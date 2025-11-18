Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шины на зимней дороге
Шины на зимней дороге
© freepik.com by Dragana_Gordic is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 8:29

Шипованные шины доводили меня до бешенства — пока я не попробовал этот простой способ

Шипованные зимние шины создают шум до 75–80 дБ на скорости 60 км/ч — владелец шиномонтажа

Использование шипованных шин на зимних дорогах давно стало привычной необходимостью для многих российских автомобилистов. Однако вместе с повышенной безопасностью они приносят и нежелательный эффект — металлический гул, который сопровождает движение по асфальту. Специалисты шиномонтажных мастерских отмечают, что существует несколько практических способов, позволяющих снизить уровень шума и сделать поездку комфортнее.

Почему зимние шипованные шины шумят

Шипованные шины создают характерный металлический звук при контакте с дорожным покрытием. Этот эффект усиливается на асфальтовых дорогах, где шипы ударяются о твёрдую поверхность, создавая высокочастотный гул. В то время как шины без шипов, так называемые "липучки", практически не издают посторонних звуков, их сцепление с льдом и снегом на российских дорогах иногда оказывается недостаточным.

"Самое простое — при выборе шин еще в магазине отказаться от шипованных моделей и остановиться на зимних "липучках"", — отметил владелец шиномонтажа.

Тем не менее, для водителей, которым критичен шум, существуют методы, позволяющие сделать поездку тише, не жертвуя безопасностью.

Сравнение типов шин

Тип шины Сцепление на льду Шум при движении Срок службы
Шипованная Отличное Высокий Средний
Липучка Хорошее Низкий Долгий
Ассиметричная зимняя Хорошее Средний Средний
Мягкая зимняя резина Среднее Низкий Долгий

Советы шаг за шагом

  1. Выбор шин по характеристикам
    Обратите внимание на жесткость резины и тип протектора. Более твёрдая резина и ассиметричный рисунок протектора помогают снизить уровень шума.

  2. Маркировка шума
    Современные производители указывают уровень шума шины в децибелах. Чем ниже значение, тем тише будут колёса.

  3. Регулировка давления
    Если шины уже установлены, можно слегка повысить давление — на 0,2-0,4 атмосферы. Это уменьшит гул, не требуя замены резины.

  4. Проверка углов установки
    Корректные значения схождения и наклона колес снижают вибрации и шум.

  5. Установка шумоизоляции
    Дополнительные материалы в колесных арках помогают уменьшить проникновение звука в салон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Неправильный выбор шипованной резины → Усиление шума → Использовать липучки с хорошими сцепными характеристиками.

  • Недостаточное давление → Повышенный гул → Регулярно контролировать и корректировать давление.

  • Игнорирование углов установки → Вибрации и шум → Периодическая диагностика в сервисе.

  • Отсутствие шумоизоляции → Звук доходит до салона → Установить дополнительные материалы в арки.

А что если…

…вы предпочитаете максимальный комфорт и тишину? Тогда выбор стоит остановить на современных "липучках" с маркировкой низкого уровня шума и ассиметричным протектором. При этом стоит учитывать, что на льду и голом асфальте эффективность таких шин может быть ниже, чем у шипованных.

FAQ

Как выбрать тихие зимние шины?
Ориентируйтесь на уровень шума в децибелах, тип протектора и жесткость резины.

Сколько стоит шумоизоляция колесных арок?
В зависимости от материала и объёма работ стоимость колеблется от 3 до 10 тысяч рублей за автомобиль.

Что лучше для российских зим — шипы или липучки?
Если приоритет — сцепление на льду, выбирайте шипованные шины. Для комфортного и тихого передвижения по городу лучше липучки.

Мифы и правда

  1. Миф: шипы нужны только на льду.
    Правда: на мокром асфальте шипы увеличивают шум, но не всегда повышают безопасность.

  2. Миф: чем мягче резина, тем тише.
    Правда: мягкая резина снижает шум, но на холоде может терять сцепление.

  3. Миф: шумоизоляция неэффективна.
    Правда: правильно установленная шумоизоляция снижает проникновение звука на 20-30%.

