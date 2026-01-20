Разное давление в колесах зимой — причина сносов и плохой управляемости: срочно проверьте

Зимой автомобиль ведёт себя иначе, чем летом, и даже привычные настройки могут сыграть против водителя. Скользкое покрытие, снег и колея требуют более точной подготовки машины к поездке. Один из ключевых параметров — давление в шинах, от которого напрямую зависит управляемость. О том, как правильно подобрать его в холодное время года, рассказал владелец шиномонтажа. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему зимой давление нужно пересматривать

Давление в шинах нельзя считать постоянной величиной на весь год. Зимой дорожные условия меняются, а вместе с ними и требования к сцеплению колес с покрытием. При стандартных летних настройках машина может хуже держать траекторию, особенно на снегу и льду, что часто становится причиной потери управления зимой.

Если автомобиль используется преимущественно в городе, давление допускается держать близким к рекомендованному заводом. Однако специалисты советуют слегка снизить его. Например, для кроссовера массой около полутора тонн, где обычно рекомендуют 2,2-2,3 бара, зимой оптимальным считается диапазон 2,0-2,1 бара. Это позволяет улучшить контакт шины с дорогой без ущерба для ресурса резины.

Смешанная эксплуатация и тип шин

Когда автомобиль регулярно выезжает за пределы города и попадает на нечищеные дороги, давление стоит уменьшить еще примерно на 0,1 бара. Такой подход помогает сохранить сцепление на снегу, но при этом не делает покрышки чрезмерно мягкими. Слишком низкое давление увеличивает пятно контакта, но ускоряет износ протектора, особенно на ведущих колесах, что нередко усугубляет ошибки зимней эксплуатации автомобиля.

"Давление всегда подбирается с учетом условий эксплуатации, а не просто по сезону", — отметил владелец шиномонтажа в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Также важно учитывать тип резины и высоту профиля. Чем выше профиль шины, тем допустимее небольшое снижение давления — в пределах 0,1-0,2 бара. Такие покрышки лучше компенсируют неровности и сохраняют устойчивость на скользком покрытии.

Мороз, нагрев и бездорожье

Зимой нельзя забывать и о физических процессах. Холодный воздух сжимается, поэтому давление в шинах падает само по себе. Во время движения резина нагревается, и показатель снова растет. Эти колебания требуют регулярного контроля, иначе возрастает риск неравномерного износа и ухудшения управляемости.

При движении по пересеченной местности или глубокому снегу опытные водители иногда снижают давление до 1,7-1,8 бара. Это увеличивает пятно контакта и помогает машине увереннее двигаться, не повреждая шину при разумной скорости.

Почему важно следить за равномерностью

Одна из частых зимних проблем — разное давление в колесах одной оси. Даже небольшая разница делает поведение автомобиля менее предсказуемым, особенно на скорости, в колее или при наезде на неровности. Регулярная подкачка и проверка давления помогают избежать сноса и сохранить стабильность на дороге.

Грамотно подобранное давление в шинах зимой — это не только комфорт, но и дополнительный запас безопасности, который часто решает исход сложной дорожной ситуации.