температурный режим +5°C и выше От 0°C и ниже Сцепление с дорогой Отличное при сухой и теплой погоде Лучше сцепление на снегу и льду Тормозной путь Короткий на сухой дороге Увеличенный тормозной путь на сухой дороге, но лучше на мокрой или скользкой поверхности Рисунок протектора Простой, улучшает сцепление на сухом асфальте Сложный рисунок, увеличивает сцепление на снегу и льду

Плюсы и минусы разных типов шин

Тип шин Плюсы Минусы Летние шины — Отличное сцепление в теплое время года — Потеря сцепления при низких температурах — Меньший тормозной путь в сухих условиях — Неэффективны на снеге или льду Зимние шины — Отличное сцепление на льду и снегу — Меньше эффективность на сухом и теплом асфальте — Специальный состав резины, сохраняющий эластичность при низких температурах — Увеличенный тормозной путь на сухой дороге Всесезонные шины — Удобны для использования круглый год — Высокий износ, хуже сцепление в экстремальных условиях

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использование летних шин зимой.

Последствие: Увеличенный тормозной путь, потеря сцепления, повышенная вероятность ДТП.

Альтернатива: Своевременная замена летних шин на зимние при понижении температуры до +5°C и ниже. Ошибка: Пренебрежение проверкой сезонности шин.

Последствие: Штраф от ГАИ и риски для безопасности.

Альтернатива: Регулярная проверка маркировки шин и их сезонности. Ошибка: Использование всесезонных шин в суровых зимних условиях.

Последствие: Недостаточное сцепление на льду и снегу, быстрый износ.

Альтернатива: Установка зимних шин для регионов с суровыми зимами.

FAQ

Когда стоит менять летнюю резину на зимнюю?

Как только средняя температура опускается до +5-7°C, лучше не откладывать замену. Можно ли использовать летние шины зимой?

Нет, летние шины не обеспечивают нужного сцепления с дорогой в холодную погоду и при заморозках. Что такое всесезонные шины и когда их можно использовать?

Всесезонные шины могут использоваться в регионах с мягким климатом, но для суровых зим лучше использовать зимние шины.

Мифы и правда

Миф: Всесезонные шины подходят для всех климатических условий.

Правда: Всесезонные шины имеют высокую интенсивность износа и не обеспечивают хорошее сцепление на льду и снегу в зимний период.

Сон и психология

Зимнее вождение на неправильных шинах может вызывать стресс и тревогу, так как водители осознают повышенный риск аварийных ситуаций. Это может влиять на концентрацию и нервное состояние, увеличивая вероятность ошибок на дороге.

Интересные факты

В некоторых странах Европы штрафы за неправильное использование шин зимой могут достигать 100 евро. Летние шины теряют эластичность при температуре ниже +5°C, что значительно увеличивает тормозной путь. В России каждый год на зимнюю резину переходят около 70% автовладельцев, остальные продолжают эксплуатировать летние шины до первых снегопадов.

Исторический контекст