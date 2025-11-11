Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бесшумные шины на мокрой дороге
Бесшумные шины на мокрой дороге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 13:18

Bridgestone и Michelin ушли, но цены всё равно выросли: что не так с рынком шин

Российские автомобилисты этой зимой столкнулись с подорожанием зимних шин на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр, отметив, что причины роста вполне объяснимы.

"Во-вторых — часть компонентов, из которых изготавливают шины, под санкциями, и это нужно учитывать, выстраивать альтернативную логистику, которая также влияет на рост цен", — отметил Хайцеэр.

Эксперт подчеркнул, что повышение цен нельзя считать критическим: рынок постепенно стабилизируется, а дефицита в ближайшие месяцы не ожидается.

Почему шины дорожают

  1. Инфляция и логистика. Общий рост цен на сырьё и транспорт напрямую влияет на себестоимость покрышек. Перевозка каучука и химических компонентов через альтернативные маршруты обходится дороже.

  2. Санкционные ограничения. Часть импортных добавок и синтетических материалов оказалась под ограничениями, что вынудило производителей искать новых поставщиков в Азии.

  3. Изменение структуры рынка. После ухода западных брендов освободившиеся ниши заняли российские и китайские компании. Конкуренция выросла, но цены всё же подтянулись к уровню зарубежных аналогов.

  4. Рост производственных расходов. Энергозатраты и стоимость оборудования также увеличились, особенно на фоне модернизации российских шинных заводов.

Кто теперь доминирует на рынке

Российские бренды

На первый план вышли компании Cordiant, Nokian Tyres Россия (ныне "ВелкомТайр”), КАМА-Тайрс и Белшина. Они удерживают около 60% внутреннего рынка, активно расширяя ассортимент и внедряя новые технологии.

Китайские производители

В сегменте недорогих шин уверенно чувствуют себя Triangle, Linglong, Zhongce Rubber, Sailun и Goodride. Китайские бренды предлагают широкий выбор размеров и стабильное качество, хотя иногда уступают по износостойкости.

Что исчезло

После 2022 года ушли Michelin, Bridgestone, Continental и Goodyear. Однако их продукция всё ещё встречается на складах дилеров, хотя по более высоким ценам.

Сравнение цен на зимние шины

Категория Средняя цена 2024 (₽) Средняя цена 2025 (₽) Изменение
Бюджетные (R13-R15) 4 200 4 700 +12%
Средний сегмент (R16-R17) 6 800 7 600 +11,7%
Премиум (R18 и выше) 10 500 12 000 +14,3%

Рост особенно заметен в премиальном сегменте, где зависимость от импортных компонентов выше.

Как выбрать зимнюю резину: пошаговое руководство

  1. Определите тип шин. Для города подойдёт фрикционная "липучка", для частых поездок за город — шипованная модель.

  2. Проверяйте дату выпуска. Шина старше трёх лет теряет эластичность, даже если не использовалась.

  3. Сравните индексы скорости и нагрузки. Они должны соответствовать характеристикам автомобиля.

  4. Оценивайте рисунок протектора. Направленный — для мокрого снега, асимметричный — для устойчивости на трассе.

  5. Не гонитесь за брендом. Современные российские шины часто не уступают импортным по качеству.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка дешёвых шин без сертификата.
    Последствие: Быстрый износ и плохое сцепление.
    Альтернатива: Выбирать сертифицированные марки — Cordiant, KAMA, Triangle.

  • Ошибка: Экономия на размере или индексе нагрузки.
    Последствие: Повреждения при движении и нестабильное управление.
    Альтернатива: Следовать заводским рекомендациям.

  • Ошибка: Замена только двух шин.
    Последствие: Нарушение баланса и увеличение тормозного пути.
    Альтернатива: Менять комплектом, особенно для полноприводных авто.

А что если цены продолжат расти?

По оценкам экспертов, в 2026 году возможен умеренный рост ещё на 5-7%, но без скачков. При этом внутренние производители расширяют мощности, а китайские компании открывают сборочные площадки в России. Всё это позволит сдержать рост цен и стабилизировать предложение.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Расширение доли отечественных брендов Снижение ассортимента премиум-шин
Доступность китайских аналогов Проблемы с редкими размерами
Укрепление производственной базы Увеличение себестоимости из-за логистики

FAQ

Какой тип шин выбрать на зиму 2025/26 года?
Для центральных регионов России подойдут нешипованные фрикционные шины. Для северных и горных районов — шипованные модели с усиленным протектором.

Сколько стоит комплект зимней резины в среднем?
От 18 до 28 тысяч рублей в зависимости от размера и бренда.

Стоит ли брать китайские шины?
Да, если выбирать проверенные марки. Качество у ведущих производителей — стабильное, а гарантийное обслуживание доступно.

Мифы и правда

  • Миф: Китайские шины опасны.
    Правда: Современные китайские бренды сертифицированы и проходят тестирование в Европе и России.

  • Миф: Отечественная резина плохо держит дорогу.
    Правда: Новые модели Cordiant и КАМА по тестам не уступают зарубежным аналогам среднего класса.

  • Миф: Лучше покупать импортные шины "впрок".
    Правда: Хранение шин свыше трёх лет снижает их качество, даже без эксплуатации.

Исторический контекст

Ещё в 2010-х годах российский рынок шин был зависим от иностранных поставщиков почти на 80%. Сегодня ситуация изменилась: благодаря инвестициям в заводы под Тольятти, Омском и Ярославле доля локального производства выросла до 65%.

После 2022 года именно отечественные предприятия взяли на себя обеспечение потребностей внутреннего рынка. Производители активно внедряют автоматизированные линии и новые компаунды для морозостойкости.

Три интересных факта

  1. Средний срок службы зимних шин в России — 4 сезона, при пробеге до 40 000 км.

  2. Каждая третья шина в стране производится на российских предприятиях.

  3. Новый компаунд Cordiant Arctic Flex сохраняет эластичность до -45°C.