Три интересных факта

  1. Звук шипованных шин может достигать 75-80 дБ при скорости 60 км/ч.

  2. Ассиметричный протектор был разработан для оптимального баланса между сцеплением и шумом.

  3. В Японии шипованные шины запрещены в крупных городах из-за высокой степени шума.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Турбина двигателя китайского авто прослужит дольше при спокойной езде — Роман Тимашов сегодня в 9:15
Никогда не знал, как важно охлаждать турбину после поездки — это спасет от поломок

Автоэксперты рассказали, как продлить срок службы турбины китайского автомобиля и избежать дорогих ремонтов с помощью простых, но эффективных советов.

Читать полностью » Многие водители после получения прав игнорируют часть правил ПДД — прдеставитель ГАИ сегодня в 4:23
Проверьте себя: эти правила водители нарушают сразу после получения прав

После получения водительских прав привычное строгое соблюдение ПДД часто уступает место здравому смыслу, но это не значит, что можно пренебрегать безопасностью.

Читать полностью » АвтоВАЗ остаётся лидером российского рынка автомобилей — глава сегодня в 4:22
АвтоВАЗ больше не монстр: китайцы дышат в спину — статистика октября 2025 года

Китайские автогиганты заняли более половины российского рынка, вытеснив прежних лидеров. Что скрывается за этим феноменом и кто теперь задаёт правила игры?

Читать полностью » Chevrolet Cruze 2008–2011 года остаётся популярным и недорогим в обслуживании до 850 тысяч рублей — моторист сегодня в 3:58
Авто за 850 тысяч, которые живут дольше новых моделей: пять неожиданных находок на вторичке

Опытный моторист назвал пять подержанных автомобилей до 850 тысяч рублей, которые надежны, экономичны и не потребуют крупных вложений.

Читать полностью » Ученые разработали кнопку, которую собаки могут использовать для комфорта — Открытый университет сегодня в 3:37
Умные собаки в домах: как они теперь могут включать свет и вентиляторы

Ветеринары рассказали, как собаки могут научиться управлять бытовыми приборами с помощью инновационной кнопки "Догософия".

Читать полностью » Просроченные права перестали быть нарушением без вождения — МВД сегодня в 3:25
Просроченные права превращаются в ловушку: водителей ждёт разворот, о котором мало кто догадывается

Разбираемся, когда просроченные права становятся нарушением, в каких случаях водителю нечего бояться и почему 2026 год станет ключевым для миллионов автомобилистов.

Читать полностью » Обкатка новых зимних шин шипованного типа требует 500–600 км — владелец шиномонтажа сегодня в 2:57
Купил новые зимние шины — и уже через 300 км понял секрет их долгой службы

Как правильно обкатать новые шипованные зимние шины, чтобы сохранить сцепление, минимизировать потерю шипов и продлить срок службы комплекта.

Читать полностью » Renault и Nissan запускают совместные проекты электромобилей — инженеры автоконцерна сегодня в 2:30
Renault и Nissan разворачивают игру: переговоры вышли на новый уровень — финал удивляет

Renault и Nissan вновь сближаются после лет разногласий. Что стоит за этим решением и сможет ли альянс пережить второе рождение — разбираемся подробно.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Пермском крае стартовала реставрация Христорождественского собора, построенного в 1811 году
Питомцы
Хвост кошки помогает ей сохранять баланс и общаться — ветеринары
ДФО
Геолога после схода лавины перевели из реанимации — врачи Камчатки
Авто и мото
Kia Soul и Seltos лидируют по надежности среди моделей 2025 года — TopSpeed
Наука
Натуральные покрытия из мицелия помогают сократить отходы — Кейтлин Хауэлл
Садоводство
Влагозарядный полив помогает корням пережить зиму — специалисты по садоводству
Красота и здоровье
Зелёный и чёрный чай признали равноценными по пользе, но разными по эффектам — Наталья Баранова
Садоводство
Фитолампы зимой компенсируют короткий день и поддерживают рост — ботаник Ольга Середина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet