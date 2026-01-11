Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Летняя шина
Летняя шина
© unsplash.com by Jaye Haych is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 2:50

Накачал шины как летом — и чуть не попал в аварию: теперь давление выставляю только так

Низкое давление в шинах увеличивает износ зимой — автоэксперт

Зимой автомобиль может вести себя совсем иначе, даже если шины новые и протектор выглядит идеально. На скользкой дороге важны не только навыки водителя, но и мелочи вроде давления в колёсах - оно способно заметно изменить управляемость. Многие накачивают шины "как летом" и не понимают, почему машина начинает хуже держать траекторию. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему давление в шинах зимой становится особенно важным

В холодное время года дорожное покрытие часто непредсказуемо: утром лёд, днём каша, вечером снова заморозок. От давления напрямую зависит площадь контакта шины с дорогой и то, насколько уверенно колесо "цепляется" за поверхность. Если давление слишком высокое, покрышка становится жёсткой, контактное пятно уменьшается, и сцепление с покрытием ухудшается. Если же слишком низкое — резина сильнее деформируется, увеличивается износ и риск повреждений.

Поэтому оптимальное значение зимой может отличаться от привычных летних цифр, особенно если водитель часто ездит по снегу и колее.

Городская эксплуатация: небольшой шаг вниз от нормы

Если автомобиль в основном передвигается по городу и дорогам, которые регулярно чистят, давление лучше держать близким к рекомендованному производителем, но чуть ниже. Например, для кроссовера массой около полутора тонн, где стандартное значение составляет 2,2-2,3 бара, зимой рекомендуется ориентироваться на диапазон 2,0-2,1 бара.

Такое уменьшение делает шину немного мягче, улучшает сцепление на холодном асфальте и накатанном снегу, а рулевое управление становится более предсказуемым.

Смешанный режим: город плюс заснеженные трассы

Если приходится часто ездить за пределы города и попадать на нечищеные участки, давление можно уменьшить ещё на 0,1 бара. Это позволяет покрышке увереннее работать на рыхлом снегу и в колее, где важна большая площадь контакта.

При этом важно не уходить слишком далеко от нормы: чрезмерное снижение сделает шину слишком мягкой, возрастёт нагрев на скорости и увеличится износ протектора, особенно на ведущей оси.

Роль профиля и типа резины

На практике многое зависит от самой покрышки. Чем выше профиль шины, тем проще немного снизить давление без серьёзных последствий — обычно на 0,1-0,2 бара. Низкопрофильная резина такого запаса не даёт: слишком мягкое колесо быстрее повреждается на ямах и может хуже держать форму в поворотах.

Также стоит учитывать, что зимой давление часто падает естественным образом. Холодный воздух сжимается — и показатели становятся ниже даже без проколов. Зато во время движения резина нагревается, и давление снова растёт, поэтому измерять его лучше на холодных колёсах.

Пересечённая местность: когда можно "стравить" до 1,7-1,8 бара

На сложных участках — например, на загородных дорогах, по рыхлому снегу или на грунтовке — некоторые водители специально снижают давление до 1,7-1,8 бара. Это увеличивает пятно контакта, помогает колесу "плыть" по поверхности и снижает риск пробуксовки.

Однако такой режим подходит только для движения на небольшой скорости и требует осторожности. При возвращении на нормальный асфальт давление стоит вернуть к стандарту, чтобы не перегревать шины и не ускорять износ.

Главное правило зимы: давление должно быть одинаковым

Даже небольшая разница в давлении между колёсами одной оси может сильно повлиять на поведение автомобиля. Машину может уводить в сторону, она становится менее стабильной при ускорении и торможении, а в колее или на ямах начинает вести себя непредсказуемо.

Зимой давление нужно проверять регулярно — особенно после резких перепадов температуры. Это простая привычка, которая напрямую влияет и на управляемость, и на срок службы зимней резины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дальний свет может помешать запуску двигателя в мороз — автоэксперт 10.01.2026 в 16:16
Секрет легкого пуска двигателя в мороз: вместо того, чтобы нагружать аккумулятор, сделайте наоборот

Включение дальнего света перед запуском зимой может оставить машину без заряда. Почему этот метод устарел и как правильно заводить авто в мороз.

Читать полностью » Переполненный топливный бак создает риск утечки — мотористы 10.01.2026 в 8:13
Заливаю бак только до половины: вот почему это спасает от неприятного запаха и утечек

Моторист объяснил, какие ошибки на АЗС опасны для машины: как вынимать пистолет, почему нельзя заливать бак "под завязку" и зачем закрывать авто.

Читать полностью » Смазка колёсных болтов снижает фактический момент затяжки на 30% — автомеханики 10.01.2026 в 4:46
Эту гаражную привычку считают полезной, но она ослабляет колёса

Обычная смазка может обернуться проблемами при замене колёс. Какие составы действительно подходят для болтов и почему важно соблюдать меру.

Читать полностью » Два моргания дальним светом предупреждают об опасности — автоэксперт 10.01.2026 в 0:44
Моргнул дважды дальним — готовься: о чем молчат в автошколах, но знает каждый опытный водитель

Аварийка, "моргание" дальним и стоп-сигналы — это язык дороги. Какие скрытые сигналы используют водители и как их правильно понимать.

Читать полностью » Ухудшение торможения автомобиля связано с износом тормозной жидкости — автоэксперты 09.01.2026 в 23:01
Тормоза подводят без скрипа и лампочек: где искать настоящую проблему

Мягкая педаль тормоза и вялая реакция машины часто указывают на проблему глубже колодок. Разбираемся, когда и как менять тормозную жидкость без риска для безопасности.

Читать полностью » Запуск двигателя с включенной печкой сажает аккумулятор — автоэксперт 09.01.2026 в 19:10
Эта привычка зимой убивает ваш аккумулятор: делаете так — готовьтесь к сюрпризу

Как правильно заводить машину в сильный мороз: что проверить в первую очередь, почему важно разгружать АКБ и чем дизель отличается от бензина.

Читать полностью » Плавное торможение продлевает срок службы тормозов — автоэксперты 09.01.2026 в 15:55
Тормоза изнашиваются не из-за пробега: привычка, которая съедает диски быстрее всего

Тормозные диски изнашиваются не из-за пробега, а из-за привычек водителя. Простые приёмы и своевременная профилактика способны заметно продлить их срок службы.

Читать полностью » Штраф за нарушение правил перевозки детей увеличен до 5 тыс. рублей — ГИБДД 09.01.2026 в 12:27
Кресло или штраф: январские изменения меняют привычные поездки с детьми

Штрафы за неправильную перевозку детей в России выросли с 9 января: новые суммы затронули водителей, перевозчиков и такси.

Читать полностью »

Новости
Туризм
В Шуе во время фестиваля курсирует ретро-поезд с паровозом — гиды
Еда
Салат с крабовыми палочками, помидорами и мягким сыром готовится за 20 минут — повар
Дом
Стеклянные доски быстрее тупят кухонные ножи — шеф-повар Фармер
Питомцы
Попугаю нужно неделю для адаптации в новом доме — зоологи
Садоводство
Омоложение фиалок во время цветения вызывает стресс — цветоводы
Наука
Учёные обнаружили каменную стену под водой, построенную более 7000 лет назад – Ив Фуке
Красота и здоровье
Минимализм в украшениях стал трендом для стильных образов — стилисты
Наука
Самый крупный шторм Солнечной системы уменьшился до рекордных размеров — NASA
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet