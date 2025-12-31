Хотите, чтобы шипы не вылетали после первой недели езды? Перестаньте делать это сразу после замены

Зимние шины способны прослужить не один сезон, но многие водители "убивают" их за две зимы — сами того не замечая. Дорогостоящий комплект резины превращается в расходник из-за привычек, которые кажутся безобидными. На деле продлить срок службы покрышек реально, если соблюдать несколько простых правил. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Сколько реально живёт зимняя резина и когда её менять

В автомастерской напомнили: при спокойной эксплуатации зимние покрышки обычно выдерживают пять-шесть сезонов. Важно не только качество шин, но и то, насколько вовремя водитель меняет комплекты. Чем дольше ездить на зимней резине по тёплому асфальту, тем быстрее стирается мягкий протектор и хуже держатся шипы.

Оптимальная схема выглядит так: осенью "переобуваться" ближе к устойчивому холоду, а весной — как только минуют заморозки. Погода, конечно, может удивлять, поэтому главный ориентир — не календарь, а фактические условия на дорогах.

Стиль езды: самый быстрый способ сохранить шипы и протектор

Зимние покрышки изначально мягче летних, а значит, сильнее реагируют на резкие разгоны, торможения и высокие скорости. Особенно страдают шипованные модели: агрессивная езда ускоряет вылет шипов и износ рабочей поверхности.

Чтобы резина служила дольше, стоит придерживаться спокойной манеры: без резких манёвров, с аккуратным разгоном и торможением. Это помогает сохранить не только состояние шин, но и управляемость машины в целом, особенно на льду и укатанном снегу.

Давление в колёсах: тонкая настройка, которая влияет на ресурс

Ещё один важный фактор — правильное давление. Оно должно быть одинаковым во всех колёсах, иначе нагрузка распределяется неравномерно, и шины начинают стираться быстрее. В холодное время года давление часто корректируют, выбирая значение чуть ниже "летнего", но без фанатизма.

Перекачанные колёса сильнее "бьют" по шипам, и они могут быстрее выпадать. Если же резина недокачана, увеличивается площадь контакта с дорогой, растёт сопротивление качению и ускоряется износ протектора. Поэтому лучше регулярно проверять давление, особенно после резкого похолодания.

Качество шин: экономия иногда обходится дороже

По словам мастера, срок службы напрямую зависит от класса покрышек. Дешёвые модели сомнительных брендов могут "сдаться" за два-три сезона, тогда как более надёжные варианты, вроде шин линейки Nordman, способны проходить заметно дольше при равных условиях эксплуатации. Разница особенно заметна зимой, когда на резину приходится максимальная нагрузка.

Почему обкатка новых шин обязательна

Отдельное внимание стоит уделить обкатке. После установки нового комплекта первые 200-300 километров рекомендуется проехать максимально мягко, без резких ускорений и торможений. Затем ещё примерно 400 километров можно повышать темп, но умеренно.

За это время шипы "усаживаются" в посадочные места, а с протектора уходит слой консервантов, который используется для хранения. После правильной обкатки резина лучше раскрывает свои свойства и служит дольше без потери сцепления.

В итоге секрет "почти вечных" зимних шин прост: своевременная замена, ровный стиль езды, контроль давления, выбор качественной резины и обязательная обкатка. Эти привычки не требуют больших затрат, но реально экономят деньги и сохраняют безопасность на зимней дороге.