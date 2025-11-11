Bridgestone и Michelin ушли, но цены всё равно выросли: что не так с рынком шин
Российские автомобилисты этой зимой столкнулись с подорожанием зимних шин на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр, отметив, что причины роста вполне объяснимы.
"Во-вторых — часть компонентов, из которых изготавливают шины, под санкциями, и это нужно учитывать, выстраивать альтернативную логистику, которая также влияет на рост цен", — отметил Хайцеэр.
Эксперт подчеркнул, что повышение цен нельзя считать критическим: рынок постепенно стабилизируется, а дефицита в ближайшие месяцы не ожидается.
Почему шины дорожают
-
Инфляция и логистика. Общий рост цен на сырьё и транспорт напрямую влияет на себестоимость покрышек. Перевозка каучука и химических компонентов через альтернативные маршруты обходится дороже.
-
Санкционные ограничения. Часть импортных добавок и синтетических материалов оказалась под ограничениями, что вынудило производителей искать новых поставщиков в Азии.
-
Изменение структуры рынка. После ухода западных брендов освободившиеся ниши заняли российские и китайские компании. Конкуренция выросла, но цены всё же подтянулись к уровню зарубежных аналогов.
-
Рост производственных расходов. Энергозатраты и стоимость оборудования также увеличились, особенно на фоне модернизации российских шинных заводов.
Кто теперь доминирует на рынке
Российские бренды
На первый план вышли компании Cordiant, Nokian Tyres Россия (ныне "ВелкомТайр”), КАМА-Тайрс и Белшина. Они удерживают около 60% внутреннего рынка, активно расширяя ассортимент и внедряя новые технологии.
Китайские производители
В сегменте недорогих шин уверенно чувствуют себя Triangle, Linglong, Zhongce Rubber, Sailun и Goodride. Китайские бренды предлагают широкий выбор размеров и стабильное качество, хотя иногда уступают по износостойкости.
Что исчезло
После 2022 года ушли Michelin, Bridgestone, Continental и Goodyear. Однако их продукция всё ещё встречается на складах дилеров, хотя по более высоким ценам.
Сравнение цен на зимние шины
|Категория
|Средняя цена 2024 (₽)
|Средняя цена 2025 (₽)
|Изменение
|Бюджетные (R13-R15)
|4 200
|4 700
|+12%
|Средний сегмент (R16-R17)
|6 800
|7 600
|+11,7%
|Премиум (R18 и выше)
|10 500
|12 000
|+14,3%
Рост особенно заметен в премиальном сегменте, где зависимость от импортных компонентов выше.
Как выбрать зимнюю резину: пошаговое руководство
-
Определите тип шин. Для города подойдёт фрикционная "липучка", для частых поездок за город — шипованная модель.
-
Проверяйте дату выпуска. Шина старше трёх лет теряет эластичность, даже если не использовалась.
-
Сравните индексы скорости и нагрузки. Они должны соответствовать характеристикам автомобиля.
-
Оценивайте рисунок протектора. Направленный — для мокрого снега, асимметричный — для устойчивости на трассе.
-
Не гонитесь за брендом. Современные российские шины часто не уступают импортным по качеству.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупка дешёвых шин без сертификата.
Последствие: Быстрый износ и плохое сцепление.
Альтернатива: Выбирать сертифицированные марки — Cordiant, KAMA, Triangle.
-
Ошибка: Экономия на размере или индексе нагрузки.
Последствие: Повреждения при движении и нестабильное управление.
Альтернатива: Следовать заводским рекомендациям.
-
Ошибка: Замена только двух шин.
Последствие: Нарушение баланса и увеличение тормозного пути.
Альтернатива: Менять комплектом, особенно для полноприводных авто.
А что если цены продолжат расти?
По оценкам экспертов, в 2026 году возможен умеренный рост ещё на 5-7%, но без скачков. При этом внутренние производители расширяют мощности, а китайские компании открывают сборочные площадки в России. Всё это позволит сдержать рост цен и стабилизировать предложение.
Плюсы и минусы текущей ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Расширение доли отечественных брендов
|Снижение ассортимента премиум-шин
|Доступность китайских аналогов
|Проблемы с редкими размерами
|Укрепление производственной базы
|Увеличение себестоимости из-за логистики
FAQ
Какой тип шин выбрать на зиму 2025/26 года?
Для центральных регионов России подойдут нешипованные фрикционные шины. Для северных и горных районов — шипованные модели с усиленным протектором.
Сколько стоит комплект зимней резины в среднем?
От 18 до 28 тысяч рублей в зависимости от размера и бренда.
Стоит ли брать китайские шины?
Да, если выбирать проверенные марки. Качество у ведущих производителей — стабильное, а гарантийное обслуживание доступно.
Мифы и правда
-
Миф: Китайские шины опасны.
Правда: Современные китайские бренды сертифицированы и проходят тестирование в Европе и России.
-
Миф: Отечественная резина плохо держит дорогу.
Правда: Новые модели Cordiant и КАМА по тестам не уступают зарубежным аналогам среднего класса.
-
Миф: Лучше покупать импортные шины "впрок".
Правда: Хранение шин свыше трёх лет снижает их качество, даже без эксплуатации.
Исторический контекст
Ещё в 2010-х годах российский рынок шин был зависим от иностранных поставщиков почти на 80%. Сегодня ситуация изменилась: благодаря инвестициям в заводы под Тольятти, Омском и Ярославле доля локального производства выросла до 65%.
После 2022 года именно отечественные предприятия взяли на себя обеспечение потребностей внутреннего рынка. Производители активно внедряют автоматизированные линии и новые компаунды для морозостойкости.
Три интересных факта
-
Средний срок службы зимних шин в России — 4 сезона, при пробеге до 40 000 км.
-
Каждая третья шина в стране производится на российских предприятиях.
-
Новый компаунд Cordiant Arctic Flex сохраняет эластичность до -45°C.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru