Шипованные шины доводили меня до бешенства — пока я не попробовал этот простой способ
Использование шипованных шин на зимних дорогах давно стало привычной необходимостью для многих российских автомобилистов. Однако вместе с повышенной безопасностью они приносят и нежелательный эффект — металлический гул, который сопровождает движение по асфальту. Специалисты шиномонтажных мастерских отмечают, что существует несколько практических способов, позволяющих снизить уровень шума и сделать поездку комфортнее.
Почему зимние шипованные шины шумят
Шипованные шины создают характерный металлический звук при контакте с дорожным покрытием. Этот эффект усиливается на асфальтовых дорогах, где шипы ударяются о твёрдую поверхность, создавая высокочастотный гул. В то время как шины без шипов, так называемые "липучки", практически не издают посторонних звуков, их сцепление с льдом и снегом на российских дорогах иногда оказывается недостаточным.
"Самое простое — при выборе шин еще в магазине отказаться от шипованных моделей и остановиться на зимних "липучках"", — отметил владелец шиномонтажа.
Тем не менее, для водителей, которым критичен шум, существуют методы, позволяющие сделать поездку тише, не жертвуя безопасностью.
Сравнение типов шин
|Тип шины
|Сцепление на льду
|Шум при движении
|Срок службы
|Шипованная
|Отличное
|Высокий
|Средний
|Липучка
|Хорошее
|Низкий
|Долгий
|Ассиметричная зимняя
|Хорошее
|Средний
|Средний
|Мягкая зимняя резина
|Среднее
|Низкий
|Долгий
Советы шаг за шагом
-
Выбор шин по характеристикам
Обратите внимание на жесткость резины и тип протектора. Более твёрдая резина и ассиметричный рисунок протектора помогают снизить уровень шума.
-
Маркировка шума
Современные производители указывают уровень шума шины в децибелах. Чем ниже значение, тем тише будут колёса.
-
Регулировка давления
Если шины уже установлены, можно слегка повысить давление — на 0,2-0,4 атмосферы. Это уменьшит гул, не требуя замены резины.
-
Проверка углов установки
Корректные значения схождения и наклона колес снижают вибрации и шум.
-
Установка шумоизоляции
Дополнительные материалы в колесных арках помогают уменьшить проникновение звука в салон.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Неправильный выбор шипованной резины → Усиление шума → Использовать липучки с хорошими сцепными характеристиками.
-
Недостаточное давление → Повышенный гул → Регулярно контролировать и корректировать давление.
-
Игнорирование углов установки → Вибрации и шум → Периодическая диагностика в сервисе.
-
Отсутствие шумоизоляции → Звук доходит до салона → Установить дополнительные материалы в арки.
А что если…
…вы предпочитаете максимальный комфорт и тишину? Тогда выбор стоит остановить на современных "липучках" с маркировкой низкого уровня шума и ассиметричным протектором. При этом стоит учитывать, что на льду и голом асфальте эффективность таких шин может быть ниже, чем у шипованных.
FAQ
Как выбрать тихие зимние шины?
Ориентируйтесь на уровень шума в децибелах, тип протектора и жесткость резины.
Сколько стоит шумоизоляция колесных арок?
В зависимости от материала и объёма работ стоимость колеблется от 3 до 10 тысяч рублей за автомобиль.
Что лучше для российских зим — шипы или липучки?
Если приоритет — сцепление на льду, выбирайте шипованные шины. Для комфортного и тихого передвижения по городу лучше липучки.
Мифы и правда
-
Миф: шипы нужны только на льду.
Правда: на мокром асфальте шипы увеличивают шум, но не всегда повышают безопасность.
-
Миф: чем мягче резина, тем тише.
Правда: мягкая резина снижает шум, но на холоде может терять сцепление.
-
Миф: шумоизоляция неэффективна.
Правда: правильно установленная шумоизоляция снижает проникновение звука на 20-30%.
Три интересных факта
-
Звук шипованных шин может достигать 75-80 дБ при скорости 60 км/ч.
-
Ассиметричный протектор был разработан для оптимального баланса между сцеплением и шумом.
-
В Японии шипованные шины запрещены в крупных городах из-за высокой степени шума.
